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Тепловой БТГ выходит в люди

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Из аннотации.
„Осенняя сенсация моего канала – сверхединичный генератор РТГА-37 по-прежнему вызывает интерес.
Появится ли новая версия этого генератора, чтоб можно было отапливать обычные квартиры?
Как изменилась технология?
Что удалось сделать за последние месяцы?

На эти и другие вопросы ответил сам разработчик установки – Андрей Андреевич Слободянюк.

Напомню, что эта установка генерирует тепла в 2,7 раза больше, чем обычные ТЭНы, причем эти результаты подтверждены и компетентным экспертами, и экономическим эффектом. Этот генератор я называю "тепловым БТГ", учитывая то, что он работает на основе новых, и малоизученных физических явлений. ”




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5391391.html
Метки: маклаков, технологии, физика
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