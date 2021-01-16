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Съезжу-ка я в Россию

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4PdaCR5Qqu0
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2048 1204
    Моль час назад

      Тебя никто не звал.

      1
      -1
      • 10116 9270
        StelmМоль 9 мин. назад

          А что так Шария не любите? На чуб наступил? По методичке,или личное?
          Если человек сделал выбор,и приедет к нам,то совсем не обязательно что Моль его не ждет,ждут другие. Я бы например с удовольствием встретился бы с ним,но он приедет в Москву,а я в Питере. К тому же работа отнимает все свободное время,запарка,сейчас не до поездок…
          Человек решил привиться “спутником ви”. На мой взгляд правильное решение,ибо на сегодняшний день эффективность 95%. У других от 50%. Те страны,кому ЕС и пиндосы по-хрену уже прививают спутник. Ну а подпиндосовики и шестерки прививают своих граждан “файзером”и прочими,где эффективность от целых 50% и выше… Как лотерея. И им на людей плевать,главное-быть угодным хозяину. Политика,однако……

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