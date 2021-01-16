Увидеть невидимое
Инфракрасная фотография позволяет нам увидеть мир, который не доступен нашему глазу. Сначала эти снимки могут показаться безжизненными, но, присмотревшись, в них можно увидеть другое пространство и другую реальность.
Картины, полученные с помощью инфракрасной фотографии очень сюрреалистичны: жаркое лето на них превращается в холодную зиму, небо и вода становятся практически черными. Все это — снимки из других, параллельных миров.
У любого фотографа наступает момент, когда хочется запечатлеть что-то необычное и выделить свои творения из общей массы. И один из таких приемов — инфракрасная фотография.
Начнем с того, что человеческий глаз способен воспринимать лучи в диапазоне длин волн от 380 нм до 760 нм (от фиолетового до красного). Все, что выходит за эти рамки, без специального оборудования увидеть невозможно.
Видимый свет — это лишь малая часть широкого спектра волн. Соседние области спектра — ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Они могут быть запечатлены на фотографии, т.к. преломляются линзами объектива,и изображение может быть сфокусировано на матрицу фотоаппарата.
Инфракрасная фотография позволяет запечатлеть длины волн в недостижимом для нашего глаза диапазоне — от 700 до 1100 нм.
Впервые инфракрасное излучение, находящееся за пределами видимого диапазона, обнаружил англичанин Вильям Гершель еще в 1800-м году. Сначала инфракрасная фотография применялась астрономами, использовалась при аэрофотосъемке, а также военными и реставраторами при работе с полотнами великих живописцев.
В конце концов она стала использоваться и простыми фотографами.
И вот перед нами сказочные картины, недоступные невооруженному глазу. Это другой, невидимый мир, другая реальность.
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