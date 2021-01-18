Россия несёт историческую ответственность за «советскую оккупацию» прибалтийских стран, считают в Латвии, Литве и Эстонии. Абсурдность этих претензий понимают даже сами прибалты. Желание получить с России возмещение ущерба за «оккупацию» – это очередное проявление русофобии европейской политической элиты. В столице Литвы вынесли приговор в судебном процессе, который изначально окрестили, как «суд над СССР». Напомним кратко предысторию событий.

11 марта 1990 Верховный совет Литвы заявил о восстановлении независимости республики, однако власти СССР объявили это решение противоречащим Конституции. В январе 1991 года в республике начались несанкционированные акции протеста. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для пресечения антиконституционных действий литовских националистов и обеспечения общественного порядка. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, более 600 были ранены.

В 2016 году в Литве начался судебный процесс по «делу о событиях 13 января». А 27 марта 2019 года суд в Вильнюсе признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Суд заочно признал их виновными «в преступлениях против человечности и военных преступлениях». Также суд вынес приговор бывшему советскому военнослужащему, гражданину России Юрию Мелю и бывшему главе Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимиру Усхопчику.

В МИД РФ назвали суд в Вильнюсе политизированным и провокационным: Характеризуем данные действия как крайне недружественные и, по сути, провокационные, показывающие предвзятость и политическую мотивированность этого позорного судилища, – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Однако, к великому сожалению, на этих дежурных словах МИДа поддержка Российской Федерации осужденных русских людей в Литве и ограничилась. Где жесткая реакция российского государства?

Недавно правительство Литвы потребовало от России выплату «репарации» за оккупацию Литвы со стороны СССР в размере 185 миллиардов евро (а по сути за вклад Советского Союза в развитие этой республики), а также компенсацию за ущерб, причиненный литовским гражданам в ходе событий 13 января 1991 года. Тогда, как утверждали литовские политики и их покровители в либеральных российских и западных СМИ, в ходе штурма телебашни в Вильнюсе советские военные якобы убили 13 мирных граждан Литвы, и еще множество получили ранения. С тех пор описания «злодеяний Советской армии и КГБ» в Вильнюсе вошли в разнообразные альманахи «преступлений советской оккупационной власти».

По оценке литовского следствия, люди у телебашни были убиты советскими солдатами. Однако, согласно заявлениям ветеранов «Альфы», при штурме использовались холостые патроны, а огонь на поражение велся с крыш домов снайперами.

Существует протокол № 29 от 6 февраля 1991 года бюро судебно-медицинской экспертизы литовского Минздрава. Там приводятся данные осмотра погибших и в каждом случае отмечается, что «раневой канал проходит сверху вниз». Один из погибших убит пулей из мосинской винтовки образца 1903 года. У людей, которые, как утверждали литовские националисты и их западные покровители, «были раздавлены советскими танками», на теле не было повреждений грудной клетки или таза.

В этой грязной истории ещё очень много невскрытого. Но главное вполне очевидно: по скопившейся толпе у вильнюсского телецентра стреляли боевики «Саюдиса» по приказу лидеров этого националистического литовского движения. А замысел этой кровавой операции был разработан при участии западных спецслужб. Литовские политики страшно боятся разоблачения их гнусной роли в тех событиях, а потому, естественно, обвиняют в гибели жителей Вильнюса советских солдат. Один из лидеров интернационалистских сил Литвы 80-х годов Валерий Иванов, который основательно разобрался в подоплеке тех событий, побывал в тюрьме даже дважды. За «клевету на литовское государство». В Литве прекрасно знают: кто в кого и почему стрелял в те страшные дни. Однако организаторы сей гнусной провокации предпочитают помалкивать. Уж больно грязно-кровавой вдруг станет «славная история восстановления независимости литовского государства».

«Русские должны платить и каяться. Только так они смогут влиться в семью цивилизованных народов», – вот современный русофобский стержень, на котором сейчас держатся западные демократии, представляющие собой «передовой отряд человечества».

И теперь, когда «самостийная» Прибалтика, став членом НАТО и ЕС, оказалась в зоне тотальной нищеты и ее граждане за неимением работы на своей родине стремительно уезжают в другие страны Европы, власти бывших преуспевающих республик СССР, а ныне нищего захолустья Евросоюза, лихорадочно ищут источники хоть каких-то пожертвований на бедность. Вот и рождаются в воспаленных мозгах господ в Вильнюсе и их кукловодов из Госдепа дикие идеи насчет того, чтобы заставить Россию покаяться и раскошелится за «оккупацию» и забытые события почти 30-летней давности. А заодно напомнить своему народу, который все чаще ностальгически вспоминает благословенные времена Советского Союза, о «злодеяниях русских оккупантов».

