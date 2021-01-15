Чтобы понять глубинную психологию «демократической оппозиции», а до неё – «кухонных диссидентов» брежневских лет, нужно учитывать склонность человека «глядеть в Наполеоны», которой не избежал даже А.С. Пушкин.

Те, кто застал брежневские годы (вовсе не эпоху, как я раньше писал, а всего лишь считанные коротенькие годы!) – узнает в стихах Высоцкого и время, и самого себя. Высоцкий, как и положено гению – смотрит сразу с двух точек зрения: объективной и собственной. Перечисляет все удобства, между прочим, тысячелетиями (!!!) недоступные мечтавшему о них человечеству. А потом выносит себе как бы шутливый приговор: «нахальный я». Почему нахальный? Потому что всё равно «неймётся».

«Мы все глядим в Наполеоны…» – однажды жутко пошутил А.С. Пушкин, и тем выдал глубинную природу своей симпатии к декабристам, в которой и царю в лицо сознавался. Другой гений поэзии, В.С. Высоцкий, как никто зная нутро человеческое, тоже в стихе подчёркивал некое начало, которое мешает принимать факты такими, каковы они есть:

Хотя большинство людей хотели бы быть объективными, большинству из них эта «премудрость» недоступна. Ведь оценить объективно – это значит оценить «без себя». Это значит оценить само явление, независимо от того, близко или далеко ты к нему находишься…

Всякий человек (за исключением редких патологических случаев) хотел бы обладать способностью к объективной оценке явлений . Но несложно догадаться, что одного желания тут мало, необходимо умение, особые навыки, которые способна выработать только очень хорошая школа.

Внутреннее дерьмецо зоологического инстинкта доминирования пытается выглядеть и пахнуть чем-то более благородным. И многих обманывает – они принимают это зоологическое дерьмо за «души прекрасные порывы»…

«Комплекс Наполеона» – прирождённый инстинкт, он есть в каждом, но в наименьшей степени он развит в людях малограмотных, сызмальства подавленных, измотанных тяготами и бытовыми неурядицами, во всех тех, кого принято звать в нашей традиции «простым народом».

Эти люди оценивают события сами по себе, а не применительно к гипотетической собственной (личной) власти. Раздают зарплаты, квартиры, путёвки – хорошо. А не раздают – плохо.

Когда же человек воображает самодержцем самого себя – у него появляется логика «чем хуже, тем лучше». Умственная конструкция о собственной власти отменяет объективную оценку фактов. Далеко не все (и даже большинство) – не понимают до конца этой аберрации, делают её смутно и подсознательно, прикрываясь «лучшими чувствами», «неравнодушием к страданию народа» и т.п.

Для человека с комплексом Наполеона неважно, что делает власть, а важно, что она не в его руках. Боль от того, что власть не ты, и не ты принимаешь решения – настраивает (не всегда сознательно, скорее на уровне эмоций) искать в поступках власти всё глупое и дурное, в упор игнорируя всё положительное и разумное.

Такой человек, далеко не всегда сам это понимая, выборочно-зрячий и выборочно слепой. Ни о какой объективности речи быть не может: «они» «там» плохи уж только тем, что решают за меня и без меня!

-Корона российской империи должна быть – где?! – и хлопает себя несколько раз ладонью по темечку, словно аплодирует самому себе…

Недавно читал интервью с одним выдающимся нашим деятелем, который сам собой любуясь, рассказывал, как он с друзьями на кухне потешался над советской властью – и над нынешней не забывает потешаться. И к советской прессе относился «как профессор Преображенский у Булгакова» – впрочем, и к нынешней так же относится.

А я, как знаток глубинной психологии, уже от себя добавляю ему в тон: и к будущей, братец, станешь так же относиться! Тебя ведь бесят не сами их решения, а только то, что «они там» их принимают, с тобой не согласовав! Сами решения ты и рассматривать не хочешь – раз без твоей визы приняты, значит, априори дурацкие и злые, и «антинародные»…

Это человек при коммунистах был затаившимся русским националистом, но я уверен, что при власти русских националистов он бы был затаившимся коммунистом. Возможно, сам того не осознавая, он сидит на «фиге в кармане», как наркоман «на игле». А раз причина есть – то повод докопаться до власти найдётся…

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Трудно спорить, что всякая известная истории власть – зачастую порочна, или глупа как пробка, или глуха к нуждам простых людей, или впадает в маразм. Объективная оценка вовсе не означает отказ от признания глупых решений глупыми, а подлых – подлыми.

