Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Тебя никто не звал.
А что так Шария не любите? На чуб наступил? По методичке,или личное?
Если человек сделал выбор,и приедет к нам,то совсем не обязательно что Моль его не ждет,ждут другие. Я бы например с удовольствием встретился бы с ним,но он приедет в Москву,а я в Питере. К тому же работа отнимает все свободное время,запарка,сейчас не до поездок…
Человек решил привиться “спутником ви”. На мой взгляд правильное решение,ибо на сегодняшний день эффективность 95%. У других от 50%. Те страны,кому ЕС и пиндосы по-хрену уже прививают спутник. Ну а подпиндосовики и шестерки прививают своих граждан “файзером”и прочими,где эффективность от целых 50% и выше… Как лотерея. И им на людей плевать,главное-быть угодным хозяину. Политика,однако……