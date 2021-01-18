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В США через суд потребовали удалить российский Telegram из магазина приложений

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Год только начался. Обычно в какой бы то ни сфере первые месяцы нужны для раскачки. Однако на мировом информационном поле мы видим иную картину. Еще не наступил февраль, как война с социальными сетями начинает достигать своего апогея.

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Не успели отойти от удивления по поводу удаления из онлайн-платформы пока еще действующего президента США Дональд Трампа, как Twitter применил очередной акт цензуры. На этот раз «свободы слова» временно лишилась конгрессменка из Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.

Twitter объяснил свое решение так: «из-за многочисленных нарушений политики компании». Как обычно, в духе компании — в се в кучу и без конкретики. Однако все уверены в том, что аккаунт Грин заблокировали из-за ее намерения поднять вопрос импичмента избранному президенту Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.

«Конгресс должен действовать быстро для защиты свободы слова в Америке. Цензура должна прекратиться», — написала республиканка на своих аккаунтах в Telegram и Facebook.

Как видим, многие политики в США пользуются российским мессенджером Telegram. Однако и этот выход на мировую интернет-арену хотят закрыть. Так, американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд на Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений. По их мнению, «Telegram распространяет ненавистнические высказывания, даже сильнее Parler».

 

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