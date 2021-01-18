Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Не верю! Власов хорошо знал, кто захватил Родину в 1917-1918 году! Почему Вы об этом не говорите,ведь Родину уже предали ЖЖЖЖ. Только под прикрытием слова БОЛЬШЕВИК, но суть остаётся прежней. Родина тогда погибла с Февральской Революцией.А в 30 годы добивали репрессиями под именем Каганович со товарищами. Власов всего лишь хлтел свергнуть ЖЖЖ с Родины, но не предатель. Мне уже под… но я не верю в его предательство. выхода иного не было, народ был слеп не видел, кто захватил власть в России ,а теперь и по всему Миру!!
Да все гораздо проще, сначала предали Власова. Соответственно у него глаза при этом открылись. Не попал бы в ту ситуацию, ходил бы в героях.
Уже 30 лет, как дело Власова победило.