В колонке для The Atlantic в марте 2019 года Бернс показал, что сильно обижен на Путина за отказ идти по ельцинскому пути. С точки зрения Бернса, Путин намеренно опаздывал на встречу с ним и Кондолизой Райс, чтобы «унизить и вывести из равновесия». Тогда говорить предстояло о Михаиле Саакашвили, развязавшем войну.

Жалкие надежды «наших» политиков договориться с новыми властями в Вашингтоне продолжают таять на глазах. Как чуть ли не официально уже сообщили в Белом Доме, Джо Байден намерен назначить на пост директора ЦРУ не кого иного, как бывшего посла США в России, а ныне главу Фонда Карнеги Уильяма Бернса. Этот деятель работал послом США в России с 2005 по 2008 год, очень тепло отзывался о Медведеве и его команде молодых министров, из которых один сидит за попытку вывода средств за границу, а второй уже два года «лечится» в Италии. А вот Путина он не переносит на дух, независимо от его переобуваний в полете и цифровой трансформации вместе с ковидо- и вакцинобесием.

Но, как считает Бернс, Саакашвили — образец в политике, который показал, что не будет подчиняться Путину… В перевернутом мире Бернса есть и такой тезис:

Наконец, Бернс настаивал, что тогда в ходе встречи Путина и Райс произошла «перепалка у камина»,

В той же самой статье Бернс открыто заявил, что США будут сотрудничать с Россией только без Путина.

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Так что тут даже к бабке не надо ходить, дабы понять, на что будут направлены усилия нового главы ЦРУ. Чем грозит России назначение Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ, рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Эксперт подчеркнул, что русофобская политика направлена на смену режима, поэтому попытки государственного переворота в России будут возникать на протяжении всего 2021 года.



Также специалист отметил, что с назначением Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ, связи США с Алексеем Навальным и иными иноагентами будут расширяться. Поэтому у российских оппозиционеров

И вот тут как раз тот случай, когда к нашим экспертам стоит прислушаться. Мало того, что работавший в Москве в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах дипломат и, судя по всему, еще и шпион открыто рассказывает о своих связях с либералами-гайдаровцами, дальневосточной мафией и другими представителями элиты, то есть имеет открытое влияние на людей в кабинетах, так еще и целый ряд факторов сходятся в этом году.

Самым основным фактором можно смело назвать катастрофическое падение рейтинга верховной власти благодаря ее поддержке оцифровки и партии коронавируса. Добавим сюда предстоящие выборы в Госдуму, к которым обязательно подготовят протесты, и хорошо, если они будут необоснованными, ибо слишком многим у нас ныне хочется повторить «американское шоу» с вталкиванием на трон тушки Байдена.



Повторить-то хочется, вот только Запад на примере Трампа четко дал понять, что «тут вам не здесь» и такое вытворять можно только им и их слугам. Остальные быстро записываются во «враги народа». Сыграет свое и экономика. Уже не секрет, что как минимум в первой половине года, а скорее всего, и во второй продолжится падение доходов населения.



Добавим к этому рекордную закредитованность населения, которая приведет к неспособности большинства эти кредиты обслуживать. О 2021 как вероятном годе «кредитного майдана» говорили еще в 2016. С тех пор ситуация только усугубилась.

Добавим санкции и дестабилизацию по границам страны, а также работу иностранной резидентуры с местными боевиками и сепаратистами в регионах и получим весь гремучий коктейль. Притом Бернс тут будет играть даже не ведущую роль. Ранее Бернса прочили на пост госсекретаря, который в итоге предложили Энтони Блинкену, за которым тянется повесть самого фанатичного приверженца так называемых гуманитарных интервенций: он занимал ответственные должности поддерживал все военные авантюры США последние 20 лет.

Кроме них, издание Politico 5 января сообщило, что бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии наша «любимая» Виктория «печенька» Нуланд может занять должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.



Еще одна интересная дама — Эврил Хейнс — в молодые годы держала с мужем в Балтиморе литературное кафе и регулярно устраивала там «эротические чтения», чтобы дать людям возможность «заняться сексом, не занимаясь сексом».



Теперь, если Джозеф Байден станет новым хозяином Белого дома, она возглавит Национальную разведку США. Помимо чтения порнушки, нынешний директор национальной разведки является соавтором так называемой «политики дронов» — направленных атак по всему миру с помощью БПЛА, следствием реализации которых уже множество гражданских жертв (вспомним хотя бы карабахский конфликт: наибольший урон армянской стороне нанесли именно турецкие беспилотники).



Мало того, есть все основания ожидать расширение использования БПЛА для политических убийств, в т.ч. и на территории России — тем более что «наши» власти со своей цифровизацией сами передали и продолжают сдавать противнику всю информацию о госслужащих, руководителей патриотических

Журнал «The Newsweek» в 2013 г. написал, что именно извращенка Хейнс с 2011 г. выдавала постановления на «легальные» убийства.

На место отмороженного Болтона придет не менее отмороженный Джейк Салливан — новый советник по национальной безопасности. И он принадлежит к стае ястребов, который, будучи в команде Хилари Клинтон, поддерживал агрессию США и их вассалов против Ливии и Сирии. Добавим сюда кучу феминисток, педерастов и лесбиянок, которые в принципе терпеть не могут Россию, — и картина станет полной.

В общем, компания у Байдена подбирается соответствующая, которая даже не считает нужным скрывать, против кого они будут «дружить» после того, как разделаются с трампистами. То есть с их стороны расклад становится ясен.



Теперь понять бы, чем ответит российская власть (если она у нас, конечно, есть), кроме попытки хоть чучелом, хоть тушкой влезть во «всемирную перезагрузку» с ее цифровизациями и безграничной властью неоконов.

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И он полностью прав: время готовности уже прошло, теперь либо Россия будет отвечать, отбивая удары снаружи и внутри, либо Путин пойдет за Трампом следующим. Слишком уж много там собралось обиженных им, начиная, собственно, с самого Байдена.