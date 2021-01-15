Из года в год (рубль недооцененный)

Журнал The Economist В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ признал рубль самой недооцененной валютой мира в соответствии с "индексом бигмака". Это происходит уже примерно с десяток лет, а наши горе-монетаристы и в ус не дуют! Расчет используется для определения паритета покупательной способности (ППС) и расчета "реальных" обменных курсов валют.



Для расчета авторы взяли один стандартный продукт, который можно купить в большинстве стран мира, но за разную цену в пересчете на другие валюты.

При этом для расчета ППС используется гипотеза, по которой один и тот же товар должен стоить одинаково во всех странах мира. Иная ситуация свидетельствует о заниженном либо завышенном курсе местной валюты.

Так, по данным издания, обычный бигмак в США в январе 2021 года стоит в среднем 5,66 доллара, а в России — 135 рублей (1,81 доллара). Для "уравнивания" стоимости доллар должен стоить 23,85 рубля, тогда как в реальности стоит в три с лишним раза дороже.

В результате, по оценке специалистов, курс рубля занижен на 68 процентов, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения — на 47,3 процента, что делает российскую валюту самой недооцененной в мире.