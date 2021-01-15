1912. Этнографическая экспедиция в Забайкалье. Часть 2. Орочоны. Вып 3
Шаман в костюме и в маске
Спиридон Михайлович Филимонов (перекочевал в Акиму из Олекана) (обрусевший тунгус)
Мужчины собрались на охоту
Мужчины с охотничьей собакой
Дети
Лабаз
Поднимают на лабаз мешок с мукой
Поднимает на лабаз различные вещи
Орочен обтесывает бревно на постройку
Общий вид ороченских юрт на Талаче
Общий вид на юрты орочен
Внутренность юрты
Юрты орчен, около них развешана одежда для просушки
Девочка для которой сделана маленькая юрта
Голый мальчик бежит в юрту спасаясь от паутов
Олени ищут корм около юрт