Но если человек одержим «комплексом Наполеона», то из него плохой судья и глупости, и подлости. Это судья, который до всякого разбирательства, до всякого суда – уже имеет твёрдое убеждение, что правитель – вор и маразматик. А это значит, что все аргументы разума, растворяются, как в кислоте, в зоологическом вое инстинкта доминирования:

-На их месте должен был быть я! Но они меня оттеснили, потому что коррумпированные бандиты, а народ им это позволил, потому что народ не тот, быдло, а не народ, а Бог…

-Равнодушен Господь, как крупье… – пеняет небесам популярный белогвардейский романс, отражая чувства несостоявшихся наполеончиков.

Если с представителем «демократической оппозиции», чей лозунг «я здесь власть!» откровенен до звериной шерсти, провести длительный сеанс психоанализа, то выяснится интересный момент:

-Предлагаемые ими решения проблем либо такие же, как у действующей власти, либо значительно утопичнее, бредовее, чем даже у действующей власти.

Ведь им – хотя не все это про себя понимают – не важно, ЧТО делает власть. Им важно – КТО делает. Их внутренняя боль связана вовсе не с качеством решений (на которое им наплевать), а с тем, что лично они удалены, отстранены от власти.

О каком бы генсеке или президенте речь ни шла – обсудить, ЧТО ему нужно сделать «по вашему мнению» – не получится. Всё упрётся в то, что он «засиделся», «ему нужно уйти», «власть нужно менять».

-Почему?

-Власть коррумпирована, суды нечестные и т.п.

-А новые представители власть будут честными? Их колдуны заговорили, или как? Почему вы ручаетесь за новых?

И в ответ повисает молчание. Молчание наполеончика, подразумевающее ответ:

-Да потому что в новых буду Я!

Но нельзя же так открыто сказать, это и глупый наполеончик понимает…

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Безусловно, не всякая власть заслуживает уважения. Есть поступки власти смешные или чудовищные, за которые её необходимо осудить – хотя бы в назидание потомкам.

Но для этого нужна объективность – а у интеллигента, одержимого собственной сверхзначимостью именно объективности-то и нет!

У него вырабатывается некая извращённая и патологическая ненависть к власти – только за то, что та – власть. А раз так, то зачем рассматривать отдельные эпизоды, раскладывать на поступки?! Надо заклеймить в целом, не глядя и бездумно, и делать это раз за разом – пока народ не «прозреет» и не посадит над собой лично-конкретно тебя.

Пушкин чувствует этого чёртика в себе. Высоцкий – в себе. Он противопоставляет объективную оценку власти собственному зуду, какому-то внутреннему аллергическому раздражению. Вот и еда есть, и питьё, и никто не стукнет, не притрёт, и желаешь двигаться вперёд – пожалуйста, все дороги открыты… Но что-то раздражает! Раздражает, зудит, изнутри терзает «оппозиционностью».

Но Высоцкий – гений, он может смотреть с двух точек. Интеллигент помельче на такое неспособен. Он со своей «кочки зрения» только это раздражение против «бровеносца» и ощущает. Всё его бесит в Брежневе и его сатрапах: и лицо, и одежда, и душа, и мысли!

За этим постоянное и болезненное – «а вот я бы на их месте»…

Когда интеллигентики-болтуны с кухонь выскочили в «перестройку» на места «замшелых и косноязыких, престаревших и засидевшихся» номенклатурщиков – весь мир узрел, как они жидко обосрались на командных ролях. Может быть, кто-то из интеллигентов и сам задумался душеспасительной мыслью – «а не дурак ли я?».

Большинство же предпочло из цитадели замкнутости на себе проклясть новую реальность вослед старой. Для болтуна и Хлестакова это удобнее всего: «и то плохо, и это, и пятое, и десятое». Уж как, казалось бы, Ельцин заискивал перед Солженицыным, а Солженицын, воротясь с триумфом, только что в рожу Ельцину не плюнул! Но разве за прошлое своё покаялся?!

У таких, как Солженицын – все и всегда не правы, кроме самого Солженицына. Только он один и знает – «как обустроить Россию», а все прочие дураки и недотёпы. Не о триколоре над Россией мечтал Солж, а о себе, как о вожде и великом кормчем. Потому триколором этого антисоветчика не подкупишь! Ему штандарты не важны – ему важнее, чтобы лично он поднимал этот штандарт…

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С точки зрения зоологическое субъективизм – вполне естественное, природное состояние живого организма. Как никто не отменял инстинкт дыхания, питания, половой инстинкт или «инстинкт лени[1]» – никто не отменял (да и не смог бы) отменить инстинкт доминирования альфа-самца или альфа-самки в стаде или стае. Инстинкт (личного господства) – не требует мотивации, обоснований в сфере разума – он требует от своей особи слепого исполнения.

