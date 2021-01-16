



Представьте себе струнный музыкальный инструмент, например, гитару или арфу. Многие люди, образно выражаясь, всю жизнь играют на одной струне. Когда вы осознанно начинаете развивать какие-то свои качества, вы начинаете затрагивать другие струны — а так как человек намного сложнее арфы, этих струн великое множество, и есть и другие способы сделать так, чтобы они зазвучали.



Если вы возьмете другую арфу, поставите рядом и будете на ней играть, струны на первой арфе также начнут вибрировать и тихонько звучать. Это явление называется резонансом. Обычно его объясняют на примере камертонов — если два камертона настроены на одну ноту, и по одному из них стукнуть, чтобы он начал звучать — второй тоже начнет издавать звук.



Вся наша жизнь состоит из таких резонансных взаимодействий. Особенно ярко это происходит, когда вы чему-то учитесь. Учитель «играет» на тех «струнах», которые вы еще не умеете использовать, и вы, наблюдая за этим, пытаетесь повторить его действия. Но даже если вы ничего не будете делать намеренно («дергать за струны»), а будете только наблюдать, благодаря резонансу, ваши «струны» всё равно начнут звучать.



Исходя из этой аналогии, можно понять, что не обязательно нужен второй играющий на арфе, и этот процесс можно частично автоматизировать — если некоторым образом записать опыт, а затем транслировать его другому человеку, тем самым побуждая «зазвучать» в нем соответствующие стороны и грани его собственным способом.



Второй момент — можно настраиваться не только на личный опыт конкретного человека, но и на общий позитивный опыт мира, как единого живого существа. Войти в резонанс со Вселенной.

Потенциальные возможности человека значительно превышают тот минимум, который большинство людей использует в повседневной жизни. Влияние нашего сознания на окружающий мир и наше тело, всё то, что принято называть «сверхспособностями» — всё это заложено в каждом из нас, в нашей человеческой природе, но эти наши способности заглушены и спят. Можно создать благоприятные условия для более яркого и эффективного проявления еще неразвитых, а потому скрытых качеств.