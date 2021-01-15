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Троцкого ликвидировали после его контактов с нацистами Германии

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Решение убить Троцкого в Мексике было обосновано его контактами с нацистской Германией, которая готовилась к войне с СССР, о чем Сталину докладывала разведка. Об этом говорится в статье «Романтик из разведки», напечатанной в газете «АиФ», историка правоохранительных органов и спецслужб Александра Звягинцева.

Создатель агентурной сети советской разведки в Южной Америке Иосиф Григулевич, пишет Звягинцев, родился в Литве, с юности стал сторонником коммунистических идей. Он вслед за отцом переехал в Аргентину. В 1936 году, после переворота в Испании и прихода к власти генерала Франко, стал работать на советскую разведку. Прошел краткие разведкурсы в подмосковной Малаховке и в 1938 году получил задание убрать «Старика» – Троцкого, высланного в 1929 из СССР и жившего тогда в Мексике.


Звягинцев отмечает выраженную антисталинскую, антисоветскую деятельность Троцкого.

«Мечтая поквитаться со Сталиным, он развернул на Западе активную антисоветскую деятельность. 2 февраля 1936 года Сталин ознакомился с разведдонесением о тайной встрече Троцкого с рейхсминистром Рудольфом Гессом, на которой обсуждался сценарий возможной войны против СССР. После победы Германии Троцкий мог бы стать новым лидером Советского Союза при соблюдении им определенных условий», — пишет Звягинцев, ссылаясь на архивные документы.

Григулевич, будучи одним из избранных участников операции по устранению Троцкого, 24 мая 1940 года вместе с другими членами вооруженной группы проник в дом Троцкого. Впустил их в помещение охранник из США Роберт Шелдон Харт. Первое покушение не состоялось, Троцкий спасся.

Во время войны Григулевич в Аргентине организовывал диверсии на судах с грузами для вермахта. Позже он работал в Ватикане, что стало вершиной в его карьере. Разведчик устроился поставлять кофе папе Римскому, затем стал послом Коста-Рики в Ватикане, Италии и Югославии. За время пребывания в своей роли он 15 раз лично встречался с папой Римским, имел большее влияние, отмечает Звягинцев, чем некоторые кардиналы. После разоблачения в 1953 году Григулевич прибыл в Москву, взял фамилию матери — Лаврецкий и продолжил работу в качестве специалиста по странам Латинской Америки. Он стоял у истоков создания Института Латинской Америки. Умер разведчик в 1988 году на 76-м году своей жизни.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/11156156.html
Метки: Германия, история ссср, Нацизм, троцкий
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