Инстинкт доминирования, унаследованный из дикой природы, очень опасен для цивилизации, потому что несовместим с её «новой реальностью», не видит и не понимает антропогенного ландшафта. Через тонкий мир культуры инстинкт движется походкой «слепого слона в посудной лавке».

Далеко не всякий «демократический оппозиционер», пускающий слюнки на лозунг «я здесь власть» – до конца понимает, осознаёт, что движим вовсе не стремлением к добру и справедливости, а дремучим и зверским инстинктом.

У цивилизации есть свои цели, и в борьбе за их достижение существует политическая борьба: борьба идей, концепций, программ.

Вторгаясь в эту сферу, инстинкт доминирования подменяет политику ЗООМАХИЕЙ, то есть битвой зверей, совершенно идентичных друг другу. Если два медведя дерутся за лес – это не борьба двух партий, не состязание разных программ! Медведи, хоть и пытаются друг друга убить – похожи, как близнецы-братья.

Зоомахия – очень плохая замена политике. Когда вместо вопроса «что делать?» приоритетным становится вопрос «кому доминировать?», умирает не только политика, но и вся цивилизация в целом, с её правовой сферой, научно-техническим прогрессом, культурой и т.п.

Зверь не то, чтобы сознательно-против науки, или культуры, или законности, нет! Он просто их на своём уровне зрения их не видит, не понимает, что они такое, он их игнорирует, потому что для него актуален совсем другой круг вопросов.

Классическая зоомахия в новейшей истории – борьба Горбачёва и Ельцина, которые, при всей враждебности друг к другу – для цивилизации «оба хуже». Обе эти зоологические фигуры, с точки зрения цивилизации, ведут к одному и тому же итогу. Впрочем, им обоим это не важно, потому что они ведь не за свершения ведут борьбу, а за личную власть.

Совершенно очевидны черты зоомахии (вместо политики) в искусственно раздутой, «синтетической» компании А.Навального (про которого недаром говорят «Ельцин сегодня»). Либеральная оппозиция вообще ничем не интересуется, кроме персональной замены во власти! Всё остальное для неё лишь ступеньки или инструменты отобрать добычу у старого хищника новому.

Когда такая оппозиция, ведущая не политику, а зоомахию, пытается говорить о «программе» – сразу же очевидны примитивность, расплывчатость, неопределённость, нелепость и атавизм их представлений о стратегиях развития. Ничего, кроме инфантильного «заменим плохих чужих хорошими своими» либеральная оппозиция из себя выдавить не может.

Потому что одержимые зоологическими мотивациями «искатели успеха» никакого представления о цивилизации, её общей теории, строении, этапах и развёртывании не имеют.

В итоге их претензии к власти (не скрою, далеко не лучшей!) – начисто лишены концептуальности. Их мир не делится на хорошее и плохое, правильное и ошибочное, их мир делится лишь на «наше» и «чужое». При этом всё, что у «чужих» осуждается, самим себе дозволяется хоть в тройной дозе. За это либералов часто упрекают в «двойных стандартах» морали, хотя тут и проще и сложнее: у них не двойной стандарт, а вполне монолитный, зоологический.

Когда человек во власти инстинкта доминирования – для него не существует ни добра, ни зла абстрактно от своего «Я», и человек в принципе неспособен рассматривать ситуацию отстранённо от себя. Такой человек не только не в состоянии решать абстрактные задачи, он не в состоянии даже поставить их перед собой, понять их условие.

Об этом и сложен мудрый анекдот:

Спрашивает один торгаш другого:

- Сколько будет дважды два?

- А мы покупаем или продаем?

Хорошо или плохо разгромить парламент? Если в Киеве, то прекрасно, а если в Вашингтоне, то очень плохо. Потому что не существует для майдауна ответа на вопрос, сколько будет дважды два без уточнения, покупать или продавать ему придётся!

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Рациональный представитель вида «человек разумный» – стремясь к объективности, оценивает власть по поступкам. Он – желательно заранее – обозначает, на чём примирится с властью. Не на ком, а на чём, подчёркиваю. Человек с развитым абстрактным мышлением формулирует идеи общего блага, которым власть соответствует или не соответствует.