Советские солдаты никогда не были никакими оккупантами. Они были солдатами России, выполняли свой воинский долг и воинскую присягу. Они защищали нашу Родину – Советский Союз и его геополитические интересы. Поэтому очень важны правильное понимание и оценка событий тех лет. Христианское отношение к СССР и советской истории должно быть связано с отношением к институту государства, институту советской Империи как продолжательницы в историософском смысле Российской Империи и идеологии Третьего Рима. Имперская политика Советского Союза, направленная на сохранение своих геополитических интересов в мире, – это продолжение имперской идеологии Третьего Рима, хотя советские власти наверняка даже и не подозревали о такой геополитической и исторической подоплеке их внешней политики. Точно так же, как не подозревал о своей провиденциальной миссии Первый языческий Рим. Но зато это предназначение Римского Царства удерживать мир от падения в хаос с сопутствующим воцарением антихриста ясно осознавали первые христиане.

Напомним, что председатель ОВЦС митрополит Иларион (Алфеев) является кавалером государственной награды Литвы – медали «За мужество и самопожертвование» в память событий 13 января 1991 года, которую он получил в 1992 г. за то, что в свое время поддержал движение «Саюдис». Во время январских событий 1991 года в Вильнюсе молодой иеромонах Иларион (Алфеев), будучи настоятелем православного собора в Каунасе, призвал по радио советских солдат не стрелять в людей – а ведь солдат обязан подчиняться полученному приказу, даже если он ему не нравится (на самом деле, как уже было сказано, никакой стрельбы со стороны советских солдат не было; стреляли местные провокаторы-снайперы, что в последствии было подтверждено даже некоторыми литовскими журналистами). Ведь отказ от выполнения приказа означает собой нарушение воинской присяги*.

Спустя пять лет после событий в Вильнюсе, когда уже из уст самих представителей «Саюдиса» прозвучали слова о том, что советские солдаты не стреляли у телебашни в демонстрантов, о. Иларион (Алфеев) в духе перестроечной риторики вновь обвинил СССР в «военной агрессии» («МН», № 3, 21–28 января 1996 г.). Все, кто мало-мальски связан с русскоязычной Литвой, знают, что «Саюдис» – отнюдь не просто антикоммунистическая партия. Движима она была оголтелым антирусским националистическим духом, а ее интерпретация исторической роли Литвы сродни современному украинскому мифотворчеству. «Саюдис» – это литовская фашистская партия, прославляющая коллаборационистов времен Второй Мировой войны, а также требовавшая от России вывести войска из Чечни, предоставить ей независимость и материальные компенсации. Иларион же тогда заявил: «то, что происходит в Чечне, показывает, что Россия не имеет права называться православной, христианской страной».

Известный русский политолог Игорь Шишкин пишет о провокационной деятельности молодого иеромонаха Илариона (Алфеева) 13 января 1991 года:

«Для того чтобы понять, как надо относиться к советам митрополита Илариона по политическим вопросам, полезно вспомнить всего лишь несколько политических фактов из его биографии. В конце 80-х гг. молодой иеромонах Иларион – активист «пятой колонны», работавшей на разрушение Советского Союза. Во время событий в Вильнюсе он по контролируемому литовскими сепаратистами радио призывал советских солдат не выполнять приказы командования.

Установившийся после 1991 г. в Литве этнократический, антирусский режим по достоинству оценил вклад иеромонаха Илариона в отторжение этой территории от нашей страны – его наградили медалью «За мужество и самопожертвование».

Допустим, участие в «пятой колонне» на заре жизненного пути было ошибкой молодости. Но сейчас, митрополит Иларион не может не знать, что он тогда лгал. Что ни один человек в Вильнюсе не погиб от пули советского солдата. Однако за прошедшие почти три десятилетия он ни разу не осудил тех своих действий, не покаялся за них, не предал «позору, проклятью, анафеме» истинных убийц безоружных литовцев и офицера «Альфы» – тех, кто отдал приказ стрелять и тех, кто приказ выполнил.

