«Президент США, который не имеет ни свобод, ни возможностей, — вот это самое страшное» (с)

Лицемерие американских элит не знает границ. Они бездействовали, когда участники движений «Жизнь темнокожих имеет значение» и антифа жгли, все что попадалось на их пути и мародёрствовали. Однако дело в том, что на принципы этих людей им совершенно наплевать. Значение для них имеет только власть. И ради власти они готовы предавать, обманывать и уничтожать.

Пока политики всеми правдами и неправдами старались прижать американского лидера к стене, их союзники в Кремниевой долине пошли намного дальше. Они заблокировали аккаунт Трампа в Twitter (который, стоит подчеркнуть служил ему основным средством коммуникации). Точно так же Twitter поступил со всеми персональными страницами его сторонников. К процессу подключились и другие социальные сети. Facebook вообще запретил публиковать какие-либо слова поддержки в адрес участников беспорядков, нельзя также разглашать детали организации новых протестов.

А когда-то говорили, что Америка эта свободная страна, где царит свобода слов и действий.

И непонятно, для каких целей все это делается, ведь до конца президентского срока Дональда Трампа остались считанные дни. Более того, американский лидер уверил, что передаст власть Байдену без проволочек. Главные соцсети в своё оправдание говорят, что таким образом они «защищают» американцев.

«С начала пандемии крупные технологические компании ведут себя словно боги цифрового пространства. Могущественные, не несущие ответственности миллиардеры издают одну папскую буллу за другой», - уверен профессор социологии Кентского университета в Кентербери, автор книги «Как работает страх. Культура страха в XXI веке» Фрэнк Фюреди.

Некоторые социальные сети возомнили себя глобальными институтами, обладающими политической и полицейской властью. И от этого становится не по себе.