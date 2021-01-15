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1912. Этнографическая экспедиция в Забайкалье. Часть 2. Орочоны. Вып 3

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Шаман в костюме и в маске
Шаман в костюме и в маске

Шаман в костюме и в маске

Шаман в костюме и в маске.

Спиридон Михайлович Филимонов (перекочевал в Акиму из Олекана) (обрусевший тунгус)
Спиридон Михайлович Филимонов (перекочевал в Акиму из Олекана) (обрусевший тунгус)

Мужчины собрались на охоту
Мужчины собрались на охоту

Мужчины с охотничьей собакой
Мужчины с охотничьей собакой

Дети
Дети

Лабаз
Лабаз

Поднимают на лабаз мешок с мукой
Поднимают на лабаз мешок с мукой

Поднимает на лабаз различные вещи
Поднимает на лабаз различные вещи

Орочен обтесывает бревно на постройку
Орочен обтесывает бревно на постройку

Общий вид ороченских юрт на Талаче
Общий вид ороченских юрт на Талаче

Общий вид на юрты орочен
Общий вид на юрты орочен

Внутренность юрты
Внутренность юрты

Внутренность юрты

Юрты орчен, около них развешана одежда для просушки
Юрты орчен, около них развешана одежда для просушки

Девочка для которой сделана маленькая юрта
Девочка для которой сделана маленькая юрта

Голый мальчик бежит в юрту спасаясь от паутов
Голый мальчик бежит в юрту спасаясь от паутов

Олени ищут корм около юрт
Олени ищут корм около юрт

Олени около дымокура
Олени около дымокура

Источник: https://humus.livejournal.com/7555310.html
Метки: забайкальская область, история, Россия, экспедиция, этнография
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