" ...Доля граждан России от 18 до 44 лет, которые не хотят обзаводиться детьми, достигла рекордных значений – 22%, для сравнения, в 2015 показатель был на уровне 5%, то есть выросла в 4 раза...."

Вот такое сообщение от АПН попалось в сферу моего внимания :"Доклад Лаборатории исследований демографии и миграции Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС за 2020 ставит крест на всей политике государства по отношению к семье, детству и защите консервативных ценностей. Доля граждан России от 18 до 44 лет, которые не хотят обзаводиться детьми, достигла рекордных значений – 22%, для сравнения, в 2015 показатель был на уровне 5%, то есть выросла в 4 раза. Самая главная проблема вовсе не в бедности, а в утрате молодым поколением в результате политики безумных лево-либеральных идеологов консервативных ценностей. Ежегодная потеря населения в 300 тысяч человек покажется раем, по сравнению с 2035 годом, когда убыль будет составлять по миллиону в год. Лево-либеральные ценности добрались уже и до республик Северного Кавказа, а не только русской равнины. Единственный выход из положения постепенный процесс деурбанизации и создание edge cities по образцу США, преследование лево-либеральных идей и опора на консервативные ценности (на основе опыта СССР/США 40-50 годов)."

Мои соображения по этому поводу:

В информация подобного рода, как обычно, содержится 90 процентов правды, которая заставляет поверить и в оставшиеся 10 процентов лжи. Её намеренно "цепляют" к этой, возбуждающей негодование правде.

Ложь "левад" и других "росстатов" в том, что миллион в год убыли будет не в 2035, году. Она никогда в РФ за 30 лет её существования не была меньше 5 млн.

Убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) только на картинках Росстата выглядит благополучно с 2008 по 2014 годы, когда появилась зелёная горка над нулевой изолинией.Именно в этот период заработала хитрость руководителей нашей страны с разрешением бесплатных родов в России для любого жителя СНГ. По отдельным месяцам они стали достигать в Питере 52%, создавая иллюзию бурной рождаемости в России.

Вторая составляющая "нашей" рождаемости - это суррогатное материнство. Только из города на Неве вывозится (по некоторым данным) в Китай до 30 тыс младенцев, выношенных нашими голубоглазыми красавицами за 2 млн деревянных для раскосых педерастов или на органы. Какой чудовищный удар по нравственности населения и перевод на чистоган самой святой темы!

Сюда же можно отнести и донорство яйцеклеток, когда девочка в 21 год уже не может припомнить сколько же раз она получала по 60 тыс руб, за вылущивание своей детородной функции. Понятно, что это ей нужно для того чтобы прокормить единственного ребенка, еще и чаще всего приобретённого от гастарбайтеров в подворотне. А ведь это гормоны, операции под наркозом, отупение и зомбаж.

Когда говорят, что у нас 600 тыс абортов в год - это тоже наглая ложь, потому что это только речь о гласных выскабливаниях детородного органа. Кому же охота распространяться об этом неблаговидном и аморальном деянии?

Медикам, с их мизерными зарплатами и часто сниженной от этого социальной сознательностью, тоже выгодно пустить это по неофициальному пути, не фиксируя вмешательство в отчетных документах. Заодно, получив не часть денег через кассу, а все и в карман. Стыдно только первый раз, а потом возникает привычка.

Но даже и не об этих жуликах речь, а о фармабортах, которые женщины научились делать сами с помощью Бигфармы. По отчётам ее российских девизионов наши фертильные женщины используют от 5 до 12 млн таких доз в год.

Даже если мы остановимся на нижнем пределе - мы за 30 лет еще одну страну потеряли.

Вы скажете, что это не убыль, а не дополучение прибыли?

Формально - да.

А вот скажи мне американец, в чем разница?

Можно ведь самому убить человека, а можно экономически, аморально, информационно или другими путями заставить его убить своего собственного ребёнка.

Разве кому-то еще не понятно, что это не "нерождение", а убийство? То есть не упущенная прибыль, а самая что ни на есть убыль за счёт повышения смертности. И убыль населения нравственно считать истинную, а не прикидываться несмышленышами запутавшимися в навязанных нам определениях вражеской организацией ВОЗ. Пока мы не вернём нашего традиционного для русского человека отношения к семье, роду, целомудрию, детям, мы будем жалкой убывающей нацией. Народом не способным не только к независимому самоуправлению без варягов (которые в древности-то были как раз нашими - это сегодня они стопроцентно чужие) но и соборному сопротивлению от поползновения любого агрессора от вируса до транснациональных корпораций и преданных им СМИ.

А потом мы этот "абортированный материал" продаём в эти же самые корпорации, типа Нестле, Пепсиколы, на чипсы и на "противоковидные" вакцины.

Для вторичного использования.

Ничего кроме людоедского бизнеса.

В прямом и переносном смысле...

Будьте здоровы!

А.Редько

Александр Алексеевич Редько, профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН). Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга второго и третьего созывов, руководитель Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских работников, имеет высшие категории по хирургии и организации здравоохранения.