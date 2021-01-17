О том, что не надо терять надежды
Экспериментально установлено, что надежда продлевает жизнь. В 1950-х годах, профессор биологии Курт Рихтер, поставил необычный эксперимент. Он помещал крыс в вёдра наполовину заполненные водой и наблюдал за их поведением. В среднем, через 15 минут крысы сдавались и тонули. Но когда он стал на некоторое время вытаскивать крыс из воды, а затем снова помещал их в ведро, случилось то, чего никто не ожидал...
Подробнее читайте в публикации: https://stihi.ru/2021/01/16/3162
“Успеха чаще добиваются не самые умные и талантливые, а те, кто верит в то, что может достичь цели. Рисует в воображении результаты успеха. Эта надежда плюс терпение, готовность вкладывать в силы и дают в сумме важный результат.” Конечно же есть идругие факторы успеха: побеждают те, кто может победить конкурентов, но тут видимо речь об обстоятельствах непреодолимой силы, ипобеждают кто упорно действует, перебирая способы.