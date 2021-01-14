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ТОП 5 ТЕХНОЛОГИЙ, которые РАЗНОСЯТ привычный мир в клочья

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2020-й стал особенным годом вообще, и в мире технологий в частности. Давайте посмотрим, какие тенденции могли ускользнуть от нашего внимания. Что помогло Илону Маску на фоне пандемии увеличить свое состояние на $132 млрд и стать богатейшим человеком мира? Как китайский “рейтинга здоровья” помог победить пандемию в КНР? И как скоро их система социального контроля за гражданами дойдет до наших стран? Или может быть она уже дошла…

Мы ответили на эти и многие другие, не менее интересные вопросы, в этом выпуске. Приятного просмотра.

Тайм-коды:

< ![CDATA[]]>00:00< ![CDATA[]]> – Вступление

< ![CDATA[]]>00:11< ![CDATA[]]> – Вакцины

< ![CDATA[]]>02:18< ![CDATA[]]> – Тотальный Интернет

< ![CDATA[]]>04:07< ![CDATA[]]> – Чипы в мозге

< ![CDATA[]]>06:46< ![CDATA[]]> – Цифровой контроль

< ![CDATA[]]>08:32< ![CDATA[]]> – Социальный рейтинг

< ![CDATA[]]>10:46< ![CDATA[]]> – Богатые стали богаче

< ![CDATA[]]>12:35< ![CDATA[]]> – Бедные стали беднее

Источник: https://www.kramola.info/video/protivostojanie/top-5-tehnologiy-kotorye-raznosyat-privychnyy-mir-v-klochya
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