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Либеральные СМИ продолжают топить за Навального

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Пока европейские верхи, в надежде отвлечь внимание общественности от проблем насущных (небывалое количество смертей от коронавируса, отсутствие адекватной вакцины, крах экономики и т.д.), пытаются вступиться за Навального, либеральные СМИ в России чувствуют, что защищены.

Наверняка, вы уже слышали:

 

Мне вот интересно, ну какое их собачье дело? Нет, понятно, что внимание общественности отвлекать нужно, но это уже совсем за пределами адекватности. Еще и санкциями грозят. Несмотря на то, что угробили порты своих стран, бизнес в разоряется, и чуть ли не на коленях просит, чтоб Россия вернулась.

Как бы то ни было - в России это не работает. Это в США двойные стандарты (эта социальная сеть хорошая, а эта неугодную правду говорит, значит плохая и подлежит уничтожению). У нас перед законом все равны. Так что Навальному придется отвечать.

Но либералы с этим не согласны и выдают просто фееричные перлы.

Когда очень скучно и совершенно нечем заняться, можно зайти на сайт либеральных СМИ и от души посмеяться над интеллектуальной составляющей некоторых обитателей этой планеты.

 

Что тут хотелось бы сказать. Пожалуй количество напрямую зависит от того, сколько зрителей До///дя успели сделать домашнюю работу по математике и выучить отрывок из поэмы для урока литературы. Ведь сегодня детки снова возвращаются в школу (с 18 числа школьники вернулись на очную форму обучения) и родители могут не пустить на прогулку.

У второй половины зрителей канала может попросту не хватить грiвен, чтоб вот так сорваться и купить билет в Москву. Впрочем, и для них вопрос с домашкой также актуален, как и для российских поклонников До///дя.

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