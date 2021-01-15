Сегодня, пожалуй, как никогда актуальны эти пророческие слова российского императора Александра III Миротворца. Великий князь Александр Михайлович (дядя Николая II) пишет в «Книге воспоминаний», что император часто повторял своим министрам: «Во всем свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот. Все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас»

«Горький опыт XIX века, — продолжает великий князь, — научил Царя, что каждый раз, когда Россия принимала участие в борьбе каких-либо европейских коалиций, ей приходилось впоследствии лишь горько об этом сожалеть. Александр I спас Европу от Наполеона I, и следствием этого явилось создание на западных границах Российской империи могучих Германии и Австро-Венгрии. Николай I послал русскую армию в Венгрию для подавления революции 1848 г. и восстановления Габсбургов на венгерском престоле, и в благодарность за эту услугу император Франц-Иосиф потребовал себе политических компенсаций за свое невмешательство во время Крымской войны. Император Александр II остался в 1870 году нейтральным, сдержавшим таким образом слово, данное императору Вильгельму I, а восемь лет спустя на Берлинском конгрессе Бисмарк лишил Россию плодов ее побед над турками.

Французы, англичане, немцы, австрийцы — все в разной степени делали Россию орудием для достижения своих эгоистических целей. У Александра III не было дружеских чувств в отношении Европы. Всегда готовый принять вызов, Александр III, однако, при каждом удобном случае давал понять, что интересуется только тем, что касалось благосостояния 130 миллионов населения России».

Со времен Александра III в геополитическом раскладе отношений между Россией и Европой мало что изменилось, несмотря на две мировые войны, революции в Российской империи, создание военного блока НАТО, Варшавского договора и распад последнего, а также развал Советского Союза.

Со времен Первой мировой войны Россия постоянно теряла территории: из ее состава вышли Польша, Финляндия. Только после Второй мировой войны добавилось сомнительное приобретение в виде Западной Украины, Прибалтики и еще некоторых территорий. А вот самые большие территориальные и людские потери произошли после распада СССР.

Но как поется в русском варианте известного финского шлягера: «В жизни всему уделяется место, рядом с добром уживается зло. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло…».

Россия действительно потеряла территории и население, но вместе с ними ушли огромные и неоправданные траты на подтягивание далеких провинций до уровня центральной России.

Российская империя была довольно странной империей по западным меркам: она не грабила свои «колонии», а именно подтягивала их до своего уровня. Сколько было вложено денег, изъятых из доходов среднего россиянина, на создание повышенного уровня экономического комфорта для населения прибалтийских республик, для вытягивания из феодализма среднеазиатских окраин!

Чего стоило только восстановление Украины и создание из нее второй после РСФСР индустриальной и агротехнической республики. А сколько земель Украина получила от Российской Федерации!

Помню, как в первые годы незалэжности украинцы с облегчением вздохнули, что теперь якобы не надо будет им снабжать зерном Россию. Однако, когда в 1992 году были раскрыты многие секретные материалы СССР, оказалось, что по зерну именно Украина была дотационной республикой. И отнюдь не всесоюзной житницей! Это был первый «облом», ну а что произошло дальше, известно: сначала погоня за двумя зайцами (многовекторность), а дальше ― ни одного зайца поймать не удалось. И произошел полный провал по всем направлениям с перспективой распада некогда второй по значимости союзной республики.

По счастью, Россия не создала из всей этой массы новообразовавшихся «независимых» государств своих постоянных союзников ― избежала в дальнейшем разочарований от их предательства.

Есть некие внешнеполитические постулаты, правила игры, какими не стоит пренебрегать. Один из них сформулировал в английской палате общин 1 марта 1858 года министр иностранных дел Великобритании Генри Джон Пальмерстон: «У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны лишь ее интересы».

Двадцать лет назад Россией была создана Организация Договора о коллективной безопасности, охватывающая шесть республик бывшего СССР. Увы, ОДКБ так и не стала единой военной организацией! Не стали ее члены и внешнеполитическими союзниками Москвы. Они официально провозглашают и практикуют многовекторность. Иными словами, формально оставаясь членами ОДКБ, постоянно и открыто балансируют между Россией и другими мировыми игроками: США, Евросоюзом и Китаем.

Наглядный пример в этом отношении продемонстрировал член ОДКБ Армения, где после очередной «цветной революции» (имеющей откровенно антироссийскую направленность) страна была вынуждена воевать с Азербайджаном за земли Нагорного Карабаха. После ряда поражений в НКАО армянское руководство сразу вспомнило о своем членстве в ОДКБ и потребовало от России защиты.

Как развивались события на Кавказе в этот драматический период и как повела себя Россия в этой сложной ситуации, все мы видим и слышим. А сделала ли для себя правильные выводы Армения, до сих пор остается неясным, как и то, будет ли она и дальше продолжать играть в многовекторность, идя на поводу у американского миллиардера и международного спекулянта Джорджа Сороса. Ведь по существу Армения осуществляет политические планы Соединенных Штатов Америки.

Между тем для стратегического обеспечения безопасности России вполне достаточно собственного военного потенциала. И наша страна совершенно не зависит в этом вопросе от союзников. И слово-то это трудно употребить, говоря о них, поскольку ни один из них не признал вхождение Крыма в состав России, а также независимость Абхазии и Южной Осетии. При голосовании в ООН по резолюциям, затрагивающим интересы России, солидарность союзников факультативна. К тому же они не скрывают, что рассматривают Россию как потенциальную угрозу своему суверенитету.

