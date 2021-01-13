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Русско-турецкая война 1877—1878 годов. Пролог

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1876. Королева Сербии Наталья Обренович. Фотография Сцекели
1876. Королева Сербии Наталья Обренович

1876. Начало. Война Сербии с Турцией
1876. Начало. Война Сербии с Турцией

1876. Сербские части у декорированных ворот
1876. Сербские части у декорированных ворот

1876. Сербы
1876. Сербы

1876. Группа русских и сербских военных
1876. Группа русских и сербских военных

1876. Группа сербских военных
1876. Группа сербских военных

1876. Ординарцы Главного штаба (сербы)
1876. Ординарцы Главного штаба (сербы)

1876. Черногорский батальон
1876. Черногорский батальон

1876. Молебствие у походной церкви
1876. Молебствие у походной церкви

1876. Воспоминание о Сербии. Болгарские беглецы в долине Моравы
1876. Воспоминание о Сербии. Болгарские беглецы в долине Моравы

1876. Воспоминая о Сербии. Последние Могиканы Джюниса

1876. Группа сербов из санитарного отряда
1876. Группа сербов из санитарного отряда

1876. Раненые сербы
1876. Раненые сербы

1876. Раненые сербы у временного лазарета
1876. Раненые сербы у временного лазарета

1876. Перевязка раненых сербов русскими сестрами милосердия
1876. Перевязка раненых сербов русскими сестрами милосердия

1876. Ристич Константин
1876. Ристич Константин
Источник: https://humus.livejournal.com/7551117.html
Метки: война, история, Россия, Сербия, фото
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