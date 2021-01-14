1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.1
01. 1930. Офицеры полиции Нью-Йорка осаживают безработных мужчин, ожидающих своей очереди у городского бюро по трудоустройству
02. 1930. Нью-Йорк. Соискатели, в общей сложности 2500 человек, ворвались в новое городское бюро по трудоустройству на Лафайет-стрит, и 250 человек получили работу. Бюро сообщает о щедрой помощи потенциальных работодателей, которые звонят при появлении вакансии. На снимке толпа ждет предложений о рабочих местах. 15 августа
03. 1930. Бюро по трудоустройству, полное мужчин, ищущих работу
04. 1930. Соискатели работы повесили на свои машины плакаты, выражающие желание работать. Миннеаполис
05.1930. . Бюро по трудоустройству. Мужчины изучают объявления о вакансиях
06. 1930. Молодой человек просматривает объявления о вакансиях в витрине магазина
07. 1930. Окно бюро по трудоустройству на Шестой авеню возле Сорок третьей улицы, Нью-Йорк
08. 1930. Символ депрессии. Продавец яблок в Нью-Йорке
09. 1930. Безработные люди стоят в очереди, чтобы получить яблоки, которые они будут продавать на улицах Харрисон и Уэст-стрит.13 декабря
10. 1930. Безработные жители Нью-Йорка продают яблоки на тротуаре
11. 1930. Конгрессмен Фред Хартли (слева) из Нью-Джерси покупает яблоко у безработного. 19 декабря
12. 1930. Нью-Йорк. Продажа яблок на 8-й авеню в Нью-Йорке. Возле продавца плакат с просьбой предоставить информацию о местонахождении его пропавшей жены
13. 1930. Уличный торговец
14. 1930. Демонстрация безработных в Нью-Йорке
15. 1930. Дети принимают участие в демонстрации в Нью-Джерси, протестуя против снижения заработной платы на 10%
16. 1930. Первомайская демонстрация против трущоб
17. 1930. Толпа на улице во время забастовки нефтяников
18. 1930. Участники митинга Американской федерации труда (AFL) поднимают руки во время митинга в Нью-Йорке, на котором портнихам даются инструкции и назначаются места их пикетов.4.02
19. Это общий вид массового митинга, созванного коммунистической партией на Юнион-сквер, как часть запланированной общенациональной «демонстрации» в пользу законопроекта о страховании по безработице
20. 1930. Большие беспорядки случились во время коммунистического митинга на Юнион-сквер, Нью-Йорк, когда полиция, усиленная пожарными и детективами, стала разгонять демонстрантов с применением непропорциональной силы. Множество пострадавших. На фото изображена большая часть из 40 000 демонстрантов. 6 марта
21. 1930. Безработные демонстранты бегут по Юнион-сквер, преследуемые полицией, применяющей слезоточивый газ. 6 марта
22. 1930. Нью-Йорк. Конная полиция разгоняет демонстрацию безработных на Юнион-сквер, 6 марта
23. 1930. Лидер социалистов Норман Томас обращается к безработным на улицах Леонард и Лафайет в Манхэттене. Марш 500 безработных под руководством коммунистов на владения мэра Уокера прошел безуспешно. 17 декабря
24. 1930. Город нанял безработных, чтобы они убрали снег с улиц и таким образом справились с сильным снегопадом, Нью-Йорк, 29 декабря
25.1930. Гувер подписывает законопроект о пособиях по безработице. 20 декабря
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