Вряд ли в истории человечества был более высокий пример цивилизованности, чем бесплатная раздача Брежневым квартир простым людям. Как, впрочем, и множество других социальных программ власти в СССР в 70-е годы. Начнёшь перечислять вкусняшки – пальчики оближешь: а каково вам отсутствие безработицы, гурманы прошлого, а?

Вы сейчас можете вообразить – какое это спокойствие для простого человека, и как это обрезает возможности шантажа у работодателя? Сейчас это кажется каким-то мифом, и только старики помнят, что – реально было!!! А каково вам здравоохранение, то помнит, а каково образование?! А этот, утраченный как секрет египетских пирамид, вкус натуральных продуктов по настоящему ГОСТу?!

В считанные годы исполнялись самые заветные мечты человечества, о которых оно тысячелетиями(!!!) могло только мечтать.

И что?

Напомню уже позабытую песню про Рабиновича:

Но сограждане упрямы

Несмотря на славный труд…

И т.п.

ОНИ сидели на кухнях и пердели «искренним негодованием». Хотя… Давайте я наберусь мужества, и скажу, что МЫ (включая меня, молодого придурка) – сидели на кухнях и пердели негодованием…

Хочется всё последующее дерьмо списать на «НИХ», других, виноватых, да – если мы говорим про объективность – не получится этот финт у нас.

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Если учитывать зоологическую аберрацию в глубинной психологии, в подсознании либерала – то нам станет понятен «странный» парадокс либеральных оценок.

Вы, конечно же, припомните каждый: самыми прекрасными правителями либералам представляются самые горькие неудачники, лузеры на троне. Наоборот, чем блистательнее правитель и отлаженное им руководство, тем хуже и страшнее они в оценке либерала.

Либерал будет петь дифирамбы Александру II и Николаю II, он млеет от имени Горбачёва, и даже ставит Горби выше уральского дикаря ЕБНа (потому что Горби больший лузер, чем ЕБН). Либерал «отдаст должное» Хрущёву, но начнёт испуганно креститься, если услышит имя «Сталин»…

Отцы побед, творцы величия – для либерала сплошь враги. Наоборот, путаники и неудачники, погрязшие в поражениях и провалах, окончившие жизнь свергнутыми, убитыми, оплёванными – для либерала «отцы родные».

Что за странная корреляция между поражением и симпатиями либералов?

Ответ – выше по тексту.

Чем хуже руководитель, тем больше надежд, что его скоро снимут – и, может быть, поимеют в виду тебя. На его место. А чем он лучше – тем, соответственно, меньше шансов его заменить, вытеснить, тем больше вероятность, что его, как "справляющегося", будут держать в кресле десятилетиями…

Человеку с комплексом Наполеона не нужны общие свершения, общие достижения. Все чаяния и упования кухонного наполеончика связаны с собой и собственным пупком. Когда правитель неумеха и кретин, либералу кажется, что приближается заветный миг падения короны на его, либерала, темечко: вот сейчас, уже завтра – придут и призовут, «ступайте властвовать, наш гений!».

В распаде наполеончик видит не сам распад, а шанс урвать корону одной из «украин». Потому – «пусть сильнее грянет буря», и Горбачёв, разваливший всё за пять (!) лет – лучше тех, кто разваливал всё за 10 или 20 лет. Потому что быстрее управился. Рекордсмен либеральных симпатий!

А страшнее всех для кухонного наполеончика, всё меряющего через себя, и ничего – отвлечённо от собственных «покупки» и «продажи» – правитель, при котором ничего не разваливается, и даже наоборот, растёт, развивается и крепнет.

Так глубинная психология производит перевёрнутую систему оценки, в которой хорошее и плохое меняются местами. Человек с таким извращённым взглядом начинает видеть в хорошем плохое, а во всём плохом – хорошее.

Так журналист кричит – «прекрасно» – когда слышит о катастрофе, и второй раз «прекрасно» – если имеется много жертв этой катастрофы. У журналистов есть примета – «будет кровь, будет и рейтинг».

Сильный, настоящий и полноценный лидер страны – не оставляет кухонному наполеончику никаких шансов. И такой наполеончик годы великих строек, грандиозного созидания называет в отчаянии «застоем», имея в виду не застой в строительстве жилья (которого нет и в помине), а застой в собственной карьере.

