78 лет назад, 18 января 1943 года войсками Ленинградского и Волховского фронтов была прорвана блокада Ленинграда. После тяжелейших 16 месяцев, когда лишь одна Дорога жизни по воде и льду Ладожского озера связывала город со страной, было восстановлено сообщение с «большой землей».

И хотя после этой победы Ленинград оставался в осаде еще целый год, именно этот день является днем его спасения от гибели. В первую очередь, увеличились нормы выдачи хлеба и других продуктов, что позволило выжить умирающим от голода ленинградцам.

Об этой победе в те дни говорили на только в Советском Союзе, она гремела на всю Европу. Лондонское радио 19 января 1943 года вещало: «…Русские проявили сверхчеловеческий героизм…немцы осаждали город, пытаясь взять его измором, артиллерийским обстрелом и непрерывной бомбардировкой. Мы искренне восхищаемся героическим ленинградским населением и Красной армией, прорвавшей блокаду города».

Кольцо блокады сомкнулось вокруг города 8 сентября 1941 года. В нем оказались как жители самого города, так и часть населения соседних областей – беженцы с оккупированных территорий. Нацистам не удалось захватить сам город, однако они смогли отрезать его от остального СССР. Гитлер решил уничтожить Ленинград бомбежками и голодом.

Немецкий генерал Франц Гальдер, в те дни - начальник генерального штаба вермахта – писал в своем дневнике: «Решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей непоколебимо...». Личный секретарь фюрера Мартин Борман также оставил записи, согласно которым город на Неве планировалось стереть с лица земли, а освободившуюся территорию передать финнам.

Судьба 3 миллионов 200 тысяч человек, среди которых были в основном женщины, старики и дети – многие мужчины работоспособного возраста сражались с гитлеровцами на фронте – фюрера и его пособников волновало меньше всего. Между тем, любой, кто хоть раз в жизни разговаривал с людьми, пережившими блокаду, или читал их воспоминания – не может забыть, как страшно звучат обыденные на тот момент вещи.

На весь мир известен блокадный дневник Тани Савичевой, состоящий из нескольких листков с датами смерти родных и ставшей знаменитой фразой: «Савичевы умерли все, осталась одна Таня». Сама Таня ближе к концу блокады была эвакуирована из города, но истощенный организм не смог победить последствия блокады и через несколько месяцев после, казалось бы, спасения, она тоже умерла.

И страшно представить, сколько таких трагедий ежедневно происходило практически в каждой почти насквозь промерзшей ленинградской квартире.

Лиля Ивановна Вершинина: «Я помню: в комнате было очень холодно, стояла буржуйка, спали мы в одежде. У мамы пропало молоко, и Верочку нечем было кормить. Она умерла от голода в августе 1942 года (ей был всего 1 год и 3 месяца)…Я помню: мама лежала на кровати, у неё распухли ноги, а тельце Верочки лежало на табуретке, на глазки мама положила ей пятаки. Я держала ее ножки, а сестра стояла у изголовья и говорила: «Вера, Вера – открой глаза», и снимала пятаки, и так все повторяла»…

Георгий Петрович Пинаев: «Когда в пионерский лагерь, где я оказался, приходила почта, это было великое событие…И вот однажды, я уже не помню кто, подбегает ко мне и кричит: «Пляши». Это значит, что мне пришло долгожданное письмо. Я открываю его и замираю. Пишет не мама, а моя тетя: «…Ты уже большой мальчик, и ты должен знать. Мамы и бабушки больше нет. Они умерли от голода в Ленинграде…».

Татьяна Борисовна Фабрициева: «…Вечером снова была тревога, раздавался ужасный свист и после него глухой удар…нам пришлось спуститься в убежище. То, что мы увидели утром, потрясло меня на всю жизнь: на соседней улице все дома через один были словно разрезаны ножом, в остатках квартир были видны печи, остатки картин на стенах, в одной из комнат над бездной повисла детская кроватка…»

Таких пронзительных строк опубликовано миллионы. Люди вспоминают бомбежки, голод, как ходили на Неву за водой, каждый раз рискуя не вернуться, как пытались обогреться, сжигая деревянные полы, мебель и книги, как везли на санках тела умерших родных…всего за почти 900 дней блокады в Ленинграде погибло до 1,5 миллиона человек.