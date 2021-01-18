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Генерал-предатель Власов

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Прочитай и передай товарищу!





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6484621.html
Метки: 1942, великая отечественная война, власов, власовцы, документы, коллаборационизм, листовки, предатели, пропаганда
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 157 125
    Галина. Тувик два часа назад

      Не верю! Власов хорошо знал, кто захватил Родину в 1917-1918 году! Почему Вы об этом не говорите,ведь Родину уже предали ЖЖЖЖ. Только под прикрытием слова БОЛЬШЕВИК, но суть остаётся прежней. Родина тогда погибла с Февральской Революцией.А в 30 годы добивали репрессиями под именем Каганович со товарищами. Власов всего лишь хлтел свергнуть ЖЖЖ с Родины, но не предатель. Мне уже под… но я не верю в его предательство. выхода иного не было, народ был слеп не видел, кто захватил власть в России ,а теперь и по всему Миру!!

    • 2056 1208
      Моль час назад

        Уже 30 лет, как дело Власова победило.

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