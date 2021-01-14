Ирландское рабство
Фото: Sophia Zori
Эта информация, стертая из книг по истории ваших детей! Определенно стоит того, чтобы прочитать.
Ирландская работорговля началась, когда 30,000 ирландских пленных были проданы в качестве рабов Нового света. Провозглашение короля Джеймса I 1625 года требовало отправки ирландских политзаключённых заграницей и продажи английским поселенцам в Вест-Индии. К середине 1600-х годов ирландцы были главными рабами, проданными Антигуа и Монтсеррату. В то время 70 % всего населения Монсеррата были ирландскими рабами.
Ирландия быстро стала крупнейшим источником человеческого скота для английских торговцев. Большинство ранних рабов Нового света были на самом деле белыми.
С 1641 по 1652 год более 500,000 ирландцев были убиты англичанами и еще 300,000 проданы в качестве рабов. Население Ирландии сократилось примерно с 1,500,000 до 600,000 за одно десятилетие. Семьи были разорваны, так как британцы не разрешили ирландским папам брать с собой жен и детей через Атлантику. Это привело к беспомощному населению бездомных женщин и детей. Британия решила также выставить их на аукцион.
В 1650-е годы более 100,000 ирландских детей в возрасте от 10 до 14 лет были отобраны у родителей и проданы в Вест-Индии, Вирджинии и Новой Англии. За это десятилетие Барбадосу и Вирджинии было продано 52,000 ирландцев (в основном женщин и детей). Еще 30,000 ирландских мужчин и женщин также были перевезены и проданы на высокую цену. В 1656 году Кромвель приказал увезти 2000 ирландских детей на Ямайку и продать в качестве рабов английским поселенцам.
Многие люди сегодня избегут называть ирландских рабов тем, кем они были на самом деле: рабами. Они придумают такие термины, как ′′ Слуги-отступники чтобы описать, что пришло в голову ирландцам. Однако в большинстве случаев с 17 и 18 веков ирландские рабы были не более чем человеческим скотом.
В качестве примера африканская работорговля только начиналась в этот же период. Хорошо известно, что африканские рабы, не запятнанные пятном ненавидящего католического богословия и дороже в покупке, часто лечатся гораздо лучше, чем их ирландские коллеги.
Африканские рабы были очень дорогими в конце 1600-х годов (50 Стерлингов). Ирландские рабы дешево приехали (не более 5 стерлингов). Если плантатор взбит или забьет ирландского раба до смерти, это никогда не было преступлением. Смерть была денежной неудачей, но гораздо дешевле, чем убийство более дорогого африканца. Английские мастера быстро начали разводить ирландских женщин как для личного удовольствия, так и для большей выгоды. Дети рабов сами были рабами, что увеличило размеры свободных рабов. Даже если ирландка каким-то образом обретает свою свободу, ее дети останутся рабами своего хозяина. Таким образом, ирландские мамы, даже с этой новой найденной эмансипацией, редко бросают своих детей и остаются в подневольном положении.
Англичане вовремя придумали лучший способ использовать этих женщин (во многих случаях девочки в возрасте 12 лет) для увеличения доли рынка: Поселенцы начали разводить ирландских женщин и девушек с африканскими мужчинами, чтобы производить рабов с Отличительный цвет лица Эти новые ′′ мулатто ′′ рабы принесли более высокую цену, чем ирландский скот, и также позволили поселенцам экономить деньги, а не покупать новых африканских рабов. Эта практика взаимопомощи ирландских женщин с африканскими мужчинами продолжалась несколько десятилетий и была настолько широко распространена, что в 1681 году было принято законодательство ′′ запрещающее спаривание ирландских рабских женщин африканским мужчинам с целью производства рабов для продажи." Короче, остановилось только потому, что помешало прибыль крупной рабочей транспортной компании.
Англия продолжала отправлять десятки тысяч ирландских рабов более века. В записях говорится, что после ирландского восстания 1798 года тысячи ирландских рабов были проданы Америке и Австралии. Были ужасные злоупотребления как африканских, так и ирландских пленных. Один британский корабль даже выбросил 1,302 рабов в Атлантический океан, чтобы у экипажа было много еды.
Мало того, что ирландцы испытывали ужасы рабства так же (если не больше в 17 веке), как и африканцы. Есть также очень мало вопроса, что те коричневые, загорелые лица, которые вы видите в своих путешествиях в Вест-Индию, скорее всего сочетаются африканским и ирландским родословным. В 1839 году Британия наконец решила самостоятельно прекратить свое участие в шоссе Сатаны в ад и перестала перевозить рабов. Хотя их решение не мешало пиратам делать то, что они хотели, новый закон медленно завершил эту главу кошмарных ирландских страданий.
Но если кто-то, черный или белый, считает, что рабство было всего лишь африканским опытом, то он понял совершенно неправильно.
Ирландское рабство – это предмет, который стоит помнить, а не стереть из наших воспоминаний.
А вы знали?
