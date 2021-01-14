Эта информация, стертая из книг по истории ваших детей! Определенно стоит того, чтобы прочитать.Ирландская работорговля началась, когда 30,000 ирландских пленных были проданы в качестве рабов Нового света. Провозглашение короля Джеймса I 1625 года требовало отправки ирландских политзаключённых заграницей и продажи английским поселенцам в Вест-Индии. К середине 1600-х годов ирландцы были главными рабами, проданными Антигуа и Монтсеррату. В то время 70 % всего населения Монсеррата были ирландскими рабами.Ирландия быстро стала крупнейшим источником человеческого скота для английских торговцев. Большинство ранних рабов Нового света были на самом деле белыми.С 1641 по 1652 год более 500,000 ирландцев были убиты англичанами и еще 300,000 проданы в качестве рабов. Население Ирландии сократилось примерно с 1,500,000 до 600,000 за одно десятилетие. Семьи были разорваны, так как британцы не разрешили ирландским папам брать с собой жен и детей через Атлантику. Это привело к беспомощному населению бездомных женщин и детей. Британия решила также выставить их на аукцион.В 1650-е годы более 100,000 ирландских детей в возрасте от 10 до 14 лет были отобраны у родителей и проданы в Вест-Индии, Вирджинии и Новой Англии. За это десятилетие Барбадосу и Вирджинии было продано 52,000 ирландцев (в основном женщин и детей). Еще 30,000 ирландских мужчин и женщин также были перевезены и проданы на высокую цену. В 1656 году Кромвель приказал увезти 2000 ирландских детей на Ямайку и продать в качестве рабов английским поселенцам.Многие люди сегодня избегут называть ирландских рабов тем, кем они были на самом деле: рабами. Они придумают такие термины, как ′′ Слуги-отступники чтобы описать, что пришло в голову ирландцам. Однако в большинстве случаев с 17 и 18 веков ирландские рабы были не более чем человеческим скотом.В качестве примера африканская работорговля только начиналась в этот же период. Хорошо известно, что африканские рабы, не запятнанные пятном ненавидящего католического богословия и дороже в покупке, часто лечатся гораздо лучше, чем их ирландские коллеги.Африканские рабы были очень дорогими в конце 1600-х годов (50 Стерлингов). Ирландские рабы дешево приехали (не более 5 стерлингов). Если плантатор взбит или забьет ирландского раба до смерти, это никогда не было преступлением. Смерть была денежной неудачей, но гораздо дешевле, чем убийство более дорогого африканца. Английские мастера быстро начали разводить ирландских женщин как для личного удовольствия, так и для большей выгоды. Дети рабов сами были рабами, что увеличило размеры свободных рабов. Даже если ирландка каким-то образом обретает свою свободу, ее дети останутся рабами своего хозяина. Таким образом, ирландские мамы, даже с этой новой найденной эмансипацией, редко бросают своих детей и остаются в подневольном положении.Англичане вовремя придумали лучший способ использовать этих женщин (во многих случаях девочки в возрасте 12 лет) для увеличения доли рынка: Поселенцы начали разводить ирландских женщин и девушек с африканскими мужчинами, чтобы производить рабов с Отличительный цвет лица Эти новые ′′ мулатто ′′ рабы принесли более высокую цену, чем ирландский скот, и также позволили поселенцам экономить деньги, а не покупать новых африканских рабов. Эта практика взаимопомощи ирландских женщин с африканскими мужчинами продолжалась несколько десятилетий и была настолько широко распространена, что в 1681 году было принято законодательство ′′ запрещающее спаривание ирландских рабских женщин африканским мужчинам с целью производства рабов для продажи." Короче, остановилось только потому, что помешало прибыль крупной рабочей транспортной компании.Англия продолжала отправлять десятки тысяч ирландских рабов более века. В записях говорится, что после ирландского восстания 1798 года тысячи ирландских рабов были проданы Америке и Австралии. Были ужасные злоупотребления как африканских, так и ирландских пленных. Один британский корабль даже выбросил 1,302 рабов в Атлантический океан, чтобы у экипажа было много еды.Мало того, что ирландцы испытывали ужасы рабства так же (если не больше в 17 веке), как и африканцы. Есть также очень мало вопроса, что те коричневые, загорелые лица, которые вы видите в своих путешествиях в Вест-Индию, скорее всего сочетаются африканским и ирландским родословным. В 1839 году Британия наконец решила самостоятельно прекратить свое участие в шоссе Сатаны в ад и перестала перевозить рабов. Хотя их решение не мешало пиратам делать то, что они хотели, новый закон медленно завершил эту главу кошмарных ирландских страданий.Но если кто-то, черный или белый, считает, что рабство было всего лишь африканским опытом, то он понял совершенно неправильно.Ирландское рабство – это предмет, который стоит помнить, а не стереть из наших воспоминаний.