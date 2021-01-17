Что там у немцев? Новые маски в Баварии и особые права для привитых
Любопытные новости из Германии, помимо утверждения кандидата на замену Меркель.
В Баварии обязали носить новый тип масок. Которые, по странному совпадению, производят именно в этой провинции. Вот только тут возникла такая неувязочка: их не могут носить бородачи! И власть обдумывает, как бы в законном порядке обязать людей сбривать бороды.
Ну, а глава немецкого МВД озвучил то, что витает в воздухе. Во всех странах витает: поражение в гражданских правах тех людей, кто отказывается от… ну конечно! – кто отказывается от вакцинирования.
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В Баварии обязали носить новый тип масок. Которые, по странному совпадению, производят именно в этой провинции. Вот только тут возникла такая неувязочка: их не могут носить бородачи! И власть обдумывает, как бы в законном порядке обязать людей сбривать бороды.
Ну, а глава немецкого МВД озвучил то, что витает в воздухе. Во всех странах витает: поражение в гражданских правах тех людей, кто отказывается от… ну конечно! – кто отказывается от вакцинирования.
***
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Ничего нового. С самого начала коронобесия умные люди говорили,что все именно так и будет.