Переговоры в Москве по Карабаху. Итоговый документ
Результат 4-хчасовых переговоров в Москве между Россией, Армений и Азербайджаном по Карабаху.
В целом, РФ продолжает в ходе таких переговоров подтверждать, что она и далее остается главным арбитром в Закавказье, хотя теперь ей и приходится мирится с наличием турок в Азербайджане. Участие РФ и восстановленных транспортных коридорах и восстановлении Карабаха, очевидно направлено на закрепление долгосрочных позиций в свете изменившейся военно-политической обстановки. Решать эти вопросы обе стороны летают в Москву, что Кремль конечно полностью устраивает. Отсюда собственно и недовольство в Вашингтоне и Париже тем. как все закончилось.
Относительно статуса Карабаха, позиции Баку и Еревана не изменились. Алиев заявляет, что вопрос закрыт, Пашинян, что вопрос о статусе Карабаха не решен. Впрочем, вряд ли стоило рассчитывать на то, что стороны по этому вопросу придут к компромиссу.
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Алиев сказал ,что поезд Ереван-Баку ,Москва запускается .
Это фантастика, но что то рано.
Здесь если будет связь с “один пояс …” и еще как нибудь с Ираном потом,
то революция перелома ситуации состоялась.
это же, как нужно любить Россию,чтобы радоваться уходу из под Америки и лечь под Англия +Китай+Турция+Иран,всего лишь за сохранение своих жизней ? активы то поделены между лордами и Сеченовыми с Миллерами,т.е мы соучастники их великих Путей или охранники или строители хабов ,в общем мы будем нужны еще,тогда и АГЛ точно уцелеет ,он то давно с Англией и Китаем обнимается.Какая геволюция ,всего лишь план многолетней давности ,их план ,как всегда.
Не нагоняй тоску. Поставь мне плюсик. Мне крайне тяжело и нужна в панике соломинка.
Да, надо любить. Да, надо лечь, чтобы любить. Если АГЛ временно отложили прошлый долг, и дали новый, и он снова хочет возобновить помощь Украине. Надо любить пока что то любится.