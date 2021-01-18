



Пока производство было распылено между большим числом мелких предприятий, капиталисты не могли сговориться между собой о ценах на товары. Если бы какой-нибудь предприниматель назначил более высокую цену на свой товар, чем его конкуренты, то его товар никто не стал бы покупать. Иное положение создалось в конце XIX в., когда производство стало сосредоточиваться в руках небольшого числа капиталистов. Крупные капиталисты получили возможность сговариваться, объединяться с целью повысить цены на товары и соответственно увеличить свои прибыли. Такие объединения, союзы крупных капиталистов называются монополиями. «Монополия» — слово греческое. Оно состоит из двух слов: «монос» — один и «полео» — торгую. Производить одному и продавать одному — вот к чему стремится любой союз капиталистов, любая монополия. Образование монополий ведет к гигантскому росту прибылей крупных капиталистов. Покупателям приходится приобретать товары по высоким ценам, установленным монополиями.



С возникновением монополий конкуренция не уничтожается, а делается еще более ожесточенной. Монополии борются между собой. Иногда они объединяются, чтобы успешнее бороться с другими монополиями внутри страны или на международной арене.



Образование и господство монополий — главная черта империализма. Поэтому В. И. Ленин назвал империализм монополистическим капитализмом.



В конце XIX — начале XX вв. монополии появились во всех развитых капиталистических странах. Они захватили все важнейшие отрасли производства (см. стр. 482). Особенно велика роль монополий в настоящее время. Например, в США 96 % производства легковых автомобилей в 1956 г. находилось в руках всего трех монополий — «Дженерал моторе», «Форд» и «Крейслер». В электротехнической промышленности этой страны господствуют только две монополии — «Дженерал электрик» и «Вестингауз», а в химической — монополия «Дюпон да Немур».



Монополии создают не только промышленники, но и банкиры. Уже в конце ХIХв. крупные банки начали основывать на свои средства промышленные предприятия. Банкиры стали владельцами заводов, фабрик, рудников, железных дорог. В свою очередь и крупные промышленники становятся совладельцами банков. Капиталы промышленников и банкиров срастаются. О таких капиталистах нельзя сказать, что они только промышленники или только банкиры. Они являются и теми и другими одновременно. Так, один из «финансовых королей» Западной Германии, в прошлом пособник Гитлера, Герман Абс возглавляет не только крупнейший Немецкий банк, но и является одним из заправил и владельцев 30 промышленных монополий, в том числе «Даймлер — Бенц», выпускающей автомобили и танки, «Цейсс», производящей оптические приборы, «Сименс — Гальске», занятой производством электротехнического оборудования и работами в области атомной техники.



С наступлением периода империализма в развитых капиталистических странах кучка монополистов —миллиардеров и миллионеров — стала господствовать в хозяйственной жизни своих стран. Богатства монополистов, приобретенные за счет жесточайшей эксплуатации рабочего класса своих стран и народов колоний, достигают колоссальных размеров. Капиталы семейств американских миллиардеров Рокфеллера, Меллона, Форда и других равны богатствам страны средней величины, Подвластные им армии наемных рабочих исчисляются сотнями тысяч. На предприятиях монополии «Дженерал моторе» занято 300 тыс. человек, в Американской телеграфной компании — 150 тыс., на заводах Форда — около 150 тыс.



В руках монополий находится не только все хозяйство страны, но и государственная власть. Это «некоронованные короли» капиталистического мира. Президенты, министры и другие высшие должностные лица — их прямые ставленники, выполняющие волю монополий. Для защиты своих интересов монополии не только создают, но и подчиняют себе существующие политические партии и щедро снабжают их средствами. Все чаще сами монополисты занимают государственные посты. Например, среди высших чиновников при правительстве Эйзенхауэра в США было 150 крупных капиталистов и банкиров. А кто такие министры правительства президента Кеннеди? Государственный секретарь (министр иностранных дел) Дин Раск — ставленник Рокфеллера, министр финансов Дуглас Диллон — один из богатейших в США банкиров, министр обороны Роберт Макнамара — миллионер, долгое время возглавлявший заводы Форда. Всюду в странах монополистического капитала господствует кучка миллиардеров.



Монополисты, получая баснословные прибыли, не могут использовать все свои капиталы на расширение производства в своих странах, так как покупательная способность основной массы потребителей товаров — трудящихся — невелика и сбыт товаров внутри страны ограничен. Поэтому избыточные капиталы монополисты вывозят в другие страны. Когда еще не было монополий, капиталисты вывозили в другие страны только товары. При империализме стало выгодным вывозить и капиталы …”.



(Из Детской энциклопедии. 1961 г. Т. 7. Стр. 478- 480).

“Крупные капиталисты, разоряя своих соперников, присоединяют их предприятия к своим. Так постепенно на месте сотен и тысяч мелких и средних предприятий образуется несколько крупнейших. Этот процесс называется концентрацией (сосредоточением) производства.