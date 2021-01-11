Человечество подошло в своем развитии к крайне опасной черте. Появление индустриального способа производства коренным образом изменило социальную структуру общества. Произошла урбанизация, на смену патриархальной семье пришла нуклеарная семья, появилась возможность выживания индивида вне семьи и общины, исчезла постоянная угроза голода (это произошло не во всех регионах планеты, но речь идет о странах полностью перешедших на индустриальный способ производства). Между тем благополучие вызванное ростом производительных сил вполне может стать причиной гибели человечества.

Своеобразным предупреждением о подобном исходе послужил известный эксперимент «Вселенная-25», который провел американский ученый-этолог Джон Кэлхун в 1972 году. Была создана камера, где поддерживалась постоянная комфортная для мышей температура, присутствовала в изобилии еда и вода, созданы многочисленные гнезда для самок. После помещения внутрь камеры четырех пар здоровых мышей началось их ускоренное размножение. В ходе этого первого периода численность мышей быстро достигла максимума около 600 особей.

Как только это произошло, то у мышиной колонии начались значительные психологические проблемы. Появилась категория «отверженных», которая состояла из молодых особей, не нашедших для себя социальной роли в мышиной иерархии. Проблема отсутствия подходящих социальных ролей была вызвана тем, что в идеальных условиях мыши жили долго и стареющие мыши не освобождали места в иерархии для молодых грызунов. После изгнания самцы ломались психологически, не желали защищать своих беременных самок и исполнять любые социальные роли. Самки в свою очередь из-за пассивности самцов сами стали проявлять агрессию. При этом многие самки становились агрессивными отшельниками и отказывались от размножения. В результате рождаемость значительно упала.

Затем начался последний этап существования колонии — фаза смерти, как ее назвал Джон Кэлхун. Символом этой стадии стало появление новой категории мышей, получившей название «красивые». К ним относили самцов, демонстрирующих нехарактерное для вида поведение, отказывающихся драться и бороться за самок и территорию, не проявляющих никакого желания спариваться, склонных к пассивному стилю жизни. «Красивые» только ели, пили, спали и очищали свою шкурку, избегая конфликтов и выполнения любых социальных функций. Среди последней волны рождений в баке «красивые» и самки-одиночки, отказывающиеся размножаться и убегающие в верхние гнезда бака, стали большинством. Вымирающие мыши практиковали гомосексуализм, девиантное и агрессивное поведение в условиях избытка пищи. Мыши стремительно вымирали, на 1780 день после начала эксперимента умер последний обитатель колонии.

Подобный исход эксперимента вовсе не был случайным явлением, так как ученый многократно повторял его. Сам ученый считал причиной гибели мышей перенаселенность, которая приводила к духовной, а затем физической смерти колонии.

Если приложить данные эксперимента к современному обществу, то откроется довольно зловещая картина. Фактически человечество идет по пути «Вселенной-25». Роль контейнеров в человеческом обществе играют города, где в условиях индустриального способа производства сосредоточена большая часть населения стран. Причем чем выше уровень урбанизации, тем ниже оказывается рождаемость и серьезнее психологические проблемы данного общества.

В РФ уровень городского населения 74,4% (2018 г.) от населения, рождаемость составляет 1,58 ребенка на 1 женщину (2018 г.) при необходимом уровне воспроизводства населения 2,13 ребенка на 1 женщину. В Японии уровень урбанизации один из самых высоких в мире 91,6% (2018 г.), соответственно уровень рождаемости один из самых низких в мире – 1,4 (2015 г.) на одну женщину. В Германии уровень урбанизации – 77,3% (2018 г.), рождаемость – 1,44 (2015 г.). Во Франции и США, несмотря на высокий уровень урбанизации 80,4% (2018 г.) и 82,3% (2018 г.) рождаемость чуть выше 2,08 (2015 г.) и 1,87 (2015 г.) за счет привлечения мигрантов из более слаборазвитых стран, но и в их случае уровень рождаемости не обеспечивает воспроизводство населения.

