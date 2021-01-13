Вот мы порой удивляемся людоедству отечественных либералов!

Казалось бы, люди «за свободу», права человека принимают трижды перед едой, гуманизм нашит на все рукава и на шею бантом повязан, эгалитэ-фратернитэ под ключицами наколоты — а то и дело устраивают то безобразную погромную травлю идейным оппонентам (это, если кто не понял, о Навальном и его стаде кликуш, которые во имя и по свистку своего гуру топчут в интернете и реальной жизни любое несогласие с их культом), то бурный одобрительный экстаз украинскому нацизму, то лезут защищать чеченских или сирийских террористов, то ещё чего-нибудь…

И вдруг — какой подарок от протрезвевшего Санта-Клауса: в коротком видео нам показывают, как американские учителя наших иноагентов умудряются всего за пару минут и призвать к устройству концлагерей, и к геноциду несогласных, и к терроризму, и воспеть неравенство, и всё-всё-всё! За пару минут! Вот у кого «наши» учатся!

Есть в США такая чрезвычайно почтенная институция — PBS, Public Broadcasting Service — Служба общественного вещания. Как все в курсе, большинство телеканалов в Америке платные, но есть и бесплатные, так сказать, общественно-значимые. Вот к их числу и относится PBS – канал семейный, образовательный, детский. Если мы зайдём на их сайт, то узнаем, что PBS смотрят в 86% американских домов, что 72% всех американских детей любят этот канал, что уже 16 лет он занимает первое место по общественному доверию к своим новостям и программам. Словом, нечто среднее между Матерью Терезой и Папой Римским по респектабельности и непогрешимости.

И во-о-о-от… внезапно выясняются вещи, которые ещё самую чуточку – и дотянут по накалу шока до канонической версии конспирологов QAnon с сектой педофилов-сатанистов в демократическом истеблишменте. Нет, правда!

На видео — один из топовых лиц в PBS, руководитель юридической службы Майкл Беллер. Он с непринуждённой улыбкой рассказывает собеседнику, что:

– если демократы проиграют на президентских выборах, то им нужно атаковать Белый дом с помощью коктейлей Молотова;

– детей, выросших при президентстве Трампа, нужно отобрать у родителей и отправить в лагеря перевоспитания, так как иначе они вырастут ужасными, нетолерантными людьми;

– пандемия — это прекрасно, и пусть она убьёт и покалечит как можно больше людей в «красных» штатах — чтобы они не могли проголосовать за Трампа;

– большинство американцев, живущих за пределами Вашингтона и округа Колумбии, чертовски тупы.

Такое впечатление, что чувак озвучивает какие-то тезисы из «застольных бесед Гитлера» или пересказывает содержание планёрки у гауляйтера Коха. Террористический поджог органов власти, концентрационные лагеря для детей (и для взрослых, вероятно, тоже — эйджизм тут неуместен), ликование от массовых смертей своих оппонентов, циничное презрение к большинству граждан родной страны — и, last but not least, к тем, кого ваш собственный телеканал воспитывал долгие годы! Тут такая гремучая смесь правого и левого тоталитаризмов, что можно было бы удивиться, но зачем — людоедом ведь вполне можно быть даже с неразборчивым мировоззрением.

Когда это видео 12 января разошлось по интернету, в PBS всполошились и сказали, что эта редиска, этот нехороший человек, Майкл Беллер, у них больше не работает. Правда, предусмотрительно не уточнили — с какого именно момента. Может, с вчерашнего дня. Может, его только что уволили. Или сделали это задним числом. Дескать, это его частное мнение, а мы тут ни при чём — он всё это нёс в инициативном порядке, от себя лично, а мнение нашей организации вовсе не таково.

Всё это выглядит предельно жалко и беспомощно – особенно после цензурного шабаша с «вычищением» Трампа и «трампизма» из всех социальных сетей и платформ: теперь вряд ли кто-то сомневается, что таки да, «эти могут». Ужимки в стиле «мы не такие» после недавнего буквального растаптывания своих противников никого обмануть не могут. Можно быть стопроцентно уверенными, что Беллер просто ненароком выболтал то, к чему давным-давно привык на работе — когда постоянно находишься исключительно в «своей атмосфере», то привыкаешь только к её логике и начинаешь считать саму собой разумеющейся, а всех остальных — автоматически согласными с ней. Так что откровенность юриста PBS просто отлично демонстрирует, насколько далеко всё зашло в промывании мозгов у членов демократической секты. Типичный случай: «Ну да, а что тут такого?».

Вот и делайте выводы, дорогие друзья: какие ценности и принципы теперь транслируются из «сияющего града на холме» тем, кто подрывает Россию на американские деньги. Это, знаете ли, раньше, в прежние времена можно было надеяться, что «Прекрасную Россию будущего» ждёт «всего лишь» новый виток дикого капитализма, обнуление социальных гарантий и голодные смерти миллионов неудачников, «не вписавшихся в рынок», старики на помойках и бандиты на джипах. Нынче всё куда серьёзнее — новый тренд предполагает, что так просто «эта страна» не отделается. Если уж к своим гражданам, в метрополии, руководство иноагентов теперь относится как к щепкам и лагерной пыли, то что будет с «оккупированным населением» в колониях?!..

Без шуток: это видео надо рассматривать как предельно серьёзный знак того, что общественная и политическая опасность от агентов американского влияния в России теперь увеличивается в разы. В самом прямом смысле, все эти гозманы и шендеровичи теперь могут рассматриваться как поборники репрессий, террора и геноцида.

Григорий Игнатов, ИА Журналистская правда