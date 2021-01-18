В Госдуму от Минэкономразвития внесен законопроект о запрете государству приобретать банки. Причина – якобы уже сегодня слишком высокая доля государства в банковском секторе, более 74%.

Это – крайне вредная инициатива! Разберем ситуацию подробнее.

Коротко – недавнее временное увеличение доли государства в банковском секторе произошло из-за перехода в фактическую собственность ЦБ санируемых банков, но на них пришлось не более 3% от всего банковского сектора России.

Декларируемые намерения Минэкономразвития – сохранение нужного уровня конкуренции в банковском секторе.

Но более подробное прочтение наводит на мысль, что ограничить хотят не только уже случившиеся удачные шаги государства в этой области, такие как санация Промсвязьбанка с его передачей государству в роли главного банка для финансирования ВПК.

Настораживает попытка запретить участие в банках всем государственным и муниципальным образованиям. То есть – это попытка не допустить создания муниципальных банков наподобие немецких Sparkassen (муниципальных сберегательных банков) и Земельных банков, или региональных агентств развития, действующих в связке с госбанками в Китае. Именно эти две страны являют собой образец наиболее эффективного банковского сектора для нужд национального развития и экономического роста. Там проекты в экономике, государственные и частные, финансируются далеко за пределами залоговых ограничений, применяемых российскими банками сегодня.

Принципиальная смена экономического курса властей России ещё впереди, и она неизбежно приведет к воспроизведению гибрида китайской и немецкой банковской системы, где доля частного финансового сектора будет в пределах 5 – 20% совокупного банковского капитала.

Практическая ценность этой новости – лишь в констатации того, что Минэкономразвития остается одним из очагов «либеральной болезни» в российском обществе и политическом устройстве. Даже Банк России, формально намного более подотчетный внешним инструментам контроля над Россией, в последние месяца без шума поддержал много полезных новаций – таких, как аукционы репо и финансирование бюджетного дефицита.

Вторая ценность этой новости – лишний повод задуматься о том, что сегодня нет принципиальной разницы в том, частные или государственные банки преобладают сегодня в России. За исключением того же Промсвязьбанка как «главного банка оборонки», в их роли в экономике России нет принципиальной разницы:

Кредит малодоступный – из-за своей дороговизны, и из-за низкой оценки залогов, и из-за малой доступности проектного финансирования.

Проценты по кредитам есть прямое изъятие из совокупного спроса – в отличие от ситуации, когда они более предсказуемо становятся доходом госбюджета

Сами банки есть главный инструмент оттока капитала из страны – через невозвращаемые банку «проблемные» займы, и через саму возможность легкого вывода средств через системы международных расчетов. Да ещё и валютный «контроль», подлинно суровый для обычного экспортера и импортера, и «ничего не замечающий» в многомиллиардных фиктивных займах между связанными юрлицами мошенников.

Сами банки есть главные игроки на валютном рынке против рубля, превращающие любую попытку поддержки спроса в экономике через госрасходы и дополнительную ликвидность для банков – в быстрый гарантированный заработок типа: создал займ, сыграл на бирже, погасил займ, остался в крупном выигрыше.

Но все эти изъяны быстро устранимы, если госбанки становятся частью системы институтов развития и прямо работают на их цели. С соответствующими инструкциями представителям государства в советах и в руководстве госбанков. Даже сегодняшние 74% государства достаточно близки к оптимальным 80 – 90% в совокупном капитале банков в желаемой, будущей, здоровой финансовой системе страны – и уже с этими 74% можно профинансировать повестку развития на порядок быстрее и крупнее, чем в Бразилии в 2002—2009 году. У Лула да Силвывсего-то был BNDES, не больше трети совокупного капитала страны. А сколько они сделать успели!

А пока российские госбанки ведут себя как еще более развращенные родственники частных банков – и от уже имеющихся у государства 74% толку все равно мало. Кроме упомянутых примеров Промсвязьбанка и осенних аукционов репо. Поэтому авторов законопроекта явно не 74% беспокоят – от них ни жарко, ни холодно. Авторы хотят избежать появления второго Промсвязьбанка, и хотят не допустить местных идей в сторону немецких «Сберкасс» и региональных госбанков.

Если российское государство хочет буквально выжить – изменения этой подчеркнуто «не-государственной» банковской системы не избежать.

А этот нелепый законопроект – ещё не последняя попытка удержать уже умирающую либеральную повестку в денежно-кредитной области. И — хорошая демонстрация сути Минэкономразвития, ведущего экономического ведомства в исполнительной власти РФ.

Группа разработчиков экономической программы «Курс Благополучия»