Так получается, что многовекторность и независимость для каждой бывшей республики нужны прежде всего для утверждения собственной независимости от Москвы. Но ведь события показывают, что, освобождаясь от определенной взаимозависимости с Россией, такие государства, как Украина, попадают не просто в зависимость от Запада. Они становятся в полном смысле слова колонией США, открыто управляемой метрополией в вопросах не только внешней политики, но и внутренней.

Конечно, ни одна из стран ОДКБ (может быть, за исключением Белоруссии) не окажется полезной для России в случае возникновения реального военного противостояния с НАТО. Тем не менее союзники по ОДКБ могут быть полезны для решения ряда других задач, например, борьбы с экстремизмом и терроризмом, наркотрафиком. Возможно, окажутся полезными и для стабилизации обстановки в Центральной Азии, если не сыграют в очередной раз в интересах Запада в многовекторность.

У американцев, особенно на бытовом уровне, существует убеждение, что господствующее положение США на международной арене в значительной степени основывается на системе союзов с десятками государств. Благодаря этому США имеют возможность выступать и действовать в качестве лидера международного сообщества либеральных демократий «свободного мира».

Это ― иллюзия, с какой и СССР вводил войска стран Варшавского договора в 1968 году в Чехословакию. Какова цена подобного «союзничества», показали события последующих лет, приведшие и к развалу Варшавского договора, и к объединению Германии, и к распаду СССР.

А слабость Китая в качестве мировой державы американцы наивно видят именно в отсутствии у него союзников. В этой связи возможность заключения союзнического договора между Китаем и Россией вообще представляется им как ночной кошмар.

А зачем нам военный союз с Китаем? В отличие от СССР Россия не претендует на мировое лидерство. Для этого у нее явно недостаточно экономического и людского потенциала, отсутствуют и стратегические идеи, которые могли бы выдвинуть ее в мировые лидеры хотя бы для части населения Земли, как это было у СССР с коммунистической идеологией. В военном же плане Россия сегодня является вполне самодостаточной. И военный союз с Китаем нужен ей скорее в гипотетическом плане ― в качестве некой внешнеполитической страшилки для коллективного Запада (читай, для США).

Однако известно, что в политике никогда не следует говорить «никогда». Если США продолжат свой агрессивный курс в отношении наших стран и захотят повторить безудержную гонку вооружений, военно-политический союз России и Китая может стать не только возможным, но и необходимым.

Чего стоят в современном мире фундаментальные политические союзы, янки смогли убедиться на примере роста политических и экономических противоречий между странами НАТО, ЕС и США, когда к власти в США пришел Дональд Трамп. Он уже ушел в историю, а новый президент наверняка постарается исправить его «ошибки», прежде всего, в отношениях с традиционными союзниками США в Европе. Но простой «лакировкой» возникшие противоречия, какие наглядно выявил Трамп, уже не устранить. Джинн уже выпущен из бутылки: Байдена еще ждут многие неприятные сюрпризы в отношениях со своими европейскими и азиатскими союзниками.

Сегодня мы можем еще раз убедиться, что история движется по кругу, вернее, по спирали. Только эта спираль отнюдь не всегда движет мир к светлому будущему, как мы привыкли считать во времена кажущегося уже таким далеким социалистического прошлого.

Во всем мире рушатся политические и экономические союзы: разваливается ЕС, шатается НАТО, давно нет Варшавского договора. Маячит неясная возможность создания военной организации европейских стран, франко-германского союза, не до конца ясны перспективы ОДКБ, ШОС и т. п.

Политический ландшафт в XXI веке все меньше напоминает блоковую ситуацию, возникшую в мире после Второй мировой войны.

Колесо истории провернулось и политически вернуло нас в XVIII ― начало XIX веков, в эпоху постоянной смены и перетасовки военно-политических и экономических союзов и коалиций.

Как иначе оценить такие факты: кризис эпохи глобализации, выход Великобритании из ЕС, политические и экономические противоречия между ЕС и США, внешнюю политику Турции с ее противоречиями и развитием военного сотрудничества с Россией при сохранении членства в НАТО?

И это не говоря уже о процессах, происходящих на просторах бывшего СССР.

В эпоху распространения ядерных вооружений заключение жестких военно-политических союзов чревато вовлечением в локальный ядерный конфликт. А он с большой долей вероятности может перерасти в мировой. Российское руководство это понимает, и об этом свидетельствует линия, занятая Россией в конфликте между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Разумеется, у данного конфликта не было прямых перспектив перерастания в ядерное противостояние ввиду отсутствия у этих стран ядерного оружия. Но в конфликтную ситуацию в НКАО активно вмешалась Турция ― член НАТО. А это существенным образом меняет политический ландшафт на Кавказе.

У русских как в прошлые века, так еще и сегодня сохраняется стремление оказать при необходимости помощь «братским» (по национальности и вере) народам. Скольких бед смогли бы мы избежать, сколько русских жизней было бы спасено, если бы Россия не бросалась на помощь исключительно из благородного стремления помочь братьям-славянам. А как, увы, становится позже ясным потенциальным врагам. Россия избежала бы участия в Первой мировой войне и гибели на ней десяти миллионов своих соотечественников. И это не считая потерь русских солдат в войнах с Османской империей за свободу славян на Балканах.

Как здесь не вспомнить пророческие слова Федора Михайловича Достоевского о славянских «братьях» России из «Дневника писателя», опубликованного в далеком 1877 году. Читаешь их, и невольно складывается впечатление, что гениальный Достоевский писал их в этом году: «…по внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому ― не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными!

Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают.

Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы их тотчас же, имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени.

Может быть, целое столетие, или еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее.

О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия для них всегда. Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению.

Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации.

России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде человечества.

Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит – Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство…».

Ни убавить, ни прибавить…

Сергей Кузнецов, ИА Альтернатива