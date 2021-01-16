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1976. Мик Йетс в Ленинграде и окрестностях. Часть 1

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1976. Мик Йетс в январской Москве. Часть 1
1976. Мик Йетс в январской Москве. Часть 2
















































Источник: https://humus.livejournal.com/7556955.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 13458 11992
    Руса 10 мин. назад

      “Мороз и солнце; день чудесный!…”
      Ленинград- гордость Советского Союза, город-герой, город-труженик.

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