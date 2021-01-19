Экономика Сталина
В чём секрет экономического и индустриального взлёта СССР в 1929-1941 годах? Как удалось за две пятилетки построить более 8 000 предприятий и создать оборонный щит страны? Правдивы ли разговоры об «ограблении крестьянства» и помощи западных стран Сталину?
Что позволило быстро восстановить экономику после войны 1941-45 годов? Почему при Сталине не было инфляции и снижались цены? Почему рос золотой запас? Почему нигде не изучается феномен «переводного рубля», обслуживавшего 25% мировой торговли?
Экономика И.В.Сталина предполагала постепенный переход от социализма к коммунизму… Когда он отбывал ссылку в Курейке, в других местах, то он там познакомился с нашими ведунами и они посвятили его в начальные тайны Ведического общества… Ещё тогда он предполагал сократить рабочиё день до 5 часов, чтобы советские люди могли уделить больше внимания своему образованию, духовному росту… Термин “коммунизм” был понятнее, чем Ведическое общество… А именно Ведическое общество и предполагал построить он… Это общество, прежде всего, высоконравственных и высокообразованных людей… Иллюминаты знали про это и всячески препятствовали нашему продвижению, во главе с нашим генералиссимусом, нашим вождём, к намеченной цели … В марте 1953 года его просто отравили инъекцией… Пришёл троцкист хрущов и всё покатилось обратно…