Второй раз нынешний митрополит Иларион засветился на политическом поле во время чеченских событий, когда российская армия оказалась под двойным огнем. С фронта – сепаратистов и международных террористов, а с тыла всей мощи российских СМИ, практически полностью подконтрольных демократам, теперь именуемых либералами. В обрушенном тогда Западом и «пятой колонной» на русскую армию информационном шквале отчетливо прозвучал и голос того, кто ныне является владыкой Волоколамским:

«То, что происходит в Чечне, показывает, что Россия не имеет права называться православной, христианской страной».

Третий пример деятельности митрополита Илариона на поле политики. Все последние пятнадцать лет он с завидным постоянством клеймит преступный «сталинизм» и постоянно проводит параллели между Сталиным и Гитлером:

«Сталин вполне сопоставим с Гитлером. Оба они принесли в этот мир столько горя, что никакими военными или политическими успехами нельзя искупить их вину перед человечеством».

По совершенно случайному стечению обстоятельств тождество Сталина и Гитлера, нацизма и «сталинизма» заложено в новую концепцию Второй мировой войны, которую именно последние пятнадцать лет активно продвигает Запад и его «пятая колонна» в России. Суть её хорошо известна. Российская Федерация – это правопродолжатель тоталитарной империи зла, несущей равную с Третьим рейхом ответственность за войну и Холокост. Германия прошла через «денацификацию» и до сих пор расплачивается за гитлеровские преступления перед человечеством. Настала очередь и Российской Федерации пройти через «десталинизацию» и заплатить пострадавшим народам и странам за преступления Сталина.

При таком бэкграунде не приходится удивляться тому, что как только в антироссийском ресурсе «МБХ медиа», рупоре «пятой колонны», был дан старт атаке на мозаику со Сталиным в главном храме Вооруженных сил России в честь Воскресения Господня, в рядах атакующих оказался и митрополит Иларион».

Антисоветская риторика некоторых православных священнослужителей работает на раскол РПЦ, потому что единая империя и единая Церковь – вещи взаимосвязанные. Исчезла Российская империя, уничтожили Советский Союз – пошла коррозия и на церковном теле. Нельзя защищать сегодня каноническую целостность Русской Церкви и при этом иметь награды за пособничество в расчленении территории страны, на которой эта Церковь исторически несла свою миссию.

И пора наконец понять, что втягивание Церкви в оголтелый антисоветизм – современную форму русофобии – работает на врагов России (пятую колонну внутри страны и наших геополитических противников за рубежом) и на разрушение российской государственности, а тем самым и на ослабление позиций и авторитета Русской Церкви в обществе, даже если некоторые представители нашей Церкви этого пока не хотят осознать.

Если владыка Иларион желает оставаться честным не только перед русофобским государством Литва, но и перед нашим Отечеством, российскими согражданами и верующими Русской Православной Церкви, то ему следует незамедлительно вернуть литовским властям высокую государственную награду «За мужество и самопожертвование» в память событий 13 января 1991 года.

* Приведем образчик тогдашнего красноречия молодого анафематора иеромонаха Илариона – фрагмент его «Обращения к офицерам и солдатам Советской армии», которое транслировалось по каунасскому телевидению каждый час и которое является предательским призывом к советским военнослужащим нарушить данную им присягу своей Родине:

«Милые, родные мои братья-воины! Для Литвы наступили страшные дни. Пролита кровь невинных людей: уже более 15 погибших, более 150 раненых, 58 пропавших без вести. Все эти преступления совершены руками солдат, которые получили приказ стрелять в безоружных людей. Те, кто отдали этот чудовищный приказ – верные продолжатели дела тех палачей, которые расстреливали и репрессировали людей в 20-е, 30-е, 40-е годы, на всем протяжении советской истории. Палачам тех времен История уже вынесла свой приговор, свое проклятие. Сегодняшних палачей ждет та же участь. Их преступление неимоверно велико, безмерна их вина перед всей страной, перед народом, перед Богом. Кровь убитых, как кровь библейского Авеля, вопиет от земли и взывает к Богу. Братья мои, солдаты и офицеры! Если вы получите приказ опять стрелять в безоружных людей, опять давить их гусеницами танков, – не подчиняйтесь приказу! Стреляйте в воздух, не стреляйте вовсе, делайте что угодно, только не проливайте невинную кровь! Жизнь человека бесценна, она – священна, и участие в убийстве нельзя искупить ничем. Всем убийцам – и тем, кто отдает приказы, и тем, кто их выполняет, – позор, проклятье, анафема! ».

Редакция сайта «Благодатный Огонь»