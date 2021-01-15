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Открытым текстом 15.01.2021

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Для тех, кто сомневается, что в США произошел госпереворот

В Соединённых Государствах Америки таинственно пропадают или умирают активнейшие участники протестов у Капитолия. Кто-то подчищает следы?

Человек, заглянувший в ноутбук председательницы нижней палаты федерального собрания СГА, найден мёртвым в своём доме на следующий день после допроса ФБР. По официальным данным, он дважды выстрелил себе в грудь из длинноствольного охотничьего карабина.

Достаточно интересуюсь оружием, чтобы открытым текстом сказать: такой выстрел требует гимнастической ловкости, а дважды выстрелить в себя из карабина почти невозможно. И такое объявили самоубийством через несколько минут после обнаружения тела, без расследования!

После снайперского расстрела президента Кеннеди в 1963-м тоже была череда исчезновений и вроде самоубийств ключевых свидетелей. Вторжение в Капитолий — подготовленная провокация. Охрана Капитолия, подчинённая как раз главе нижней палаты, сама раздвинула ограду перед парой сотен подошедших к зданию с тыла. Среди штурмовиков опознаны десятки соучастников погромов, крышуемых демократами. Они вломились в здание в ту самую минуту, когда по требованию республиканцев началось обсуждение доказательств мухлежа на выборах в Аризоне.

Знает кошка, чьё мясо съела! Демократы прекрасно понимают, что их липа очевидна, что против них поддерживающая политику Трампа половина сограждан. Надо заткнуть ей рот! Под угрозой увольнения, а то и уголовного срока. Их надо объявить варварами, угрозой государству. Лучший способ — погром в прямом эфире. Спецслужбы СГА давно такое умеют.

Напомню открытым текстом: ФБР явным образом против Трампа. ФБР систематически отказывалось расследовать очевидные преступления его противников, зато многих его сотрудников довело до сделки с правосудием, когда человек под угрозой особо тяжких обвинений признаёт себя виновным в чём-то столь же надуманном, но полегче.

ФБР помогало раскрутить скандалы вроде Флойда и не арестовало, вопреки здравому смыслу и закону, зачинщиков беспорядков БЛМ. Именно после допроса в ФБР самоубился невозможным образом ключевой свидетель по нападению на Капитолий. Кто ещё сомневается, что в СГА произошёл госпереворот?

Как же теперь либероиды?

А до чего ж тяжело нынче нашим младшим братьям по разуму — либероидам. Вчера ещё они с пеной у рта требовали, чтобы у нас было “как в Соединённых Государствах Америки”. Вот, мол, страна истинной свободы. Но вдруг оказалось, что протестующие против липы на выборах — не защитники демократии, а “толпа, звери, террористы”. Что любого несогласного с этой точкой зрения можно запросто лишить любых прав — например, права на передвижение.

С рейса “Delta airlines” сняты несколько пассажирок за то, что в беседе между собою сочувственно высказались о президенте Трампе. Соседи назвали их террористками. Пришлось срочно сажать самолёт. А лидер демократов в сенате Шумер призвал запретить всем сторонникам Трампа летать, чтобы они не собрались на новые массовые акции.

Байден открытым текстом запретил называть участников митингов поддержки Трампа иначе как внутренними террористами. И как теперь нашим доморощенным либероидам восхищаться киевским майданом или ругать действия Батьки в Белоруссии? Как пугать “кровавым режимом” на фоне того, что в их любимых СГА готовят трампистам?

Сетевой проект “Veritas” (по латыни — истина) опубликовал заснятую ещё до выборов беседу с главным юристом “Public broadcasting network” — одной из крупнейших трансляционных служб СГА. Он, в частности, обещал: “Даже если Байден победит, мы найдём тех, кто голосовал за республиканцев, и министерство внутренней безопасности заберёт их детей”. По его словам, дети должны отбыть несколько лет в лагерях перевоспитания.

Открытым текстом называю всё это планом массовых незаконных репрессий и диктатурой тоталитарной секты. Объявившие войну всем трудящимся и думающим не только в СГА, но и по всему миру, называют преступниками тех, кто не хочет их преступной власти, террористами – тех, кто против свержения законных властей их террором, лжецами – тех, кто разоблачает их ложь. Вот и наши рукопожатные светлолицые защитники свобод вновь поют своё “вы не понимаете — это другое”.

Нет, хорошие наши, понимаем. Не другое. А то самое. Фашизм. А те, кто этому кошмару сопереживает, — фашисты.

ЦРУ при Байдене нарастит усилия по расшатыванию периферии РФ

Команда Байдена пополнилась весьма интересной персоной. На пост директора ЦРУ предложен Уильям Джозеф Бёрнс.

Сын генерал-майора армии СГА, карьерный дипломат. Считай – легальный шпион. При младшем Буше был сперва помощником министра иностранных дел СГА по Ближнему Востоку, потом послом в Российской Федерации. При Обаме – сперва заместитель министра иностранных дел, затем, что самое интересное, возглавил знаменитый фонд Карнеги. Хорошо владеет русским и арабским языками.

Открытым текстом предполагаю: за время работы в Москве Бёрнс должен был неплохо разобраться в устройстве и взглядах российской элиты – и политической, и деловой. Да и вёл себя заметно умнее многих других послов СГА в РФ.

Открытым текстом уверен: во главе разведки он воспользуется всеми накопленными сведениями явно не для того, чтобы поддержать наши планы или подружить Демократическую партию с русской цивилизацией.

Почему говорю о партии? Да понятно, что не сам Байден выбирает, кому с ним работать. Вся названная командой избранного президента подборка представителей расовых, сексуальных, интеллектуальных меньшинств – отражение всего спектра группировок, прошибавших стену интересов народа СГА головой Байдена (хоть на роль тарана пригодилась). Но разведка жизненно важна для всего террариума.

Открытым текстом предполагаю: главной задачей ЦРУ в нынешнем году станет поиск возможностей сорвать выборы в нашу Государственную думу или хотя бы поводов объявить их такой же липой, как избрание Байдена. Опыта в создании “цветных революций” у фонда Карнеги – хоть отбавляй! А попутно постарается ещё что-то поджечь на Ближнем Востоке и в Афганистане. Искры оттуда долетят до нашего Кавказа.

Открытым текстом предсказываю: ЦРУ при Байдене нарастит усилия по расшатыванию всей периферии нашей общей страны. Чтобы не только напрямую, но и в обход бить по нашей политической системе. Будьте готовы, товарищи. И непременно бдительны!!

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-15-01-2021/
Метки: беспорядки в сша, джо байден, открытым текстом, цру
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