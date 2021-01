Казалось бы, люди «за свободу», права человека принимают трижды перед едой, гуманизм нашит на все рукава и на шею бантом повязан, эгалитэ-фратернитэ под ключицами наколоты — а то и дело устраивают то безобразную погромную травлю идейным оппонентам (это, если кто не понял, о Навальном и его стаде кликуш, которые во имя и по свистку своего гуру топчут в интернете и реальной жизни любое несогласие с их культом), то бурный одобрительный экстаз украинскому нацизму, то лезут защищать чеченских или сирийских террористов, то ещё чего-нибудь…

Есть в США такая чрезвычайно почтенная институция — PBS, Public Broadcasting Service — Служба общественного вещания. Как все в курсе, большинство телеканалов в Америке платные, но есть и бесплатные, так сказать, общественно-значимые. Вот к их числу и относится PBS – канал семейный, образовательный, детский. Если мы зайдём на их сайт, то узнаем, что PBS смотрят в 86% американских домов, что 72% всех американских детей любят этот канал, что уже 16 лет он занимает первое место по общественному доверию к своим новостям и программам. Словом, нечто среднее между Матерью Терезой и Папой Римским по респектабельности и непогрешимости.

И во-о-о-от… внезапно выясняются вещи, которые ещё самую чуточку – и дотянут по накалу шока до канонической версии конспирологов QAnon с сектой педофилов-сатанистов в демократическом истеблишменте. Нет, правда!

На видео — один из топовых лиц в PBS, руководитель юридической службы Майкл Беллер. Он с непринуждённой улыбкой рассказывает собеседнику, что:

– если демократы проиграют на президентских выборах, то им нужно атаковать Белый дом с помощью коктейлей Молотова;

– детей, выросших при президентстве Трампа, нужно отобрать у родителей и отправить в лагеря перевоспитания, так как иначе они вырастут ужасными, нетолерантными людьми;

– пандемия — это прекрасно, и пусть она убьёт и покалечит как можно больше людей в «красных» штатах — чтобы они не могли проголосовать за Трампа;

– большинство американцев, живущих за пределами Вашингтона и округа Колумбии, чертовски тупы.

Такое впечатление, что чувак озвучивает какие-то тезисы из «застольных бесед Гитлера» или пересказывает содержание планёрки у гауляйтера Коха. Террористический поджог органов власти, концентрационные лагеря для детей (и для взрослых, вероятно, тоже — эйджизм тут неуместен), ликование от массовых смертей своих оппонентов, циничное презрение к большинству граждан родной страны — и, last but not least, к тем, кого ваш собственный телеканал воспитывал долгие годы! Тут такая гремучая смесь правого и левого тоталитаризмов, что можно было бы удивиться, но зачем — людоедом ведь вполне можно быть даже с неразборчивым мировоззрением.