Напротив, в странах с низкой урбанизацией наблюдается высокая рождаемость. В Нигере уровень урбанизации 16,4% (2018 г.), коэффициент рождаемости составляет 6,76 (2015 г.) на 1 женщину. В Афганистане городское население составляет 25,5% (2018 г.), рождаемость – 5,33 (2015 г.). В Филиппинах уровень урбанизации – 46,9% (2018 г.), рождаемость – 3,09 (2015 г.).

Очень часто многие публицисты, указывая на падение рождаемости в Европе, приводят пример мусульманские страны, где будто бы за счет высокой роли религии в обществе и особой духовности рождаемость будет сохраняться высокой. Между тем развитие мусульманских обществ показывает, что данное утверждение не соответствует действительности. В тех мусульманских странах, где урбанизация была завершена, рождаемость также падает ниже уровня воспроизводства. В Турции городское население достигло 75,1% (2018 г.), рождаемость упала до 2,05 (2015 г.). В Иране городское население достигло 74,9% (2018 г.), а рождаемость упала до 1,83 (2015 г.). Эти данные показывают, что мусульманские страны идут по стопам развитых индустриальных стран и рождаемость в них также падает.

Особенно наглядно зависимость рождаемости от урбанизации демонстрирует пример Китая и Индии. В Китае за счет индустриализации и урбанизации уже произошел так называемый «демографический переход». Уровень городского населения в Китае достиг 60,6% (2018 г.), а рождаемость упала до 1,6 (2015 г.) В Индии уровень урбанизации составил пока 34% (2018 г.) и за счет этого рождаемость держится на уровне 2,48 (2015 г.).

Все эти данные показывают, что существует прямая связь между уровнем рождаемости и урбанизацией. Как только городское население достигает 60-70%, то происходит спад рождаемости до уровня ниже воспроизводства населения, то есть начинается процесс вымирания народов перешедших на индустриальную ступень развития экономики.

Не менее ярким симптомом движения человечества по пути «Вселенной-25» является нарастание психологических проблем среди горожан (особенно на Западе, который первый вступил в индустриальную эпоху и там негативные процессы наиболее заметны). Как и в эксперименте возрастает агрессивность женщин, что выражается в распространении феминизма и отказа женщин от своей главной биологической задачи в виде рождения и воспитания детей.

Возникают слои населения, которые отказываются от социальной жизни или рождения детей: чайлдфри (Запад), сампхо (Ю. Корея), хикикомори (Япония), травоядные мужчины (Япония), клубничное поколение (Тайвань). По своему поведению такие люди соответствуют категории мышей «красивые». Они стремятся жить лишь для себя, отказываясь от создания семьи и рождения детей. Также резко увеличился слой людей с различными расстройствами полового поведения (ЛГБТ), что ускоряет процесс деградации индустриальных обществ.

Эти изменения среди народов прошедших индустриальную трансформацию и урбанизацию свидетельствуют о запуске биологического механизма вырождения, как и в случае «Вселенной-25». Этот механизм вырождения носит очень древний характер, так как действует одинаково на всех животных от людей до мышей. Его предназначением является сокращение численности популяции до уровня, который не грозит истощением необходимых для жизни популяции ресурсов. К сожалению, как всякий вшитый биологический инстинкт данный механизм включается в качестве ответа на определенный раздражитель в виде критического скопления особей популяции. Поэтому переход к индустриальному способу производства, который потребовал сосредоточения людей в городах вызвал запуск механизма сокращения популяции.

Реакция на подобное вырождение оказалась разной в силу культурных установок свойственным тем или иным народам. В англосаксонских странах элита в собственных эгоистических интересах сохранения господства над населением стала не только потворствовать деградации, но и буквально навязывать населению различные половые извращения. При этом в континентальных европейских странах пропаганда половых извращений причудливо сочетается с политикой предоставления пособий для стимулирования рождаемости. В тех странах, где культурные установки носят более жесткий характер, подобной пропаганды не допускают, но рождаемость не увеличивается до необходимого уровня воспроизводства даже при значительном уровне материального стимулирования.

