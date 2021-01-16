YouTube заблокировал аккаунт футбольного клуба «Ахмат»

Наверное, в объяснение что-нибудь промямлят про санкции и т.д.

У меня вопрос. Если американские интернет-олигархи перешли к политике репрессий, то нужно быть честными перед самими собой и отстаивать декларируемые идеалы – борьбу с фейками, финансированием терроризма, вовлечённостью в незаконную деятельность.

Что там с блокировкой аккаунтов всех американских деятелей, причастных к незаконным военным кампаниям США за рубежом, которые унесли миллионы жизней невинных людей?

Когда ожидать отключения, например, Колина Пауэлла, бывшего госсекретаря США, который в Совбезе ООН, двумя пальцами держа пробирку с белым порошком, врал всему миру о наличии у Багдада оружия массового уничтожения? Результат вранья – сотни тысяч убитых в Ираке гражданских лиц. Достоин отключения по всем параметрам, которые заявляются соцсетями как «правила сообщества».

Когда планируют отключить?

Разве не достойны отключения от соцсетей другие высокопоставленные американские чиновники и политики, ответственные за распространение заведомых фейков, ксенофобии, прославлении практики убийств иностранных лидеров? За примерами далеко ходить не надо. Ещё в 2016 г. в эфире телеканала PBS экс-глава ЦРУ Майкл Морелл призвал «скрытно» убивать русских и иранцев в Сирии. Почему он ещё в Твиттере? Все помнят инфернальный смех Хиллари Клинтон в ходе интервью CBS в 2011 г. над убийством Каддафи: «Мы увидели, пришли, он умер». И ничего.

Примеров тысячи. Привести или сами поищут, да и найдут? Бери всю мировую «элиту» антииракской коалиции и отключай.

Из современных многочисленных примеров могу начать с заявления Сьюзан Райс в мае 2020 г. о том, что она видит закономерность в протестах против убийства полицейским Джорджа Флойда, захлестнувших всю страну. След демонстраций, по её мнению, во многом «ведёт в Россию».

И Главное. Если хостингу Youtube есть дело до чеченского футбола, то пусть заблокируют сначала головорезов и их идеологических вдохновителей, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-е , а сейчас с удовольствием выступают в качестве «экспертов» в американских же СМИ, типа «Голоса Америки».

Мария Захарова