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Английская кабала (Indentured servitude) была извращённой и жуткой формой нарождающегося капитализма и рабством не являлась. Бельгийские шахтеры на заглавном фото не дадут соврать.
35млн потомков ирландцев живет в Америке и Трамп тоже с кровью ирландской,а кто сегодня придушил белое население,собрав отребье ? Старушка Англия ,отбросив путы ,через Брексит ,ринулась опять верховодить,ну не её сброд-народ,а именно верхушечка старая ,престарая с Сити.
Это же надо быть такой расисткой. Это близко к фашизму.
Оригинал: http://www.globalresearch.ca/the-irish-slave-trade-the-forgotten-white-slaves/31076
не зря Сабатини написал историю капитала Блада, который “имел честь быть ирландцем, любил яблочный сидр и яблони в цвету” ….история сия началась с его продажи в рабство вместе с англичанами на Барбадос
Отмена крепостного права в России -1861г., отмена РАБСТВА в сшп – 1865г. Предоставление избирательного права неграм в СШП – 1965г. И эти люди учат нас свободе?!
Последняя перед крестьянской реформой 10 ревизия 1857 г. нашла в империи 62,5 млн. человек населения, из них крепостных крестьян было 23 млн. крестьян всего 34 % населения. Таким образом, к моменту отмены крепостного права крепостных было меньшинство – 1/3 всего населения.
За Уралом и на русском Севере крепостного права никогда и не было.
Крымское ханство, вассал турции, жило за счёт захвата и продажи рабов с территорий нынешней украины и России до самого присоединения Крыма в 1774. и рабы продавались не только в турцию, а широким потоком через европейских посредников шли в европу. об этом тоже почему то мало пишут, а цифры рабов за столетия – огромны. а у нас всё о переселении татар скорбят. вот бы их в рабство на пару столетий определить!
Типичное объявление тех времен: «Только что прибыла из Лондона партия молодых, здоровых работников, состоящая из ткачей, столяров, сапожников, кузнецов, каменщиков, пильщиков, портных, каретников, мясников, мебельщиков и других мастеров. Они продаются по сходной цене. Можно также в обмен на пшеницу, хлеб, муку». Процветало и похищение детей в городах континентальной Европы. Но с другой стороны, а как иначе? Ведь в Америке строилась демократия, а демократия без рабовладения невозможна. Припомним идеальное государство Платона, где даже и самый последний земледелец имеет трех рабов. Или можно обратиться к такому безусловному авторитету в области демократии, как Бенджамин Франклин (тот, который стодолларовая купюра). Демократия, есть результат договоренности между хорошо вооруженными джентльменами. Т.е. для ее учреждения необходимы джентльмены-рабовладельцы (иначе они не смогут вести образ жизни, достойный статуса джентльмена). Для контроля над рабами джентльменам необходимо вооружаться. А вооружившись, джентльмены вынуждены договариваться между собой, иначе недолго и друг друга перестрелять. Так и возникает “демократия”, а все остальное – “сказки бабушки Би-Би-Си”.
ИЗ РУССКИХ ГАЗЕТ:
ПЯТНА В ЕВРОПЕЙСКОМ МЕНТАЛИТИ !
№2 alekstus.75 Сегодня, 03:43
Англия является самым кровожадным государственным образованием за всю историю человечества. Столетиями Англией осуществлялся геноцид ирландцев. Одним из самых известных случаев геноцида ирландцев стало вторжение в Ирландию войск Кромвеля в 1649 году.
В городе Дроэде Кромвель приказал вырезать весь гарнизон и католических священников, а в городе Уэксфорде армия учинила бойню уже самовольно. Значительную часть ирландцев, включая женщин и детей, превратили в белых рабов и вывезли в английские колонии в Вест-Индии. Если в 1641 году в Ирландии проживало более 1,5 млн. человек, то в 1652 году осталось лишь 850 тыс., да и то, из них 150 тыс. были английскими и шотландскими колонистами. Ирландский народ потерял до 50-56% своего населения. Такой геноцид трудно сыскать в истории других стран.Англия была мировым лидером в работорговле, на её счету жизнь миллионов убитых и погубленных.
В своих колониях англичане использовали так называемых белых рабов – шотландцев и ирландцев, в том числе женщин и детей. Кроме того, в английские колонии было привезено около 13 млн. рабов из Африки. Учитывая тот факт, что на каждого привезённого живым раба приходилось по 3-4 погибших во время «охоты на людей» в самой Африке и во время транспортировки, цифры геноцида получаются просто колоссальные.
Следует добавить, что основатель теории гражданского общества английский философ Джон Локк помогал составлять конституцию рабовладельческих штатов США и вложил все свои сбережения в работорговлю.
В XIX веке Англия наладила массированную поставку опиума на территорию Китая, получая взамен огромные материальные ценности, золото, серебро и мех. Кроме того, достигалась и военно-стратегическая цель – разложение китайской армии, чиновничества и народа, потеря ими воли к сопротивлению.
