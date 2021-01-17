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Что там у немцев? Новые маски в Баварии и особые права для привитых

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Любопытные новости из Германии, помимо утверждения кандидата на замену Меркель.

В Баварии обязали носить новый тип масок. Которые, по странному совпадению, производят именно в этой провинции. Вот только тут возникла такая неувязочка: их не могут носить бородачи! И власть обдумывает, как бы в законном порядке обязать людей сбривать бороды.

Ну, а глава немецкого МВД озвучил то, что витает в воздухе. Во всех странах витает: поражение в гражданских правах тех людей, кто отказывается от… ну конечно! – кто отказывается от вакцинирования.





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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5397962.html
Метки: вакцина, власть, Германия, закон, здоровье, маска, общество, прививки
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