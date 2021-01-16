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Процесс над право-трампистским блоком

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Новости байденских репрессий и грядущий процесс над право-трампистским блоком. Члены Конгресса США из числа "сообщников" тех лиц, которые ворвались 6 января в Капитолий в Вашингтоне, должны быть преданы суду. Такое мнение выразила в пятницу на пресс-конференции спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. "Если в действительности выяснится, что члены Конгресса были сообщниками при этом мятеже, если они помогали в совершении данного преступления, то тогда должны быть предприняты действия и за пределами Конгресса (то есть не ограничивающиеся вынесением порицания и т.п-ТАСС) в плане привлечения к суду за это", - заявила Пелоси. она заявила, что ей известно о том, что часть их коллег-законодателей незадолго до 6 января водила "на разведку" на Капитолийский холм отдельных лиц, впоследствии принимавших участие в штурме Конгресса. Однако и помимо конгрессменов-"мятежников" дел у прокуроров хватает. По словам и.о. прокурора столичного округа Колумбия Майкла Шервина, у правоохранителей "275 открытых расследований" "По состоянию на 8 утра [по местному времени]...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: icdn.lenta.ru
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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6480746.html
Метки: вашингтон, пелоси, репрессии, США, тоталитаризм, юмор
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