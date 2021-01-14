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АПЛ “Джорджия” в Персидском заливе

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Иранский противолодочный вертолет "ведет" американскую АПЛ "Джорджия" класс "Огайо" в Персидском заливе.
Лодка крутилась недалеко от района иранских военно-морских учений. После того, как американцы поняли, что лодка обнаружена, она отошла на юг.



Ниже, кадры с учений, которые идут с начала января (ранее в Иране также прошли масштабные учения с массированным применением различных БПЛА – отрабатывались вопросы дальности полета, массирования БПЛА для атаки одной цели, ведение комплексной разведки).
















Импровизированный корабль-матка для БПЛА.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6476014.html
Метки: апл, ближний восток, вертолеты, Видео, иран, Персидский залив, подводные лодки, США
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