Минфин продолжает масштабное ограбление страны
Из года в год (рубль недооцененный)
Журнал The Economist В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ признал рубль самой недооцененной валютой мира в соответствии с "индексом бигмака". Это происходит уже примерно с десяток лет, а наши горе-монетаристы и в ус не дуют! Расчет используется для определения паритета покупательной способности (ППС) и расчета "реальных" обменных курсов валют.
Для расчета авторы взяли один стандартный продукт, который можно купить в большинстве стран мира, но за разную цену в пересчете на другие валюты.
При этом для расчета ППС используется гипотеза, по которой один и тот же товар должен стоить одинаково во всех странах мира. Иная ситуация свидетельствует о заниженном либо завышенном курсе местной валюты.
Так, по данным издания, обычный бигмак в США в январе 2021 года стоит в среднем 5,66 доллара, а в России — 135 рублей (1,81 доллара). Для "уравнивания" стоимости доллар должен стоить 23,85 рубля, тогда как в реальности стоит в три с лишним раза дороже.
В результате, по оценке специалистов, курс рубля занижен на 68 процентов, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения — на 47,3 процента, что делает российскую валюту самой недооцененной в мире.
Другими валютами с наиболее заниженным курсом оказались гонконгский доллар (на 46,8 процента) и турецкая лира (на 39,7 процента).
Чем плоха недооцененная национальная валюта для своей нации? Она означает, что данная нация при обмене по дутому курсу переплачивает за чужое и с огромной скидкой сбывает собственное. Сегодня поменять товар, оцененный в долларах на товар, оцененный в рублях – это поменять 30 копеек на рубль.
А всё потому, что укоренившаяся с начала 90-х колониальная система финансов в РФ о росте курса доллара заботится куда больше, чем о достойном курсе рубля. У её представителей сбережения и вклады в долларах…
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Очередного “экономиста” вдруг озаботило как побольше долларов приобрести и вывести в офшор.
Молодцы ребята. Нужно расчитаться с этой столетней постоянной заботой о людях.
Люди видят и потерпят. Молодцы.
В Белоруссии которая вся в долгах тоже закупили современное вооружение.