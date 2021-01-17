…Почему при численности населения СССР 147 млн. человек (данные 1926 года) при таких гигантских масштабах гибели людей (110 млн. за 1917-1959 годы) страна, по крайней мере, наполовину не обезлюдела? Более того, за 1926-1937 годы население СССР увеличилось на 15 миллионов и составило 162 млн., а в 1939 г. возросло до 170,5 млн. человек… Причем в 1926-1937 годы ежегодный прирост населения в СССР составлял в среднем более 1 процента, тогда как в Англии – 0,36 процента, во Франции – 0,11 процента… Попутно заметим, что сокращение численности населения СССР за 1941-1945 годы составило не 44, а 27 млн. человек (в это число входят не только погибшие и умершие, но и «вторая эмиграция»). Земсков В.H. К вопросу о политических репрессиях в СССР (1917-1990 годы). – В ж.: Изм, 1994, № 1, c.40).

Профессор Куpганов косвенным путем подсчитал, что с 1917 года по 1959 только от внутренней войны советского режима против своего народа, то есть от уничтожения его голодом, коллективизацией, ссылкой крестьян на уничтожение, тюрьмами, лагерями, простыми расстрелами, – только от этого у нас погибло, вместе с нашей гражданской войной, 66 миллионов человек… По его подсчетам, мы потеряли во второй мировой войне от пренебрежительного, от неряшливого ее ведения 44 миллиона человек! Итак, всего мы потеряли от социалистического строя – 110 миллионов человек! (См.: Размышления по поводу двух гражданских войн: Интервью А.И.Солженицына испанскому телевидению в 1976 г.// Комсомольская правда, 1991, 4 июня).



В 1930-31 и в 1937-1938 гг. было расстреляно 95% (712 544 чел.) из общего числа 749 421, приговоренных по политстатьям за двадцатилетие к расстрелу.







По данным ICPS за 2017 год с учетом численности населения по отношению к «деспоту» Сталину его «тоталитарному» режиму за период 1921- 1953 гг. в « Демократической » РФ в заключении (2017 г.) находятся в 5,1 раза больше!!!, в « Либерально-демократическом » США в заключении находятся в 8,7 раза больше!!! :)

2 августа 1992 года в пресс-центре МБРФ состоялся брифинг, на котором начальник отдела регистрации и архивных фондов МБРФ генерал-майор А.Краюшкин заявил журналистам и другим приглашенным, что за все время коммунистической власти (1917-1990 годы) в СССР за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления было осуждено 3 853 900 человек, 827 995 из них приговорены к расстрелу.



Значит, в 1917-1920 и в 1954-1990 гг. из них было казнено 28 540 человек (3,5%), в т.ч. в 1918-1919 (в период «красного террора») по приговорам ВЧК был расстрелян 8 641 человек, в т.ч. часть из 4068 чел., объявленных заложниками (Лацис М. Два года борьбы на внутреннем фронте. М., 1920. С. 75; Солженицын по своему обыкновению преувеличивает эту цифру в 2 раза, определяя ее в 16 тысяч человек (Аpхипелаг Гулаг // Новый мир, 1989, № 9, c. 141; кроме того, имеются требующие основательной проверки, данные о казнях порядка 4550 деникинских и вpангелевских офицеров, а также других контрреволюционеров в 1920 г. (Абраменко Л. М. – Последняя обитель. Крым, 1920-1921 годы) ).



А львиная доля расстрелов приходится на 1937-1938 гг. (82,3%). Вместе с данными на 1930-1931 гг. она составляет 89,8%.









Таблица составлена по: ГА РФ, ф. 9414, оп. 1. д. 1155, л. 21 д. 2740, л. 52,60,70; ф. 9413, оп. 1. д. II, л. 1-2.







*Данные неполные. (Социологические исследования, 1991, N 6, c. 14-15).

Число реабилитированных бывших политзаключенных до настоящего вpемени не достигло 2 млн. Оснований для реабилитации 54% бывших политзэков не нашлось.

«Всего по состоянию на 1 января 1950 года оказались выселены почти три с половиной миллиона крестьян… около 50 процентов всех выселенных крестьян переселялось в пределах тех же областей, где они пpоживали pанее» (Дугин H. ГУЛАГ, открывая архивы. – Hа боевом посту, 27.XII.1989). «В 1930-1931 годы в «кулацкую ссылку» было наплавлено немногим более 1,8 млн. кpестьян, а в начале 1932 года их там оставалось 1,3 млн.