Если процесс вырождения не остановить, то народы ждет исчезновение. В истории похожая ситуация наблюдалась в Римской империи. Римляне создали могущественное государство, которое захватило все Средиземноморье. Ресурсы стали стекаться в Рим из всех провинций, который в период своего расцвета почти достиг численности населения почти в миллион жителей. В результате римляне стали вырождаться и исчезли, как народ. После этого империя, просуществовав некоторое время, развалилась под ударами племен находящихся на более низком уровне общественного развития. (Это очень похоже на происходящее в настоящее время переселение мигрантов в европейские страны, что в дальнейшем может привести к замещению коренного населения этих государств.)

Прекратить вымирание можно устранив причину вызвавшую запуск биологического инстинкта, то есть провести деурбанизацию. Это очень сложная социальная задача, которая займет длительный промежуток времени и потребует изменения экономической системы. Тем не менее, её необходимо осуществить, так как город крайне негативная среда для жизни человека (экология, постоянный стресс, опасность эпидемии). Практически все время своего существования люди обитали в группе охотников, а затем в сельской общине, то есть в небольшом коллективе. Именно такая группа оптимальна для жизни человека. Даже сейчас, когда основная масса населения проживает в городах, горожане стремятся иметь дом в пригороде или дачу, что наглядно показывает их стремление обеспечить себе комфортную среду обитания. Поэтому при создании соответствующих социальных и экономических условий население будет активно поддерживать процесс деурбанизации.

Особенно остро проблема урбанизации стоит в России, где население чрезмерно сконцентрировано в городах. Доля территории городов и поселений всех видов составляет 1,1 процента от территории страны. При этом за время существования СССР доля городского населения увеличилась с примерно 30 до 70 процентов, более чем в два раза, а доля городских территорий выросла всего на несколько десятков процентов. В других индустриальных странах доля территорий городов и поселений составляет в среднем 7 – 8% от территории. Подобная концентрация населения России в городах приводит к усилению действия инстинкта вымирания и соответственно к крайне низким показателям рождаемости.

В данный момент существуют множество проектов решения проблемы чрезмерной урбанизации: родовые усадьбы, футурополисы (М. Калашников), лоскутные городки (А. Асадов), гелиокластеры (С. Непомнящий), полисные пригороды (Ю. Крупнов), полицентричные города (Х. Фрей), автономные кварталы (Л. Криер), компактные города (новый урбанизм), города-кольца. Большинство данных концепций предусматривают создание небольших поселений или развитие пригородов. Наиболее реалистичной и интересной из них является концепция создания города-кольца, который будет состоять из поселков малоэтажной застройки, расположенных в виде кольца. Центр такого огромного города (длинна кольца от 100 до 300 км в зависимости от количества жителей города) будет использоваться в качестве зеленой зоны и соединения всех частей города с помощью скоростных железнодорожных и автомобильных дорог. Создание таких городов может решить множество социальных проблем, а главное остановить вымирание народов индустриальных обществ.

К сожалению деурбанизация займет длительное время, а меры по противодействию инстинкту вымирания необходимо принимать немедленно. Уже совершенно ясно, что пособиями данную проблему решить невозможно. Преодоление инстинкта, как например инстинкта самосохранения в армии, возможно только путем жесткого социального давления. Народы, которые смогут найти в себе силы на подобное давление продолжат свое существование. Прочие народы индустриальных обществ исчезнут, а их место займут мигранты из государств, где рождаемость еще не упала из-за урбанизации.

Ответом на вымирание может оказаться даже возврат народов к жесткому патриархальному укладу на новом витке исторического развития. По мере роботизации производства, управления, торговли количество занятых граждан в них будет падать, что может привести в новых условиях к вытеснению женщин из экономической системы и возвращению к нормам патриархального общества.

В итоге осуществление мер по стимулированию рождаемости и укреплению семьи предоставит возможность выиграть время народам для проведения процесса деурбанизации и преобразования городов в новые виды поселений. Только таким способом можно будет выключить инстинкт вымирания, что позволит спастись народам индустриального общества.