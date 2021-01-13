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Как Сталин и Берия за детьми охотились

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qW6ZnPz671A
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16087 9669
    Maleos 47 мин. назад

      Натурально, Сталин с Берией звери – пытали и уничтожали великовозрастных отпрысков жыдопредателей хорошим чаем и бутерами с сыром и икр.. колбасой. Теперь расстрелянные бутербродами отпрыски жалуются всему миру на массовые сталинские репрессии… Воистину, даже хуцпа бледнеет на этом фоне…

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