С целью избавиться от разлагающего влияния опиума и спасения страны, китайский император в 1839 году начал массированную операцию по конфискации и уничтожению запасов опиума в Кантоне.
Лондон отреагировал войной – начались опиумные войны. Китай потерпел поражение и вынужден был принять кабальные условия английской государственной наркомафии. Это принесло английской элите, в том числе и Британской королевской семье, огромную прибыль.
Ущерб для Китая был страшный – в наркотическом дурмане гибли целые поколения, народ интеллектуально и физически деградировал.
Так, в 1842 году население империи составляло около 416 млн. человек, из них 2 млн. наркоманы, в 1881 году – чуть более 369 млн. человек, из них 120 млн. наркоманы.
«Пока Китай остаётся нацией наркоманов, нам не стоит бояться того, что эта страна превратится в серьёзную военную державу, так как эта привычка высасывает жизненную силу из китайцев», – так завершил в 1895 году своё выступление на заседании Королевской комиссии по опиуму британский консул в Китае Джефф Херст.
Миллионами уничтожались люди в развязанных Лондоном войнах по всему земному шару.
А сколько миллионов людей было уничтожено в английских колониях в Северной Америке, Австралии и Тасмании (тасманийцев всех уничтожили). Не один десяток миллионов был уничтожен англичанами в Индии. Так, менее чем за 20 лет пребывания британцев в Бенгалии, население региона сократилось почти на 20 млн. человек – более чем наполовину! С начала XIX века, по мере того, как англичане распространяли своё влияние в Индии, массовый голод стал обыденным явлением в стране. Согласно британским официальным данным, в Индии от голода умерло в 1800-1825 годах – 1 млн. человек, в 1825-1850 годах – 400 тыс. человек, в 1850-1875 годах – 5 млн. человек, а в 1875-1900 годах – 26 млн. человек.
Массовые убийства аборигенов в английских колониях являлись таким же обычным делом, как охота.
В 1830 году в Тасмании солдаты английского 40-го полка согнали в кучу туземцев, осмелившихся быть «нелюбезными», расстреляли мужчин, а затем забили насмерть женщин и детей.
Историк Каролин Элкинс в своей книге об английском режиме в Кении после Второй мировой войны приводит пример того, как в ответ на убийство 32 белых колонистов повстанцами Мао-Мао англичане вырезали около 300 тыс. представителей народности Кикуйя и ещё полтора миллиона человек загнали в лагеря.
Необходимо отметить, что первые в мире концлагеря были созданы британским лордом Китченером в Южной Африке для бурских семей во время англо-бурской войны 1899-1902 годов.
По приказу главнокомандующего английскими войсками Китченера уничтожались гражданские фермы буров, а гражданское население интернировалось в лагеря, где, по свидетельству самих англичан, условия пребывания были просто ужасающими. Для подавления сопротивления в войне с бурами применялись разрывные пули дум-дум, причинявшие людям огромные страдания.
Наконец, по приказу Китченера вся страна буров была разгорожена колючей проволокой на большие участки. Всего в лагеря англичане согнали около 200 тыс. человек – примерно половину белого населения бурских республик.
Из них, по самым скромным подсчётам, от голода и болезней погибло около 26 тыс. человек, причем большинство из погибших – дети. Впоследствии англичане покрыли всю планету сетью концлагерей и тюрем, жесточайшим террором подавляя любые признаки сопротивления, создав свой «мировой порядок».
Что собой представляли английские концлагеря, описывает израильский историк Шмуэль Дотан:
«В концлагере Беньямина заключённые работали 12 часов в день почти без перерыва. На обед им давали две чёрствые питы, на ужин был жидкий овощной суп. С голоду люди ели траву и косточки арбузов. Не было ни воды для мытья, ни крыши над головой. Заключённые спали вповалку под открытым небом. На работу политзаключённых возили в каменоломни под Хайфу, держа их часами в вагонах, где люди не могли даже сесть из-за тесноты…».
Я уж не говорю о более позднем времени..1914,20 е,40..против “азиатских орд”воевали в составе СС и анлийские части…
Этот пост дополнение к предыдущим:
О сталинизме в России,о уничтожении коренного населения Америки…Надо помнить и знать мировое зло…И империя зла ,это далеко не Россия,в представлении иных умов,скорее не только российские правители,а очень похожие,и еще кровожаднее и страшнее в чем то…создатели демократических стран,так и не признавшие свои преступления!Все так похоже и повторяется из века в век!
ДАВНО НАШЕЛ НА РУССКИХ САЙТАХ !
https://www.globalresearch.ca/the-irish-slave-trade-the-forgotten-white-slaves/31076
Можно почитать даже на языке основателей КОНЦЛАГЕРЕЙ по всему Миру !
The Irish Slave Trade – The Forgotten “White” Slaves
The Slaves That Time Forgot
By John Martin
Global Research, March 17, 2015
Oped News and Global Research 14 April 2008
Region: Europe
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