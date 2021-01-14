ТОП 5 ТЕХНОЛОГИЙ, которые РАЗНОСЯТ привычный мир в клочья
2020-й стал особенным годом вообще, и в мире технологий в частности. Давайте посмотрим, какие тенденции могли ускользнуть от нашего внимания. Что помогло Илону Маску на фоне пандемии увеличить свое состояние на $132 млрд и стать богатейшим человеком мира? Как китайский “рейтинга здоровья” помог победить пандемию в КНР? И как скоро их система социального контроля за гражданами дойдет до наших стран? Или может быть она уже дошла…
Мы ответили на эти и многие другие, не менее интересные вопросы, в этом выпуске. Приятного просмотра.
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