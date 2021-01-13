Байден собирает Четвертый рейх из числа извращенцев и «обиженных Путиным»
Как стало известно, после инаугурации Джо Байден намерен назначить на пост директора ЦРУ бывшего посла в России, а ныне главу Фонда Карнеги Уильяма Бернса, который известен как верный пес Хилари Клинтон.
Таким образом, почти все, кто устраивал войны и перевороты на постсоветском пространстве при Обаме, вернулись во власть. И России придется готовиться к попыткам дестабилизации по соседству и у себя дома уже в этом году.
Жалкие надежды «наших» политиков договориться с новыми властями в Вашингтоне продолжают таять на глазах. Как чуть ли не официально уже сообщили в Белом Доме, Джо Байден намерен назначить на пост директора ЦРУ не кого иного, как бывшего посла США в России, а ныне главу Фонда Карнеги Уильяма Бернса.
Этот деятель работал послом США в России с 2005 по 2008 год, очень тепло отзывался о Медведеве и его команде молодых министров, из которых один сидит за попытку вывода средств за границу, а второй уже два года «лечится» в Италии. А вот Путина он не переносит на дух, независимо от его переобуваний в полете и цифровой трансформации вместе с ковидо- и вакцинобесием.
В колонке для The Atlantic в марте 2019 года Бернс показал, что сильно обижен на Путина за отказ идти по ельцинскому пути. С точки зрения Бернса, Путин намеренно опаздывал на встречу с ним и Кондолизой Райс, чтобы «унизить и вывести из равновесия». Тогда говорить предстояло о Михаиле Саакашвили, развязавшем войну.
Таким образом, почти все, кто устраивал войны и перевороты на постсоветском пространстве при Обаме, вернулись во власть. И России придется готовиться к попыткам дестабилизации по соседству и у себя дома уже в этом году.
Жалкие надежды «наших» политиков договориться с новыми властями в Вашингтоне продолжают таять на глазах. Как чуть ли не официально уже сообщили в Белом Доме, Джо Байден намерен назначить на пост директора ЦРУ не кого иного, как бывшего посла США в России, а ныне главу Фонда Карнеги Уильяма Бернса.
Этот деятель работал послом США в России с 2005 по 2008 год, очень тепло отзывался о Медведеве и его команде молодых министров, из которых один сидит за попытку вывода средств за границу, а второй уже два года «лечится» в Италии. А вот Путина он не переносит на дух, независимо от его переобуваний в полете и цифровой трансформации вместе с ковидо- и вакцинобесием.
В колонке для The Atlantic в марте 2019 года Бернс показал, что сильно обижен на Путина за отказ идти по ельцинскому пути. С точки зрения Бернса, Путин намеренно опаздывал на встречу с ним и Кондолизой Райс, чтобы «унизить и вывести из равновесия». Тогда говорить предстояло о Михаиле Саакашвили, развязавшем войну.
Но, как считает Бернс, Саакашвили — образец в политике, который показал, что не будет подчиняться Путину… В перевернутом мире Бернса есть и такой тезис: «Пугающая аура Путина складывается из сдержанных манер, поставленного голоса и пристального взгляда. Но когда он хочет доказать свою точку зрения, то становится куда более оживленным: глаза начинают сверкать, а голос повышается». Наконец, Бернс настаивал, что тогда в ходе встречи Путина и Райс произошла «перепалка у камина», где «Путин продолжал давить».
В той же самой статье Бернс открыто заявил, что США будут сотрудничать с Россией только без Путина. «Президент Билл Клинтон изо всех сил старался воспользоваться состоянием России, однако его действия по расширению НАТО на восток усилило российское недовольство. Когда я в начале 1996 года покинул Москву после первой командировки, я переживал, что Россия может возродиться, кипя от обид и неуверенности.
Однако я не мог предположить, что это произойдет так быстро, и что малоизвестный чиновник Владимир Путин станет воплощением этого своеобразного сочетания русских качеств…
Трамп, по-видимому, не осознает, что сотрудничать с такими противниками, как Путин, — неправильная цель для дипломатии, направленной на продвижение собственных интересов.
