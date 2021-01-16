В.А. Ефимов, объездивший полмира в поисках „тайных знаний” приводил примеры заговоров воды, которые ещё не в столь далёком прошлом были вполне себе нормальной практикой . Например, девицы, прежде чем войти в воду, просили её дать им здоровье, свежесть и т.п. Такое своеобразное заклинание.

Кстати, давний обычай освящать явства перед трапезой – из той же категории. И можно быть сколько угодно материалистом, но такие практики… работают.

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Пестушки

Пестушки — это один из древнейших жанров русского народного фольклора для детей младенческого возраста. Это короткие стишки и песенки, которыми мама сопровождает физические движения, упражнения, способствующие развитию малыша.

Слово «пестушки» произошло от слова «пестовать», то есть нянчить, растить. В русских традициях и обычаях воспитания детей есть богатый и уникальный опыт пестования младенцев.

Пестушки – это многовековой метод развития младенца, проверенный многими поколениями. Они дают эмоциональный диалог с мамой, развивают движения у ребёнка, обогащают его двигательную активность и тактильные ощущения.

В пестушках мама говорит с малышом именно таким языком, который наиболее хорошо воспринимается ребенком, и который стимулирует развитие речи малыша. Проговаривая пестушки, мама как бы «программирует» счастливое будущее малыша, говоря об этом вслух.

Пестушки отличаются от потешек тем, что в потешках создаётся игровая ситуация, предусматривающая осознанную ответную реакцию ребёнка. Классический пример — «Ладушки», «Сорока-ворона».

Разница между пестушками и потешками есть, но она незначительна.