Преступников надо отлавливать не только в порядке наказания за уже содеянное преступление, но и ради предотвращения новых преступлений. А новое преступление совершается по-большей части ради сокрытия уже состоявшегося. То, что демократическая партия соединённых государств Америки фальсифицировала выборы видно невооруженным глазом, видно просто по самому поведению активистов этой партии во время подсчётов голосов. Когда активистов республиканской партии не подпускали на пушечный выстрел к столам для подсчёта голосов, а в некоторых местах вообще их выгоняли из помещений избирательных участков, да ещё и занавешивали окна. Ну, не может быть для такого поведения, для такого демонстративного нарушения всех законов и обычаев иной причины, кроме попытки фальсификации и их сокрытии. Причём что меня особо позабавило, кто-то попытался оправдать такое поведение заявлением, что мол таким образом защищается тайна персональной информации. Но прелесть этого заявления в том, что где-где, а на бюллетенях для голосования ничего похожего на личную информацию нет и быть не может. То есть это заявление очевидным образом нелепое и вот это очевидная нелепость тоже доказательство того, что они не просто совершили преступление, а прекрасно осознают, что совершили именно преступление.

И следующие преступление они совершили в тот момент, когда началось рассмотрение по существу, как раз вопроса о фальсификации голосования. Ведь, не одна судебная инстанция в соединенных государствах даже не попыталась рассмотреть вопрос о достоверности результатов голосования именно по существу, все отказывали по формальным предлогам и тоже понятно почему. Потому что рассмотрение по существу вполне однозначно доказывает эти фальсификации, ещё раз повторяю, самого факта поведения активистов демократической партии в процессе выборов достаточно, чтобы понять, что фальсификации были, но для формальной отмены результатов голосования нужно всё-таки рассмотреть доказательства по существу и вот от этого уклонялись. И вот боевики, причём многие из этих боевиков ранее соучаствовали в погромах крышуемых демократической партией и в тех местах, где у власти республиканская партия погромов практически не было. Так вот, эти самые боевики опознанные по фото и видео вломились в Капитолий как раз в тот момент, когда собственно и началось это самое рассмотрение вопросов по существу.