Прекрасная Украина будущего
О новом киношедевре про прекрасную Украину будущего.
Между тем, на горизонте возникла грандиозная кинозрада.
В США вышел боевик «Outside the Wire» («Смертельная зона»). События разворачиваются на территории Украины в 2036 году. Украинского государства не существует, правительства – тоже. Идет гражданская война между «пророссийскими повстанцами» комбата Виктора Коваля – так называемыми «Красными» – и украинскими националистическими «ополченцами» (да, перевод звучит очень иронично).
В Киеве взорвали «грязную» ядерную бомбу, местные жители прозябают в постапокалиптических руинах и зараженных холерой лагерях беженцев – но зато разговаривают на хорошем правильном украинском. А стены бараков исписаны надписями «Слава Україні! Героям слава! Україна – понад усе! Крым – Украина!».
Американские войска заботливо следят за тем, чтобы все это продолжалось до бесконечности. Они сидят за укрепленным периметром, и убивают людей с помощью дронов, цинично называя смерть мирных жителей «сопутствующим ущербом».
«Каково это – видеть результаты своей работы? Местные осиротели не из-за гражданской войны. Их дома разрушили ваши бомбы… США хотят дестабилизировать Россию, затягивая конфликт в нашей стране» – говорит оператору американского дрона вождиня украинских патриотов, которые начали что-то понимать после двадцати с лишним лет войны.
Впрочем, это понимают даже роботы. Боевая робототехника российского и американского производства активно используется в конфликте, но Пентагон тайно задействует в нем прототип андроида – совершенного убийцу с феноменально развитым интеллектом. Андроид осознает, что причиной войны являются США, и принимает решение ее устранить. Я должен уничтожить монстра – себя, и должен уничтожить своего создателя. Америка… она должна понять, что войны должны прекратиться. А я – это лицо нескончаемой войны» – говорит боевой андроид, собираясь запустить по Вашингтону старые советские ядерные ракеты.
Для этого он налаживает связи с Ковалем, который выходит из подчинения Москве – и одновременно договаривается с украинскими националистическими боевиками. «Американцы поймут, что такое «сопутствующий урон» – иронично говорит украинская патриотка.
Конечно, украинские зрители уже бьются в истерике, а рецезенты требуют запретить вражеское кино. Один мой френд, который мечтает переехать из Украины в США, назвал его «левацкой агиткой». А я не удивлюсь, если в 2036 году этот фильм будут считать пророческой киноклассикой.
https://www.facebook.com/andriy.manchuk/posts/4195978570431387 – цинк
Надо брать.
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