Главная » Аналитика, Экономика

Россия сократила высокотехнологичный экспорт на 20%

65 1

Невыполнимый «майский указ». Россия сократила высокотехнологичный экспорт на 20%

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу увеличить несырьевой неэнергетический экспорт до 255 млрд долларов к 2024 году. Рост технологического экспорта прописан в «майских указах» главы государства, принятых еще в 2012 году, когда Путин в очередной раз занял пост президента. Однако по итогам 2020 года высокотехнологический экспорт страны составит 155 млрд долларов и сократится в денежном выражении примерно на 20%, прогнозируют эксперты Института  РАНХиГС.

Несырьевой экспорт не растет, но сокращается

 
  • Эксперты  РАНХиГС подготовили доклад о предварительных итогах внешней торговли России в 2020 году. Согласно их подсчетам, за январь – сентябрь 2020 года объемы несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России составили 108,6 млрд долларов.
  • Цифра соответствует тому, что было в 2019 году, за одним «но» – поддержать несырьевой экспорт на прежнем уровне помогла продажа золота, которая не относится к сырью. За 9 месяцев Россия продала золота на 12,5 млрд долларов. Они и помогли отобразить в статистики прежнее значение.
  • В действительности же высокотехнологичный экспорт из России в 2020 году сократился предварительно на 8%. Так, например, продукция российского машиностроения – оборудование и транспортные средства – потеряла 17% экспорта в физическом выражении, а в денежном – 20%.
  • Из статистики следует, что машиностроение принесло стране 12,5 млрд долларов экспортных доходов – ровно столько же, сколько и золото, для добычи которого не требуется высоких технологий. Всего же на машиностроение пришлось 5% экспорта России.
  • Снижался экспорт и секретных групп товаров – на 17%. По этой статье проходит оружие, на котором Россия заработала в 2,5 раза меньше, чем на золоте – 5 млрд долларов. Это на 1 млрд меньше, чем в 2019 году.
  • По итогам 2020 года экспорт ННЭ может составить 155 млрд долларов. Он останется на уровне прошлого года, но проблема заключается в другом – президент поручил к 2024 году увеличить высокотехнологичный экспорт в 1,7 раза, до 255 млрд долларов
  • В 2012 уже поручал . Но высокотехнологичный экспорт за 8-мь лет только уменьшился . Что изменилось в стране и экономической политике нынешней системы власти , чтобы вдруг всё поменялось ? 

 

Источник: https://kapital-rus.ru/articles/article/nevypolnimyi_maiskii_ukaz_rossiya_sokratila_vysokotehnologichnyi_eksport_na/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
У РОССИИ ШАНСОВ НЕТ? Видео
Население России: шокирующая статистика
Главный итог деятельности Правительства – возобновившееся вымирание России
Сравнение промышленности РСФСР и современной России
Русские эмигранты выбирают мир без России
Новости России и Крыма. Сегодня 4 января 2015
Ответ Президента Путина мистеру Трампу на санкции применяемые против России
Выступление Министра Вероники Скворцовой на заседании итоговой коллегии Минздрава России
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru