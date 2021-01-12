Потопление пакистанского фрегата “Бабур”
В рамках военно-морских учений, пакистанский флот потопил собственный списанный фрегат класса "Амазон" британской постройки 70х годов водоизмещением чуть менее 3500 тонн. В 1993 году фрегат был выведен из состава британского флота и продан Пакистану, где служил под названием "Бабур". В декабре 2014-го года "Амазон/Бабур" списали. Ну а в 2021-м году пришел ему конец.
В северной части Аравийского моря фрегат получил попадание торпеды (по другим заявлениям, противокорабельной ракеты ";Экзосет"), после чего разломился пополам и затонул.
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