Налаживание отношений с Россией займет много времени, учитывая довольно скромные возможности. Чтобы наладить отношения между двумя соперничающими великими державами, требуется тактичная дипломатия — балансирование между миром и войной с демонстрацией всех возможностей; создание рычагов воздействия; поиск общих интересов и отступление, когда их нет. Отношения с Россией переживут еще много сложностей, прежде чем станут проще.
Мы должны пройти этот путь без лишних иллюзий, помня об интересах и чувствах России, не пренебрегая собственными ценностями и сохраняя уверенность в собственных силах. Мы не должны уступать Путину или же отказываться от надежды увидеть Россию без него», — писал Бернс.
Так что тут даже к бабке не надо ходить, дабы понять, на что будут направлены усилия нового главы ЦРУ. Чем грозит России назначение Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ, рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Эксперт подчеркнул, что русофобская политика направлена на смену режима, поэтому попытки государственного переворота в России будут возникать на протяжении всего 2021 года.
Также специалист отметил, что с назначением Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ, связи США с Алексеем Навальным и иными иноагентами будут расширяться. Поэтому у российских оппозиционеров «также неожиданно будут появляться деньги на широчайшую антироссийскую и русофобскую деятельность».
И вот тут как раз тот случай, когда к нашим экспертам стоит прислушаться. Мало того, что работавший в Москве в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах дипломат и, судя по всему, еще и шпион открыто рассказывает о своих связях с либералами-гайдаровцами, дальневосточной мафией и другими представителями элиты, то есть имеет открытое влияние на людей в кабинетах, так еще и целый ряд факторов сходятся в этом году.
Самым основным фактором можно смело назвать катастрофическое падение рейтинга верховной власти благодаря ее поддержке оцифровки и партии коронавируса. Добавим сюда предстоящие выборы в Госдуму, к которым обязательно подготовят протесты, и хорошо, если они будут необоснованными, ибо слишком многим у нас ныне хочется повторить «американское шоу» с вталкиванием на трон тушки Байдена.
Повторить-то хочется, вот только Запад на примере Трампа четко дал понять, что «тут вам не здесь» и такое вытворять можно только им и их слугам. Остальные быстро записываются во «враги народа». Сыграет свое и экономика. Уже не секрет, что как минимум в первой половине года, а скорее всего, и во второй продолжится падение доходов населения.
Добавим к этому рекордную закредитованность населения, которая приведет к неспособности большинства эти кредиты обслуживать. О 2021 как вероятном годе «кредитного майдана» говорили еще в 2016. С тех пор ситуация только усугубилась.
Добавим санкции и дестабилизацию по границам страны, а также работу иностранной резидентуры с местными боевиками и сепаратистами в регионах и получим весь гремучий коктейль. Притом Бернс тут будет играть даже не ведущую роль. Ранее Бернса прочили на пост госсекретаря, который в итоге предложили Энтони Блинкену, за которым тянется повесть самого фанатичного приверженца так называемых гуманитарных интервенций: он занимал ответственные должности поддерживал все военные авантюры США последние 20 лет.
Кроме них, издание Politico 5 января сообщило, что бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии наша «любимая» Виктория «печенька» Нуланд может занять должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.
Еще одна интересная дама — Эврил Хейнс — в молодые годы держала с мужем в Балтиморе литературное кафе и регулярно устраивала там «эротические чтения», чтобы дать людям возможность «заняться сексом, не занимаясь сексом».
Теперь, если Джозеф Байден станет новым хозяином Белого дома, она возглавит Национальную разведку США. Помимо чтения порнушки, нынешний директор национальной разведки является соавтором так называемой «политики дронов» — направленных атак по всему миру с помощью БПЛА, следствием реализации которых уже множество гражданских жертв (вспомним хотя бы карабахский конфликт: наибольший урон армянской стороне нанесли именно турецкие беспилотники).
Мало того, есть все основания ожидать расширение использования БПЛА для политических убийств, в т.ч. и на территории России — тем более что «наши» власти со своей цифровизацией сами передали и продолжают сдавать противнику всю информацию о госслужащих, руководителей патриотических организаций и прочих гражданах России.
