Прощальная гастроль Помпео
Перед тем, как свалить из Государственного Департамента, Помпео анонсировал ряд шагов.
1. Движение "Ансар Аллах" в Йемене планируют объявить "террористической организацией" за то, что то наносит удары по Саудовской Аравии. То, что хуситы делают это в ответ на бомбардировки городов Йемена, США конечно же не беспокоит.
2. Кубу в очередной раз планируют объявить "государством спонсирующим терроризм" в отместку за то, что Куба поддерживала и поддерживает Венесуэлу, чавистов и Мадуро.
3. Иран планируют обвинить в укрывательстве и поддержке Усамы бин Ладена, а также в том, что Иран укрывает у себя родственников бин Ладена.
4. В субботу, уже были сняты ограничения на сношения с властями Тайваня, что очевидно нацелено на дальнейшее использование Тайваня в антикитайской политике.
Забавно, когда наиболее террористическое государство в мире из существующих, продолжает развешивать этот ярлык другим.
Впрочем, в этом лицемерии конечно же нет ничего нового.
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