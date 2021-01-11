Главная » Новости Ближнего востока, Политика

Переговоры в Москве по Карабаху. Итоговый документ

137 5


Результат 4-хчасовых переговоров в Москве между Россией, Армений и Азербайджаном по Карабаху.



В целом, РФ продолжает в ходе таких переговоров подтверждать, что она и далее остается главным арбитром в Закавказье, хотя теперь ей и приходится мирится с наличием турок в Азербайджане. Участие РФ и восстановленных транспортных коридорах и восстановлении Карабаха, очевидно направлено на закрепление долгосрочных позиций в свете изменившейся военно-политической обстановки. Решать эти вопросы обе стороны летают в Москву, что Кремль конечно полностью устраивает. Отсюда собственно и недовольство в Вашингтоне и Париже тем. как все закончилось.

Относительно статуса Карабаха, позиции Баку и Еревана не изменились. Алиев заявляет, что вопрос закрыт, Пашинян, что вопрос о статусе Карабаха не решен. Впрочем, вряд ли стоило рассчитывать на то, что стороны по этому вопросу придут к компромиссу.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6468101.html
Метки: азербайджан, Алиев, армения, карабах, пашинян, Путин, Россия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
Конфликт в Нагорном Карабахе. Последние новости от 4 апреля 2016
Россия – главный медиатор в Карабахском конфликте
"Перемирия в Карабахе нет"
За конфликтом в Карабахе слышен «голос Америки»
Путин предлагает перемирие в Карабахе
Коротко по Карабаху. 04.10.2020
О признании Нагорного Карабаха
5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 15516 12862
    марина два часа назад

      Алиев сказал ,что поезд Ереван-Баку ,Москва запускается .

      • 6619 4591
        чужоймарина два часа назад

          Это фантастика, но что то рано.
          Здесь если будет связь с “один пояс …” и еще как нибудь с Ираном потом,
          то революция перелома ситуации состоялась.

      • 15516 12862
        марина час назад

          это же, как нужно любить Россию,чтобы радоваться уходу из под Америки и лечь под Англия +Китай+Турция+Иран,всего лишь за сохранение своих жизней ? активы то поделены между лордами и Сеченовыми с Миллерами,т.е мы соучастники их великих Путей или охранники или строители хабов ,в общем мы будем нужны еще,тогда и АГЛ точно уцелеет ,он то давно с Англией и Китаем обнимается.Какая геволюция ,всего лишь план многолетней давности ,их план ,как всегда.

          1
          1
          • 6619 4591
            чужоймарина час назад

              Не нагоняй тоску. Поставь мне плюсик. Мне крайне тяжело и нужна в панике соломинка.

              1
              1
            • 6619 4591
              чужоймарина час назад

                Да, надо любить. Да, надо лечь, чтобы любить. Если АГЛ временно отложили прошлый долг, и дали новый, и он снова хочет возобновить помощь Украине. Надо любить пока что то любится.

            Оставить комментарий

            Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

            Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
            Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

            (Обязательно)

            Быстрый переход:

            Информация о сайте

            Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
            Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

            Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

            Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru