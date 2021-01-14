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Жертва ноутбука Пелоси

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Вчера как-то пропустил.
Якобы самоубился https://www.thesun.co.uk/news/13726336/christopher-stanton-georgia-capitol-riots-commits-suicide/ (есть основания полагать, что его могли убить) участник штурма Капитолия, который якобы стащил ноутбук Нэнси Пелоси. Банковский менеджер Кристофер Стэнтон якобы застрелился из пистолета в подвале своего дома.
Это уже шестая жертва штурма Капитолия.



Соседи заявляют, что он был очень общительным и жизнелюбивым человеком. На выборах голосовал за президента Трампа и был патриотом США.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6474918.html
Метки: выборы, криминал, пелоси, США
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