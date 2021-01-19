В чём секрет экономического и индустриального взлёта СССР в 1929-1941 годах? Как удалось за две пятилетки построить более 8 000 предприятий и создать оборонный щит страны? Правдивы ли разговоры об «ограблении крестьянства» и помощи западных стран Сталину?

Что позволило быстро восстановить экономику после войны 1941-45 годов? Почему при Сталине не было инфляции и снижались цены? Почему рос золотой запас? Почему нигде не изучается феномен «переводного рубля», обслуживавшего 25% мировой торговли?