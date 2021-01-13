Тепловой БТГ выходит в люди
Из аннотации.
„Осенняя сенсация моего канала – сверхединичный генератор РТГА-37 по-прежнему вызывает интерес.
Появится ли новая версия этого генератора, чтоб можно было отапливать обычные квартиры?
Как изменилась технология?
Что удалось сделать за последние месяцы?
На эти и другие вопросы ответил сам разработчик установки – Андрей Андреевич Слободянюк.
Напомню, что эта установка генерирует тепла в 2,7 раза больше, чем обычные ТЭНы, причем эти результаты подтверждены и компетентным экспертами, и экономическим эффектом. Этот генератор я называю "тепловым БТГ", учитывая то, что он работает на основе новых, и малоизученных физических явлений. ”
***
„Осенняя сенсация моего канала – сверхединичный генератор РТГА-37 по-прежнему вызывает интерес.
Появится ли новая версия этого генератора, чтоб можно было отапливать обычные квартиры?
Как изменилась технология?
Что удалось сделать за последние месяцы?
На эти и другие вопросы ответил сам разработчик установки – Андрей Андреевич Слободянюк.
Напомню, что эта установка генерирует тепла в 2,7 раза больше, чем обычные ТЭНы, причем эти результаты подтверждены и компетентным экспертами, и экономическим эффектом. Этот генератор я называю "тепловым БТГ", учитывая то, что он работает на основе новых, и малоизученных физических явлений. ”
***
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