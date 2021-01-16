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Пестушки

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В.А. Ефимов, объездивший полмира в поисках „тайных знаний” приводил примеры заговоров воды, которые ещё не в столь далёком прошлом были вполне себе нормальной практикой. Например, девицы, прежде чем войти в воду, просили её дать им здоровье, свежесть и т.п. Такое своеобразное заклинание.

Кстати, давний обычай освящать явства перед трапезой – из той же категории. И можно быть сколько угодно материалистом, но такие практики… работают.

*

Пестушки

Пестушки — это один из древнейших жанров русского народного фольклора для детей младенческого возраста. Это короткие стишки и песенки, которыми мама сопровождает физические движения, упражнения, способствующие развитию малыша.

Слово «пестушки» произошло от слова «пестовать», то есть нянчить, растить. В русских традициях и обычаях воспитания детей есть богатый и уникальный опыт пестования младенцев.

Пестушки – это многовековой метод развития младенца, проверенный многими поколениями. Они дают эмоциональный диалог с мамой, развивают движения у ребёнка, обогащают его двигательную активность и тактильные ощущения.

В пестушках мама говорит с малышом именно таким языком, который наиболее хорошо воспринимается ребенком, и который стимулирует развитие речи малыша. Проговаривая пестушки, мама как бы «программирует» счастливое будущее малыша, говоря об этом вслух.

Пестушки отличаются от потешек тем, что в потешках создаётся игровая ситуация, предусматривающая осознанную ответную реакцию ребёнка. Классический пример — «Ладушки», «Сорока-ворона».

Разница между пестушками и потешками есть, но она незначительна.

 

Потягушки

***

Потягушеньки,
Порастушеньки,
В ножки — ходушеньки.
В роток — говорок,
А в голову — разумок.

***

Потягунюшки —
Порастунюшки,
Поперёк — толстунюшки,
А в ножках — ходунюшки,
А в ручки — хватунюшки,
А в роток — говорок,
А в голову — разумок.

***

Вдоль — растушки,
Поперёк — толстушки,
Ручки — берушки,
Ножки — бегушки,
Глазки — смотрушки,
Роток — говорок.

***

На кисоньку потягушеньки,
На Петеньку растушеньки.

Умывание

***

На заре в лесу спросонок
Умывается ежонок.
Мать-ежиха таз берёт,
Мордочку ежонку трёт.

***

Водичка-водичка,
Умой моё личико,
Чтобы глазки блестели,
Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.

***

Вода текучая, дитя растучее,
С гуся вода, с тебя худоба,
Вода — книзу, дитя — кверху.

Носик

***

Носик с носиком встречался
Носик носиком бодался.
А потом «привет» сказал,
Носик весь зацеловал!

***

Носик, носик, носопырка –
Справа дырка, слева дырка
А на кончике звоночек,
Сам звенит, когда захочет.

Щечки

Щечки, сладенькие щечки
Нежные, как лепесточки.
Щечка – раз и щечка – два!
Целовать давно пора!

Ушки

***

Это что за две ракушки
На головке по бокам?
Это маленькие ушки:
Ловят звуки тут и там!

***

Все прекрасно слышат ушки,
Наши ушки-непослушки!
Когда глазки крепко спят,
Ушки маму сторожат.

Волосики

Косики-колосики,
Отрастут волосики!
Вымоем их мылом
И причешем мило.

Голова

***

«Да-да-да!»:
Вверх и вниз киваем.
«Нет-нет-нет!»:
В стороны мотаем.
Чем же вертим мы с тобой?
Ну, конечно, головой!

***

Прилетел к нам ангелочек
Сел на правый наш носочек
Покачался и взлетел –
На головушку присел.

Глазки

Прилетела к нам синичка
Села Ване на реснички
Крыльями закрыла глазки,
Чтобы снились Ване сказки.

Шея

Стану я немножко выше —
Всё на столике увижу!
Потянусь, достать сумею…
А пока тяну я шею.

Плечики

Есть у человечика
Два красивых плечика.
Когда чего-то мы не знаем,
Мы плечиками пожимаем!

Пальчики

***

Большому дрова рубить (большой пальчик),
А тебе воды носить (указательный пальчик),
А тебе печку топить (безымянный пальчик),
А тебе песни петь (мизинчик).
Песни петь для плясать,
Родных братьев потешать!

***

Вот пальчик первый — он большой.
Указательный — второй.
Третий пальчик — средний.
Четвёртый — безымянный.
А пятый — мизинчик,
Он маленький, румяный.

***

— Пальчик-мальчик,
Где ты был?
— С этим братцем в лес ходил.
С этим братцем щи варил.
С этим братцем песни пел.
С этим братцем кашку ел.

***

Этот пальчик — дедушка,
Этот пальчик — бабушка,
Этот пальчик — мамочка,
Этот пальчик — папочка,
Этот пальчик — я,
Вот и вся моя семья!

***

Источник.

.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5395472.html
Метки: дети, заговор, Культура, народное творчество
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