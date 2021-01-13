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Рубен Полит 12.01.2021

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Ну, что касается их вакцины, то очень хорошо, что они нам её не продают. Потому что такой богатый спектр побочных эффектов, какой уже обнаружился у вакцины Pfizer, я бы такой не прививался, ну разве что под дулом пистолета. Ну, а то что туда нас не впустят без их вакцины, ну так и не надо, Как говорят на моей малой Родине – “Сорок лiт мак не родив, а голоду не було”. То есть, сто лет был неурожай мака, а голода не было. Но если, они это действительно сделают, то им будет намного хуже, чем нам. Поскольку деловая жизнь сейчас идёт в основном в режиме дистанционном, но вот наших туристов которые кстати, входят в число самых щедрых, они при таком раскладе не увидят ещё очень долго. И кто им после этого доктор?

Но я думаю дело тут чисто в пропагандистских мотивах. Эти люди хотят таким образом доказать своим согражданам, что отказ и даже фактически прямой запрет использовать российскую вакцину, это нечто хоть как-то обосновано. Ну, понятно, что не докажут. Кстати, меня очень позабавило заявление председательницы европейской комиссии фонда Райн, что должна быть у всего Европейского Союза только единая политика закупок вакцины, не должно быть никаких отдельных переговоров одной из стран. Ну, то есть, такое наглое заявление, что с того момента как вы вошли в состав Европейского Союза, забудьте о всём, что связано с суверенитетом, я думаю что реакция будет прямо противоположной.

И я не знаю, что получится в итоге с этой биоблокадой, но думаю что взаимоотношения внутри Европейского Союза будут изрядно подорваны таким способом. Не скажу, что меня это радует, всё таки Европейский Союз один из наших главных торговых партнёров и любые неурядицы в нём бьют нас по карману, но лучше уж по карману, чем по мозгам. Лучше нам знать, что в Европейском Союзе готовы жертвовать жизнью своих граждан ради каких-то политических заморочек, чем верить, что они способны действовать сообразно интересам большинства…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/ruben-polit-12-01-2021/
Метки: видео блог, коронавирус, НОД
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