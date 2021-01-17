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Беженцы из Нагорного Карабаха вновь обрели свой дом

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Конфликт в Нагорном Карабахе привел к тому, что жители региона лишились мирной жизни, став жертвами противостояния двух сил. Тысячи из них решили покинуть свои дома и найти безопасный приют, где не будут слышен несмолкаемый грохот орудий. Однако сейчас у них появилась возможность вернуться домой, и помогают им в этом российские миротворцы.

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В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России смогли прийти к единому знаменателю в вопросе принадлежности Нагорного Карабаха, и наконец-то прекратили боевые действия. Несмотря на это, вероятность начала новых столкновений все еще есть. Чтобы этого избежать, Россия установила 23 наблюдательных поста и ввела в регион миротворцев, которые следят, чтобы в регионе не прозвучало ни одного выстрела.

Раз бои в Нагорном Карабахе прекратились, то люди могут вернуться домой. Российские миротворцы им в этом помогают, но сначала тщательно проверяют территорию и убирают мины и взрывчатку, которую оставили после себя военные враждующих сторон. Уже сейчас вернулись на родину около 50 тысяч мирных жителей.

Однако на этом помощь миротворцев не заканчивается. Как сообщили в Минобороны России, важно дать людям все необходимое для жизни, ведь постоянные обстрелы практически разрушили всю инфраструктуру. Сюда входит и восстановление зданий, и гуманитарная помощь, и медицинское обслуживание. Во многих городах установили полевые госпитали, которые готовы принять всех, кому нужна консультация врача или какая-нибудь медицинская процедура. Все эти мероприятия помогают людям быстрее вернуться к нормальной жизни и забыть о тех ужасах, что им пришлось пережить.

Метки: беженцы, карабах, миротворцы
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