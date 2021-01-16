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Русская мечта — общее дело

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Источник: izborsk-club.ru @ Олег Розанов

Россия задыхается без большого проекта. Русские и другие народы нашей большой страны могут наладить сносный быт, безопасность по периметру границ и партнерские отношения с мировыми державами, но без большой идеи, без планетарного проекта и великой Русской Мечты мы будем как минимум увядать и грустить. Тем более с нашими заклятыми геополитическими друзьями ни быта, ни безопасности, ни даже партнерства нам пока не светит. От этого наши люди из грустных становятся отчаянными и злыми. А злость имеет свойство накапливаться, переполняя в один момент чашу терпения русского человека. Дальше – уже за топоры, а это всегда случается неожиданно, в самый непредсказуемый момент. Мы отчаиваемся и злимся, когда у нас отнимают мечту – «действующую в русской истории непрерывную огненную силу», как о ней говорит Александр Андреевич Проханов, а вслед за мечтой – чувство сопричастности историческим ритмам России.

Причина повального исторического пессимизма и отчаяния – не только и не столько в отсутствии бытового комфорта и благ, как об этом принято рассуждать на уровне большой политики. В период войн, мировых кризисов и болезней с этим можно как-то смириться, если руководство страны несет все тяготы вместе с народом. Беда в другом – между властью и народом растет пропасть непонимания и отчуждения. В итоге получается так, что у государства – свои национальные проекты, свое видение и планы, а у народа – совершенно другие надежды и мечты. Их стратегии почти нигде не пересекаются. К тому же чистая полевая социология (опросы, анкетирование, интервью и т.д. ) народные чаяния показать не может. Они формулируются отдельными провидцами, чувствующими не столько изменчивые тренды, сколько глубинные самоощущения и душу народа. Это уровень культурного кода, народных былин и сказочных преданий, совершенно нетехнологичная и трудно улавливаемая реальность.

Сейчас наше государство проводит административную реформу, оптимизирует бюрократический аппарат, реализует программу импортозамещения, борется с пандемией и что-то с разной степенью успешности реформирует или модернизирует, а народ тем временем живет совсем в другой реальности. В философии и социологии это называется «жизненным миром». Отсутствие пересечений этого жизненного мира с планами правительства и региональных властей – огромная проблема, решить которую может лишь масштабное встречное движение представителей власти и народа.

Сейчас же социальные обиды и политические претензии только копятся. Самые пассионарные, одаренные и прозорливые представители народа видят будущее России по-своему – совсем не так, как на него смотрят из окон правительственных и губернаторских кабинетов. Такие провидцы есть везде – и в провинции, и в городах-миллионниках, и в Москве. Собственно, Изборский клуб изначально учреждался как масштабная идеологическая лаборатория для сборки разрозненной мозаики патриотических идей и проектов, для выстраивания затем коммуникации с властью и воплощения этих идей в жизнь. Для этого все последние годы открывались филиалы Клуба в России и за рубежом, собирались местные эксперты, проводились заседания, печаталась различная периодика и монографии. Сейчас свои «гении места», русские кулибины и зворыкины щедро рассыпаны по всей России – стоит только собрать их и услышать.

Как организовать такой диалог? Технически – это круглые столы и экспертные сессии в формате деловых игр с представителями патриотических организаций в регионах – писателями, краеведами, журналистами и творческими людьми, – мозговые штурмы с участием и при поддержке местных властей. Далее – тщательный отсев и формирование регионального портфеля проектов с условным названием «Русская мечта – (название макрорегиона или области)»: Русская мечта – Святое Белогорье, Русская мечта – Великий Новгород, Русская мечта – Кузбасс, Русская мечта – заповедный Алтай, Русская мечта – сильный Кавказ, Русская мечта – Таврида, Русская мечта – Заполярье и т.п. 

Содержательно – это кропотливая работа членов и экспертов Изборского клуба, а также привлеченных специалистов в Москве и регионах, встречи с представителями традиционных конфессий и политический партий, обсуждение и презентация лучших проектов регионального и общегосударственного масштаба. Все они должны так или иначе отражать региональную идентичность, встроенную в практическую реализацию общегосударственных задач – экономического, технологического или культурного уровней.

Ведь вопреки расхожему представлению русские мечты не оторваны от реальности. Порой они столь же практичны, как освоение космоса или инфраструктурные проекты по типу китайского «Один пояс – один путь». Другой яркий пример – предложенный Александром Андреевичем экологический и культурный «Нацпроект «Очищение»». Витающие в облаках фантазеры никогда бы в наших широтах не освоили такие территории, не построили города в вечной мерзлоте и не повернули бы реки вспять. Это по плечу только людям длинной воли – практичным, собранным и целеустремленным. Поэтому главный критерий оценки проектов – возможность практической реализации.

Еще один принципиальный момент совместного творчества – принципиальная внепартийность и уход от любой провластной или антивластной повестки. Между созидателями русской мечты не может быть деления на красных и белых, русских и нерусских, сторонников одной или другой партии.

Чтобы сблизить жизненный мир народа и практическую рациональность государственного аппарата нужно, чтобы чиновники стали хоть чуть-чуть более поэтичны и мечтательны, а народные мечтатели – практичны и рациональны. Так рождаются великие проекты, когда организационные ресурсы государства встречаются с народным энтузиазмом. В этом – наша философия общего дела, о которой грезил русский философ Николай Федоров.

Из всех возможных дел нам всегда интересно общее, большое и масштабное дело, созвучное русским грезам, просторам и тысячелетним ритмам Евразии. В творческом соработничестве народа и государства – ключ к пробуждению и возрождению нашей страны, это наш многовековой вечевой и соборный принцип. Ведь настоящая стабильная и сильная власть не измеряется партийным рейтингом, доходом на душу населения или приростом ВВП. По-настоящему стабильное государство – это всегда созвучие воли народа и мирских властей, творческий резонанс их помыслов и деяний, стройная симфония исторической миссии.

Так было всегда, когда государство российское было на пике могущества и влияния. Наше дело – лишь вернуться к себе, воплотить наяву наши великие мечты.

Розанов Олег Васильевич (1969 г.р.) – общественный деятель, публицист, руководитель информационно-аналитического центра «Копье Пересвета». Постоянный член Изборского клуба. С 2015 года ответственный секретарь Изборского клуба по региональной и международной деятельности. С 2016 года – первый заместитель председателя Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/russkaja-mechta-obshhee-delo-123389
Метки: чит.клуб
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 16124 9694
    Maleos два часа назад

      А что это вообще за лавочка, “изборский клуб”, что его так любит админ?.. По нытью, которое издают мечтательные члены этого клуба, и которое похоже на эзотерические изыскания, не связанные с реальностью, его бы следовало назвать “Издохским клубом”…

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    • 36492 31866
      Вячеслав 20 мин. назад

        Почему-то комментировать о П.Гаряеве нельзя, а про грачевского уже все уши прожужжали… Наверно, потому что наш учёный – русский, с мировым именем, которого приглашали к себе многие страны, а тот – из малого народца с большими присосками…

      • 6649 4621
        чужой три минуты назад

          Изборский клуб должен заняться вопросом русского флага и гимна на олимпиаде.
          Вот бы русские были бы благодарны.

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