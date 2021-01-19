Размышляя над тем, к чему ведет процесс украинизации, закрадываются мысли о том, что она запущена и поддерживается коварным Кремлем

Украинизация сферы обслуживания, которая вступила на Украине в силу с 16 января этого года, вдохнула в угасающую активность бродячих уропатриотов новую жизнь. Смысл их бурной деятельности остался прежним – кошмарить адекватных людей, однако теперь в гуманитарной сфере им в помощь соответствующий закон. И не важно, что он противоречит основному закону страны – Конституции, укропатриоты, вооружившись смартфонами, массово поперли с индивидуальными проверками по заведениям страны. Естественно, ими был проведен и соответствующий анализ, результаты которого просто в очередной раз подтвердили линию раскола Украины, обозначив внутренних врагов: Тернополь и Львов – законопослушны, значит свои, Одесса и Харьков – плюют на украининизацию, значит чужие, неблагонадежные, и соответственно подлежат перевоспитанию.

На фоне протестов, связанных с неподъемными тарифами, вступление в силу законодательства об обязательной украинизации сферы услуг пришлось власти кстати. И нет сомнения в том, что бродячие активисты будут властью использованы по полной программе. Текущей задачей украинствующих бродяг будет разжигание конфликтов на языковой почве с вынесением их на первые полосы СМИ. Таким образом, власть будет смещать акценты, гася тарифные протесты. Ну, это как бороться с огнем, заливая его бензином. Это только в украинской официальной пропаганде языковой вопрос всегда выносится на последнее место, в реальной жизни – все наоборот. Стоит лишь вспомнить недалекое украинское прошлое, когда за счет обещаний сделать русский вторым государственным в стране брали власть. И именно языковой вопрос явился основным триггером в выборе Крыма и Донбасса.

То есть, украинизация – это то, что разрушает Украину, но с ее пути никто сворачивать не намерен — напротив, темпы лишь наращиваются, конфронтация расцветает, раскол в обществе усиливается, что ясно говорит лишь об одном: война – это единственный сценарий будущего Украины. И нет при этом ни единого внятного объяснения, зачем, ради какой высокой цели или практической выгоды большинство населения должно отказаться от родного языка. Попытки заставить это сделать насильно, причем реальными угрозами расправы, вполне естественно воспринимаются как издевательство, унижение, опасность и не могут не вызвать ответной реакции.

Нельзя сказать, что сегодня эта реакция адекватна, поскольку на Украине не замечено массовых протестов против насильственной украинизации, однако, слабая активность сопротивления и вполне объяснима — банальным страхом. Ведь украинской репрессивной пропагандой на данном этапе сформирована информационная повестка дня в которой все, кто не желает отказаться от родного языка автоматически записываются в агенты Кремля со всеми вытекающими. Уже сегодня бродячие укропатриоты угрожают владельцам бизнеса сферы услуг сожжением их заведений в случае отказа выполнять нормы вступившего в силу законодательства об украинизации сферы услуг. И все прекрасно понимают, что за разгром какого-нибудь кафе в рамках украинизации погромщики отделаются лишь легким испугом, если не государственной премией.

Современная Украина – уникальное государственное образование, где власть делает всё возможное не для консолидации, а в пользу раскола общества, причем, уже, благодаря такой деятельности, лишившись значительной части территории.

Любое действие всегда связывают с какой-либо выгодой, и трудно, вернее, невозможно отыскать какую-либо долю выгоды для страны в ее расколе. Во всяком случае, внутри нее — точно. Тезис «разделяй и властвуй», которым часто оперируют, пытаясь объяснить внутренний раскол Украины деятельностью олигархических групп, которым так проще грабить разобщенный народ, вызывает сомнения. Интересно, какую выгоду получили от такого «разделяй и властвуй» Ахметов и Коломойский, лишившись своих активов на Донбассе и в Крыму? Возможно, мы ничего не понимаем в бизнесе, и украинские олигархи спят и видят, чтобы потерять еще больше, вместо того, чтобы спокойно наживаться на привычных отработанных схемах? То есть, в расколе страны вряд и могут быть заинтересованы адекватные люди внутри этой страны, если они, конечно, не шпионы, работающие в пользу другого государства, которое от разрухи в этой стране получит выгоду для своей. Поэтому, размышляя над тем, к чему ведет процесс украинизации, закрадываются мысли о том, что она запущена и поддерживается коварным Кремлем.

А как иначе? Вот как, если брать за основу украинскую аксиому о том, что извечный враг Украины – это Россия? Соответственно, только Россия заинтересована в расколе Украины. Не может же работать на раскол Украины её «лучший партнер» — США, поддерживая и финансируя все безумные украинские инициативы, а в большинстве диктуя их, опираясь на многолетние наработки украинской диаспоры. Тех вообще трудно заподозрить в подрывной антиукраинской деятельность. Они ведь – соль украинской земли. Правда соль эта находится в Торонто и Вашингтоне, но это не важно. Главное именно они знают, как обустроить Украину. Поэтому – только Путин, только Кремль. «Лучший партнер» Украины по этому поводу вообще не заморачивается — во всех американских бедах всегда виновата Россия.

Кстати, существует же на Украине версия, что «майдан» организовал Путин с целью «отжать» Крым. Так почему в таком случае нити украинизации не могут вести в Кремль? И это, пожалуй, самое коварное коварство Кремля. Ведь даже самые светлые украинские умы, которые робко озвучивают мысли о «путинском майдане» не догадываются откуда растут ноги украинизации. Возможно, лишь на руинах Украины придет прозрение, да будет поздно… И скажет Путин, глядя на дымящийся пустой Киев: «Руїнами України задоволений!»

Игорь Орцев, специально для News Front