Журнал «The Newsweek» в 2013 г. написал, что именно извращенка Хейнс с 2011 г. выдавала постановления на «легальные» убийства.
На место отмороженного Болтона придет не менее отмороженный Джейк Салливан — новый советник по национальной безопасности. И он принадлежит к стае ястребов, который, будучи в команде Хилари Клинтон, поддерживал агрессию США и их вассалов против Ливии и Сирии. Добавим сюда кучу феминисток, педерастов и лесбиянок, которые в принципе терпеть не могут Россию, — и картина станет полной.
В общем, компания у Байдена подбирается соответствующая, которая даже не считает нужным скрывать, против кого они будут «дружить» после того, как разделаются с трампистами. То есть с их стороны расклад становится ясен.
Теперь понять бы, чем ответит российская власть (если она у нас, конечно, есть), кроме попытки хоть чучелом, хоть тушкой влезть во «всемирную перезагрузку» с ее цифровизациями и безграничной властью неоконов. «С учетом возможного возвращение в Госдеп Виктории Нуланд, мы понимаем, что ждет нас время весьма непростое.
Особенно потому что мы теперь совершенно точно знаем, как поведут себя Google, Apple и прочие американские компании, контролирующие соцсети и хостинги. И я повторю свой обычный вопрос: чем ответим? Мы реально готовы к тому, что против нас будут играть отличная команда. При всех внутренних проблемах, американцы своего не упустят.
Мы какими ресурсами и мозговыми центрами располагаем? Тут же не стоит вопрос "Кто победит?". Вопрос стоит "Кто выживет?"», — подводит итог назначениям в Белом Доме известный публицист Андрей Медведев.
И он полностью прав: время готовности уже прошло, теперь либо Россия будет отвечать, отбивая удары снаружи и внутри, либо Путин пойдет за Трампом следующим. Слишком уж много там собралось обиженных им, начиная, собственно, с самого Байдена.
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Мне ,тетке ,потребовался год ,прежде чем принять версию с пандемией ,которая меня успокоила:
-Ковид есть ,икусственный ,чиновники высшие знали и готовились
-как всегда Путин под прикрытием Ковида сделал и влил гигантские деньги на переоборудование,строительство новых больниц,отрепитировал с армией,администрацией городов возможности при нападении более опасным биоружием
-издал Указ о действиях всех структур при вносе и распространении биооружия ,тем самым подчеркнул и показал Им ,что он знает -как,откуда ,зачем и все фантазии Джонсона -это для пипла их,но и нашим многим тоже
-отрепитированы также методы помощи социально незащищенным-удаленка,соцпакет,медпомощь на дому
-пожертвовал только шоубизнесом,обслугой всякой с фитнесами,остальным серьезным -авиа и др.тр-т помогал
-да, крали ,как всегда ,пытались отследить
-спуск Пирамиды боезнен для всех,значит пока договорились значимые страны (РФ там)спускать потиху ,жертвуя конечно кем то,но доверия меж ними нет и не будет ,все враги
-вакцинироваться или нет -личное дело, лучше своей, чем врагов,в медицине конечно бардак,нужны усилия ,капитал не заинтересован -это дело государства-раз оно социальное .капитал строит для богатых-бизнес.
Весьма близко, мадам! Единственное, сложный для понимания момент, – вакцинироваться или нет. Не факт, что российская вакцина лучше, чем вражеская, хотя бы поэтому (извините, опять прокламация) https://mmanificarum.blogspot.com/2020/09/blog-post_1.html. Плюс куча всего ПРОТИВ вакцинаций. Но это вопрос настолько важен для жыдосаксов, что тут они ни на какие компромиссы не идут и жёстко банят ВСЁ, что ПРОТИВ, вплоть до ассасинаций. И именно это наводит на мысль, что вакцинироваться не нужно ни в коем случае. К тому же, никакой нужды вакцинироваться нет и никогда не было, просто люди об этом стали забывать.
Чужакам нужно пастись с чужими женами на территории без мыслей нужна ли вакцина.
Каждому Путин даст материнский капитал.