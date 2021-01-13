Условно говоря, если кто-то писал годами, нарабатывал себе аудиторию, креативил, вкладывал жар души, написал гору ценных (по его мнению) авторских текстов на одном из таких ресурсов, а потом что-то не так (с точки зрения платформы) сказал про украинцев, негров, геев, лесбиянок, Трампа или Байдена, то его аккаунт могут просто удалить, снести навсегда, со всем контентом. И всё «нажитое непосильным трудом» канет куда-то в архивы Facebook, свои тексты нельзя будет вернуть.

«Контент, который пользователи размещают на этих платформах, по этим пользовательским соглашениям, и Facebook, и остальные платформы считают своей собственностью, объектом, которым они могут по своему усмотрению распоряжаться. Это довольно грубо противоречит нашему авторскому праву.

Другая – отсутствие приватности. «Мессенджер создаёт у своего пользователя иллюзию приватности, но все написанное в нем можно априори считать публичным, ваш контент видят многие наблюдатели», – говорил Ашманов в комментарии для Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

А это противоречит неимущественному праву автора распоряжаться своими текстами, ставить своё имя на них, разрешать или запрещать использование. Уверенность владельцев социальной сети, что авторский контент пользователя – это их контент, является грубым нарушением прав пользователей. Это как если бы принтер или шариковая ручка вообразили себя хозяевами вашего текста – и начали вам приказывать что писать, а что – нет.

Это происходит последние 20 лет. И пользователь, который нажимает галочку «я согласен» – этого не осознаёт.

Кроме этого, пользовательские соглашения ИТ-платформ – и Facebook, и Apple, и Google, и Twitter и остальных – уже много-много лет устроены таким образом, что они разрешают этим платформам собирать пользовательские данные и передавать их третьим сторонам. Обычно эти третьи стороны называются в соглашении «партнёрами» компании.

На самом деле, это разрешение платформы, выданное, по сути, самой себе продавать данные коммерческим партнёрам. Кроме того, в соглашении обычно указано, что персональные данные пользователя могут быть выданы по запросу государственных органов. Под этими органами подразумеваются органы той страны, к чьей юрисдикции эти платформы себя относят. А именно – США.

Турки, по-моему, делают всё правильно. Они идут по юридическому пути.

Какие есть пути борьбы со всемирными цифровыми платформами, которые ставят себя выше государств? Условно говоря, их два: юридическо-финансовый и технический.

Первый подразумевает предписания социальной платформы от властей или судов данной страны – требования удалить плохой контент или прекратить передачу персональных данных, а также судебные штрафы на крупные суммы за неисполнение предписаний или допущенные утечки данных.

А второй, технический путь – замедление или блокировка ресурса, пока владельцы не придут в разум и не начнут исполнять законы той страны, где они работают.

Европейцы, например, не блокируют американские платформы и поисковики. Они этого не делают по той простой причине, что у них нет замены для ключевых сервисов, у них нет другой социальной сети, хоть сколько-нибудь популярной, кроме Facebook. У них нет никакого поисковика, кроме Google и, может быть, Bing, который тоже американский.

Им заменять не на что, поэтому они наказывают штрафами, но штрафы эти оборотные – в миллиарды евро, они чувствительны для этих платформ.

Но поскольку они все в одном конусе подчинения Вашингтону и в едином идеологическом поле, то они как-то договариваются.

Турки тоже пошли по юридическому пути, приостановили действие пользовательского соглашения. Это тоже правильный ход.

Но правильнее всего, по моему мнению, было бы сделать единое, обязательное для всех пользовательское соглашение, утверждённое нашим государством. Оно должно быть у каждого, кто хочет здесь заниматься массовым медийным сервисом. То есть единое пользовательское соглашение, которое единым способом трактует права пользователей и их защиту их персональных данных. А также условия по цензуре, блокировке и так далее.

Это было бы правильно, и у нас даже были такие разговоры. Я в них участвовал, когда работала Рабочая группа по Интернет-экономики – что потом преобразовалось в нацпроект «Цифровая экономика». Там шла речь о том, чтобы выработать единое пользовательское соглашение (с вариантами) и предписать именно его предъявлять при регистрации пользователям соцсетей, поисковиков и т.п., но как-то в итоге от этой идеи отказались.

Но нас ещё ждёт довольно серьёзная борьба с этими цифровыми платформами, потому что кроме того, что они ощущают себя всемогущими с их гигантскими деньгами и аудиториями, у них также есть правительство США, которое стоит над ними и через своих кураторов в составе топ-менеджмента или совета директоров по звонку может приказать блокировать кого угодно.

Как приказала заблокировать президента США либеральная властная группировка вокруг Клинтон, Байдена и других».

И.С. Ашманов

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