-Ничего не изменится! – стонет наполеончик – Это навсегда, это неодолимо…

И тут вдруг – трах-тиби-дох, и Хоттабыч «перестройки»! Наполеончик счастлив! Он умывается кровью жертв многочисленных погромов и геноцидов, он смакует «чернуху» репортажей, он, как упырь, наслаждается сломом всего строя и уклада жизни, ненормальности и невменяемости обстановки на улицах. Для человека с таким складом ума (анти-цивилизационным) – это единственно доступная форма счастья.

Ведь на фоне краха всяческих грандиозных программ и строек у него, наполеончика, появляется шанс ловить рыбку в мутной воде, «выбиться в начальники», быстро и методом кликушеской демагогии!

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Тем, кто хочет изучать социопатологию, как науку, пора твёрдо усвоить: зверю (существу с зоологическими мотивациями) цивилизация не ценна ни одним своим аспектом. Пользоваться её готовыми плодами зверь не откажется (кошки охотно греются у батарей) – но произвести эти плоды цивилизации зверь не может, да ему и не представляется нужным.

У зверя совершенно другие приоритеты – не объёмы выплавки стали, добычи угля, не темпы расселения бездомых и не преодоления голода, неграмотности широких масс. Это зверю вообще непонятно!

Он своего зоологического ума не приложит – зачем это, какой дурак это придумал и кому это может быть интересно?!

Приоритеты зверя – это половой инстинкт (чтобы все самки твои были), это инстинкт лени (чтобы не перетруждаться, не вскакивать по будильнику) и инстинкт доминирования (быть в стае вожаком). В прямом и чистом виде вы можете это наблюдать в бывшей советской Средней Азии, в процессе формирования очередного «тюбетеечного баши».

Там следование бывших советских недоучек зоологическим инстинктам прямо по списку – наиболее откровенно выражено. В европейской части – животные в человеческом облике более скрытные, более хитрые, но по сути – точно такие же.

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Если мы хотим сохранить цивилизацию, если мы хотим, чтобы наши дети жили в условиях прогресса, а не в «бывшей Таджикской ССР» или в «мировом Сомали» – нам не обойтись без ОБЪЕКТИВНОСТИ оценочных систем.

Цивилизация, как система, требовательная до жестокости: или умеешь оценивать предмет «без себя» – или утопаешь в доисторическом зоологизме личных похотей, всё во Вселенной оценивая через «мне сладко» или «мне горько».

Умение устранить привилегии для себя при расчётах и умозаключениях, уравнять себя в голове с другими, представить себя не больше и не важнее миллионов себе подобных – сложный, но необходимый для объективности оценок процесс.

Не может таблица умножения существовать в зависимости от того, покупаем мы или продаём. Она или есть одна для всех – или никакой нет!

Что же касается политики и власти – то основа объективности тут в оценке поступков, дел, достижений – а не собственной близости/удалённости от лидера.

Иначе вместо стратегии и проектирования общего будущего мы обречены вечно плескаться в болоте зоомахии, выясняя единственный вопрос, и отбросив все прочие: быть ли Ивану первым, а Степану вторым, или наоборот?!

Для зоопсихологии это не только главный вопрос – это вообще единственный для неё вопрос, других она не знает.

И когда человека увлекают инстинкты вглубь, вниз, в животное подсознание – для него тоже не остаётся других вопросов, кроме личного доминирования, личного роста (отнюдь не духовного, как вы понимаете!).

Для кухонного наполеончика, одержимого жаждой персонально порулить – любые катастрофы желанны и прекрасны, если ему лично дают возможность «подняться». А любой крепкий и вменяемый лидер для него нестерпимо-омерзителен, воспринимается как бетонная плита, упирающаяся в голову, мешающая делать быструю карьеру.

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История началась с освобождения абстрактного разума от особи, внутри которой он размещён. Если поработить ум обратно биологическим похотям особи – история закончится в той же последовательности, в какой и начиналась…

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[1] Очень интересный инстинкт, по-научному – «инстинкт экономности действий». Порождён он тем, что если животное будет активно не в меру – то никакой кормовой базы на него не хватит. Поэтому во всём живом есть склонность (инстинкт) экономить энергию, проще говоря – в сытом состоянии спать.

Физиологическое благополучие человека (сыт, в тепле и т.п.) очень опасно для цивилизации, потому что пробуждает могучий зоологический инстинкт «засыпания», отказа от всякой активности. Биологическая сторона человека не понимает, и отторгает его социальную активность, разумную в рамках цивилизации, но непостижимую в рамках животного мира. «Если ты сыт – то должен мало двигаться, чтобы сытость продлилась подольше».

А. Леонидов

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