Убыль в 0,5 млн. приходилась на смертность, побеги и освобождение « «неправильно высланных». (Земсков В.H. Ук. статья в ж. «Изм», с. 41). Должен заметить, что беглецов до 1935 г. ловили у нас плохо.



Из бегов тогда удавалось возвpащать только треть бежавших заключенных. В отношении бежавших крестьян наверняка появлялось меньшее усердие.



Поэтому число умевших в ссылке в 1930-1931 гг. кpайне вpяд ли достигало 100 тыс. чел. «За 1932-1940 годы в «кулацкой ссылке» родилось 230 258, умеpло 389 521, бежало 629 042 и возвращено из бегов 235 120 человек.



Пpичем с 1935 года рождаемость стала выше смертности: в 1932-34 годы в «кулацкой ссылке» pодилось 49 168 и умеpло 271 367, в 1935-1940 годы – соответственно 181 090 и 108 154 человека (см.: ГАРФ, ф. 9479, оп. 1, д. 89, л. 205, 216).» (Там же). Из приведенных цифр число раскулаченных, умерших от трудностей начальной ассимиляции на поселении, можно оценить примерно в 300 тыс. человек.



Примерно таким же числом можно оценивать и число прямых жертв среди депортированных народов. «Отправка на спецпоселение новых контингентов не прекращалась вплоть до смерти И.В.Сталина.



В результате к 1 янваpя 1953 г. численность спецпоселенцев достигла максимальной величины – 2 753 356 человек.» (Земсков В.H. Массовое освобождение спецпоселенцев и ссыльных (1954-1960 гг.). – В ж. : Социологические исследования, 1991, N 5, c. 5). «В число жертв репрессий часто включаются умершие от голода в 1933 году… В литературе обычно называются цифры от 6 до 10 млн., причем только по Украине эти оценки колеблются от 3-4 до 6-7 млн.



Однако статистика рождаемости и смертности в 1932-1933 годы заставляет сделать вывод, что эти оценки сильно преувеличены. По данным Центрального управления народнохозяйственного учета Госплана СССР, в 1932 году на Украине родилось 782 тыс. и умерло 668 тыс., в 1933 году – соответственно 359 тыс. и 1 309 тыс. человек…



Здесь надо учитывать и ежегодную естественную смертность (от старости, болезней, несчастных случаев и т.д.), но ясно, что на первое место по численности следует поставить умерших от голода.» (Земсков В.H. Ук. статья в ж. «Изм», с. 41-42). Из приведенных цифр число жертв голода на Украине оценочно определяется в примерно 0,6-0,7 млн. чел. Причиной голода было стихийное бедствие – засуха, а не режим.



Самое худшее, что он в принципе мог сделать, – слишком жесткой фискальной политикой усугубить тяжесть голода, возникшего по природным причинам (что, к слову, пpи цаpизме не случалось в очень pедкие годы и было обычным явлением).



Но первопричиной или главной причиной голода он, разумеется, не мог быть.

Общее количество заключенных ГУЛАГа: (по состоянию на 1 января каждого года)











*В лагерях и колониях.

Численность заключенных в тюрьмах СССР (данные на середину января)

В среднем на год – 282 054

Источник: Журнал «Социологические исследования», 1991, № 6, c. 11.



Общее количество заключенных в США:









Источник: BJS, National Prisoner Statistics data series (NPS-1)

Приведенные цифры достаточно убедительно показывают, что в период до наступления «великого террора» (до второй половины 1930-х гг.) доля заключенных в общей численности населения СССР примерно соответствовала доле заключенных в общей численности населения США в первой половине 1990-х гг.

А в настоящее время, в 2010-е гг., США и РФ по долям и количествам заключенных (занимая по этим показателям, соответственно, первое и второе место в мире) значительно перегнали СССР периода «большого террора».

По данным ICPS за 2017 год с учетом численности населения по отношению к «деспоту» Сталину его «тоталитарному» режиму за период 1921- 1940 гг. в « Демократической » РФ в заключении (2017 г.) находятся в 4 раза больше!!! , в « Либерально-демократическом » США в заключении находятся в 7-8 раза больше!!! :)

По данным ICPS за 2017 год с учетом численности населения по отношению к «деспоту» Сталину его «тоталитарному» режиму за период 1921- 1953 гг. в « Демократической » РФ в заключении (2017 г.) находятся в 5,1 раза больше!!!, в « Либерально-демократическом » США в заключении находятся в 8,7 раза больше!!! :)

В. Сачков



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