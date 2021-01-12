Прибавку к зарплате в РФ гарантируют не «объем знаний» и не «трудовые подвиги», а какие-то другие качества.

Каждый раз, когда россияне уходят на новогодние каникулы, начальники любят порассуждать, что неплохо бы людям работать больше. На самом деле работаем мы много, а вот зарабатываем мало.

Вопреки представлению о россиянах, как о любителях отдыха и праздников, работаем мы много. Даже очень — 1972 часа в год. Больше, чем в России, вкалывают только в Мексике (2148 часов), Коста–Рике (2121 час), Южной Корее (1993 часа). И даже американцы, в пересчете «на часы», работают в год 1786 часов — на 3 «рабочих недели» меньше, чем русские. В среднем же продолжительность рабочего года в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составляет 1734 часа.

По подсчетам российских экспертов по хедхантингу, больше чем половине «младших специалистов» не хватает времени на личную жизнь — все свободное время съедает работа. Может быть, недостаток личной жизни компенсируется профессиональными успехами? Не похоже. Та же самая работа не дает времени на «профессиональное саморазвитие» примерно половине потенциальных карьеристов. Крутятся как белки в колесе — и все.

Дальше будет хуже, подсказывает Всемирный банк, оценивший доходность инвестиций в образование в России. Под параметром «return to education» подразумевается зависимость между количеством лет обучения и заработком: показатель индивидуальной отдачи от образования означает рост заработка за каждый дополнительный год образования. В России «личная отдача от образования» росла в 1990-е, достигнув пика к началу 2000-х — более 9%, и с тех пор неуклонно снижается — до 5,4% в 2018 г Это почти вдвое ниже среднемирового значения.

Другими словами, можно учиться или не учиться — дело ваше — но экономику не обманешь. Прибавку к зарплате в РФ гарантируют не «объем знаний» и не «трудовые подвиги», а какие-то другие качества. И это при том, что население России в целом высоко образовано: образование не выше среднего имеют только 14% взрослых, остальные примерно поровну делятся на получивших профессиональное (45%), и высшее (41%) образование. Но «в среднем» рост образовательного уровня индивида зарплату повышает плохо. Значит, дело не в знаниях?

Может быть, нужно наращивать объем трудовых усилий, забыв про Маркса с его свободным временем? Полвека назад социологи из Стэнфордского университета сообщили, что вроде бы нашли доказательство поговорки «терпение и труд все перетрут». Исследование заключалось вот в чем — детям предлагали выбор — получить пирожное сейчас или два пирожных через пятнадцать минут. А потом исследователи много лет следили за достижениями участников эксперимента. Оказалось, что те, кто был готов отказаться от вознаграждения «сейчас», ради его увеличения «в будущем», оказывался более успешен в жизни. Лучший университет, лучший брак, лучшая карьера. Все лучше, чем у того, кто хотел получить одно пирожное, но сразу.

Вывод очевиден — «без труда не вытащишь и рыбку из пруда».

А три года назад те же ученые из Стэнфорда сказали, что установили действительную причину жизненного успеха «терпеливых детей».

Все, кто был готов подождать ради удвоения будущего результата, были выходцами богатых семей.

Сладостями их было не удивить, подумаешь, пирожное. А вот бедные дети хватались за лакомство сразу. Поскольку думали, что другого шанса может и не быть.

Все правильно, объяснял профессор Юрий Аммосов, первым рассказавший российским читателям обе эти истории одновременно. И те и другие дети поступали рационально. Просто «цена времени» у бедного и богатого разная. Бедный не может позволить себе ждать будущего.

Поэтому разговоры о необходимости работать, учиться, трудиться и надеяться, что твои профессиональные достижения будут признаны — не имеют смысла. Если верхушка общества заинтересована в росте вашего благосостояния — вы будете богатеть, даже работая по 29 часов в неделю, как в Нидерландах. Если нет — работайте хоть шестнадцать часов в день — результата не будет. Как говорит вторая часть пословицы про труд и рыбку, «без пруда — не вытащишь рыбку и с трудом».

А работаем мы на самом деле не только много, но и неплохо.

По оценке Всемирного банка, 20% богатства России приходится на природный капитал, 33% — на произведенный, 1% — на чистые иностранные активы, максимальная же доля, 46%, — на человеческий капитал. Он же обеспечил и максимальный вклад в прирост объема богатства на душу населения за 2000–2017 гг.: 47% (тогда как природный капитал — 15,5%.) Совокупное богатство за этот период выросло на 73% до 1306000 млрд руб. (в постоянных ценах 2017 г.).

То есть богатство России приросло не столько нефтью, сколько вашим трудом. А вот как вышло, что плоды вашего труда вам не достались — об этом вам лучше поговорить с вашим правительством ..