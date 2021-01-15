По поводу Трампа договорились
В Вашингтоне разыгрывается «договорнячок» между демократами и республиканцами.
Чтобы понять суть, нужно понимать две вещи:
1. Каждая из двух партий США думает о будущем. В настоящем всё уже ясно. Трамп уходит, Байден приходит.
2. Вот в этом настоящем главная задача обеих партий не потерять своего избирателя и на будущее постараться перетащить к себе чужого.
Именно поэтому демократы демонстрируют такую «непреклонность в деле защиты демократии» и травят Трампа, как мятежника и подстрекателя. Хотя никакого мятежа никто не планировал. По крайней мере, Дональд Трамп таких планов точно не имел.
У республиканцев задача сложнее – им нельзя и «бросать» Дональда, но нельзя и его поддерживать. Так как поддержка Трампа, публичная и однозначная сегодня в «демократических» США означает не только автоматический конец карьеры политика, но и кучу иных проблем. Именно поэтому республиканцы отстранились от Трампа.
Но и бросать его на импичмент и съедение демократам также нельзя. Ведь это будет потерей лица перед избирателями, голосующими за республиканцев.
Но выход найден – это и есть тот самый «политический договорнячок».
Суть его такова: демократы объявляют импичмент в палате представителей (где большинство у демократов). А дальше Сенат (в котором большинство у республиканцев) … просто не собирается. У него каникулы до 19 января. И вообще до инаугурации Байдена не рассматривает вопрос о импичменте Трампу.
Все довольны.
Трамп не получает импичмента, но за это передает власть спокойно и без эксцессов, осуждая все возможные попытки своих сторонниковчто-то делать и тем самым полностью их демотивируя.
Демократы показали себя ревностными правоверными борцами за демократию и не их вина в том, что Сенат (республиканцы) не довел импичмент до конца.
Республиканцы не сдали в глазах избирателя Трампа, но и не «вписались» за него, сохранили лицо на будущее.
А факт начатого импичмента висит над Дональдом Трампом дамокловым мечом до 20 января – даты инаугурации Байдена. Передумай Трамп, дернись, соверши ошибку – Сенат ведь может и прервать каникулы в срочном порядке.
И тогда и республиканцы могут поддержать демократов, раз Трамп «сошел с ума окончательно».
Все остальное – шумиха СМИ и игра всех участников этого американского выборного шоу.